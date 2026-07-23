Ramazon Temirov Ersegni maqtadi: «Qolganini jangda ko‘ramiz»
O‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov 25 iyul kuni avstraliyalik Stiv Ersegga qarshi o‘tkazadigan bahsi oldidan raqibining kuchli jihatlarini sanab o‘tdi. U Ersegni texnikasi yuqori, energiyasini tejab harakat qiladigan tajribali bokschi sifatida baholadi.
Temirov raqibining chempionlik jangida besh raund ishtirok etganini ham alohida ta’kidladi. Shunga qaramay, o‘zbekistonlik jangchi oktagonda muxlislarga tomoshabop bahs ko‘rsatishiga ishonmoqda.
«U zo‘r bokschi»
Ramazon Temirov Stiv Ersegning tik turgan holatdagi harakatlari va zarba texnikasiga yuqori baho berdi.
«U zo‘r bokschi. Texnikasi yaxshi. Ko‘p energiya sarflamasdan, joyida harakat qiladi. Juda ham yaxshi jangchi», — dedi Temirov.
Uning fikricha, Erseg jang davomida ortiqcha harakat qilmasdan, vaziyatni nazorat qilish va imkoniyatni kutishni yaxshi biladi.
Pantoja bilan besh raundlik tajriba
Temirov bo‘lajak raqibining yuqori darajadagi janglarda orttirgan tajribasini ham e’tirof etdi.
Stiv Erseg UFC chempioni Aleksandr Pantojaga qarshi chempionlik bahsida besh raund to‘liq jang qilgan. Bu esa uning chidamliligi va bosim ostida harakat qilish qobiliyatini ko‘rsatgan.
«Chempionlikka da’vogar bo‘lib, Pantoja bilan besh raund jang qilgan. Bu yog‘ini jangda ko‘ramiz», — dedi o‘zbekistonlik sportchi.
Temirov tomoshabop jang va’da qildi
Ramazon Temirov raqibini hurmat qilishini bildirgan bo‘lsa-da, oktagonda o‘zining barcha imkoniyatlarini namoyish etishga tayyor.
«Chiroyli jang ko‘rsatamiz, degan umiddamiz, inshaalloh», — deya qo‘shimcha qildi u.
Temirovning agressiv uslubi va kuchli zarbalari Ersegning texnik hamda ehtiyotkor harakatlariga qarshi qo‘yiladi. Shu sabab mazkur to‘qnashuvda ikki xil uslubning kurashi kuzatilishi mumkin.
Jang qachon bo‘lib o‘tadi?
Ramazon Temirov va Stiv Erseg o‘rtasidagi bahs 25 iyul kuni bo‘lib o‘tadi.
Ushbu jang o‘zbekistonlik sportchi uchun UFC reytingida yuqorilash va divizion yetakchilariga yaqinlashish yo‘lidagi muhim sinovlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…