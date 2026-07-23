Inter Miami Casemiro transferini eʼlon qildi: MLS klubga nisbatan surishtiruv boshladi
AQSHning Inter Miami klubi navbatdagi shov-shuvli transferni amalga oshirib, braziliyalik tajribali yarim himoyachi Casemiro bilan shartnoma imzoladi. Manchester Yunayted bilan xayrlashgan yulduz futbolchi erkin agent maqomida Florida klubiga kelib qoʻshildi. Biroq ushbu kelashuv ortidan MLS (Shimoliy Amerika futbol ligasi) darhol rasmiy surishtiruv ishlarini boshlab yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur mojaroga LA Galaxy klubining shikoyati sabab boʻlgan. Maʼlum boʻlishicha, Los-Anjeles jamoasi Casemiro uchun "kashfiyot huquqi"ga (discovery rights) ega boʻlgan. MLS qoidalariga koʻra, agar biror klub maʼlum bir futbolchi boʻyicha bunday huquqni band qilib qoʻygan boʻlsa, boshqa jamoalar u bilan muzokara boshlashdan avval ushbu huquqni sotib olishlari shart.
Hozirda liga rahbariyati Inter Miami tomonidan qoidalarga zid ravishda futbolchi bilan yashirin muzokaralar olib borilgani, yaʼni "tampering" holati yuz bergan-bermaganini oʻrganmoqda. Garchi ikki klub oʻzaro kelishuvga erishgan boʻlsa-da, MLS tekshiruv yakunlanmaguncha bu borada yakuniy qaror chiqarilmasligini maʼlum qildi.
Qoidabuzarliklar tarixi va jiddiy xavfInter Miami uchun bu kabi maʼmuriy muammolar birinchisi emas. 2021-yilda klub Blaise Matuidi transferi vaqtida maoshlar chegarasini buzgani aniqlangan edi. Oʻshanda liga klubni rekord darajadagi 2 million dollar miqdorida jarimaga tortgan, jamoa egasi Jorge Mas esa qoʻshimcha 250 ming dollar toʻlashga majbur boʻlgan edi. Shuningdek, klubning transfer byudjeti ham sezilarli darajada qisqartirilgan.
Yangi surishtiruv natijasida agar qoidabuzarlik isbotlansa, David Beckham egalik qiladigan klub yana jiddiy sanksiyalarga duch kelishi mumkin. Shunga qaramay, Inter Miami rahbariyati Casemiro kabi jahon darajasidagi yulduzni oʻz safiga qoʻshib olganidan faxrlanishini yashirmayapti.
Casemiro oʻtgan mavsumda Manchester Yunayted tarkibida ajoyib oʻyin koʻrsatib, 9 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va jamoasining Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga katta hissa qoʻshdi. Endilikda u Lionel Messi, Luis Suarez va Sergio Busquets kabi sobiq raqiblari bilan bir jamoada toʻp surishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Inter Miami tarkibidagi yulduzlar jamlanmasi MLS nufuzini oshirib, mintaqaviy chempionatlarga boʻlgan eʼtiborni kuchaytirmoqda. Hozircha Casemironing yangi jamoasidagi debyuti liganing yakuniy xulosasiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
…