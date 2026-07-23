Inter Miami Casemiro transferini eʼlon qildi: MLS klubga nisbatan surishtiruv boshladi

·48·Sport
Inter Miami Casemiro transferini eʼlon qildi: MLS klubga nisbatan surishtiruv boshladi

AQSHning Inter Miami klubi navbatdagi shov-shuvli transferni amalga oshirib, braziliyalik tajribali yarim himoyachi Casemiro bilan shartnoma imzoladi. Manchester Yunayted bilan xayrlashgan yulduz futbolchi erkin agent maqomida Florida klubiga kelib qoʻshildi. Biroq ushbu kelashuv ortidan MLS (Shimoliy Amerika futbol ligasi) darhol rasmiy surishtiruv ishlarini boshlab yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur mojaroga LA Galaxy klubining shikoyati sabab boʻlgan. Maʼlum boʻlishicha, Los-Anjeles jamoasi Casemiro uchun "kashfiyot huquqi"ga (discovery rights) ega boʻlgan. MLS qoidalariga koʻra, agar biror klub maʼlum bir futbolchi boʻyicha bunday huquqni band qilib qoʻygan boʻlsa, boshqa jamoalar u bilan muzokara boshlashdan avval ushbu huquqni sotib olishlari shart.

Hozirda liga rahbariyati Inter Miami tomonidan qoidalarga zid ravishda futbolchi bilan yashirin muzokaralar olib borilgani, yaʼni "tampering" holati yuz bergan-bermaganini oʻrganmoqda. Garchi ikki klub oʻzaro kelishuvga erishgan boʻlsa-da, MLS tekshiruv yakunlanmaguncha bu borada yakuniy qaror chiqarilmasligini maʼlum qildi.

Qoidabuzarliklar tarixi va jiddiy xavf

Inter Miami uchun bu kabi maʼmuriy muammolar birinchisi emas. 2021-yilda klub Blaise Matuidi transferi vaqtida maoshlar chegarasini buzgani aniqlangan edi. Oʻshanda liga klubni rekord darajadagi 2 million dollar miqdorida jarimaga tortgan, jamoa egasi Jorge Mas esa qoʻshimcha 250 ming dollar toʻlashga majbur boʻlgan edi. Shuningdek, klubning transfer byudjeti ham sezilarli darajada qisqartirilgan.

Yangi surishtiruv natijasida agar qoidabuzarlik isbotlansa, David Beckham egalik qiladigan klub yana jiddiy sanksiyalarga duch kelishi mumkin. Shunga qaramay, Inter Miami rahbariyati Casemiro kabi jahon darajasidagi yulduzni oʻz safiga qoʻshib olganidan faxrlanishini yashirmayapti.

Casemiro oʻtgan mavsumda Manchester Yunayted tarkibida ajoyib oʻyin koʻrsatib, 9 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va jamoasining Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga katta hissa qoʻshdi. Endilikda u Lionel Messi, Luis Suarez va Sergio Busquets kabi sobiq raqiblari bilan bir jamoada toʻp surishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Inter Miami tarkibidagi yulduzlar jamlanmasi MLS nufuzini oshirib, mintaqaviy chempionatlarga boʻlgan eʼtiborni kuchaytirmoqda. Hozircha Casemironing yangi jamoasidagi debyuti liganing yakuniy xulosasiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Inter MiamiCasemiroMLSFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...