Ramazon Temirov Ersegni maqtadi: «Qolganini jangda ko‘ramiz»

·38·Sport
Ramazon Temirov Ersegni maqtadi: «Qolganini jangda ko‘ramiz»

O‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov 25 iyul kuni avstraliyalik Stiv Ersegga qarshi o‘tkazadigan bahsi oldidan raqibining kuchli jihatlarini sanab o‘tdi. U Ersegni texnikasi yuqori, energiyasini tejab harakat qiladigan tajribali bokschi sifatida baholadi.

Temirov raqibining chempionlik jangida besh raund ishtirok etganini ham alohida ta’kidladi. Shunga qaramay, o‘zbekistonlik jangchi oktagonda muxlislarga tomoshabop bahs ko‘rsatishiga ishonmoqda.

«U zo‘r bokschi»

Ramazon Temirov Stiv Ersegning tik turgan holatdagi harakatlari va zarba texnikasiga yuqori baho berdi.

«U zo‘r bokschi. Texnikasi yaxshi. Ko‘p energiya sarflamasdan, joyida harakat qiladi. Juda ham yaxshi jangchi», — dedi Temirov.

Uning fikricha, Erseg jang davomida ortiqcha harakat qilmasdan, vaziyatni nazorat qilish va imkoniyatni kutishni yaxshi biladi.

Pantoja bilan besh raundlik tajriba

Temirov bo‘lajak raqibining yuqori darajadagi janglarda orttirgan tajribasini ham e’tirof etdi.

Stiv Erseg UFC chempioni Aleksandr Pantojaga qarshi chempionlik bahsida besh raund to‘liq jang qilgan. Bu esa uning chidamliligi va bosim ostida harakat qilish qobiliyatini ko‘rsatgan.

«Chempionlikka da’vogar bo‘lib, Pantoja bilan besh raund jang qilgan. Bu yog‘ini jangda ko‘ramiz», — dedi o‘zbekistonlik sportchi.

Temirov tomoshabop jang va’da qildi

Ramazon Temirov raqibini hurmat qilishini bildirgan bo‘lsa-da, oktagonda o‘zining barcha imkoniyatlarini namoyish etishga tayyor.

«Chiroyli jang ko‘rsatamiz, degan umiddamiz, inshaalloh», — deya qo‘shimcha qildi u.

Temirovning agressiv uslubi va kuchli zarbalari Ersegning texnik hamda ehtiyotkor harakatlariga qarshi qo‘yiladi. Shu sabab mazkur to‘qnashuvda ikki xil uslubning kurashi kuzatilishi mumkin.

Jang qachon bo‘lib o‘tadi?

Ramazon Temirov va Stiv Erseg o‘rtasidagi bahs 25 iyul kuni bo‘lib o‘tadi.

Ushbu jang o‘zbekistonlik sportchi uchun UFC reytingida yuqorilash va divizion yetakchilariga yaqinlashish yo‘lidagi muhim sinovlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...