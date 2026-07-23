Samsung ilk bor kremniy-uglerodli akkumulyatorlardan foydalandi: Yangi texnologiya imkoniyatlari

·207·Texno
Samsung ilk bor kremniy-uglerodli akkumulyatorlardan foydalandi: Yangi texnologiya imkoniyatlari

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining yangi buklama smartfonlari — Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Flip 8 modellarida ilk bor kremniy-uglerodli (SiC) akkumulyatorlarni joriy qildi. Bu texnologiya akkumulyatorlar sanoatida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda, chunki u anʼanaviy litiy-ionli batareyalarga qaraganda yuqori energiya zichligini taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kremniy-uglerodli akkumulyatorlarning asosiy afzalligi shundaki, ular qurilmaning jismoniy oʻlchamlarini oshirmasdan turib, batareya sigʻimini sezilarli darajada koʻpaytirish imkonini beradi. Shuningdek, ushbu texnologiya yordamida muhandislar batareya sigʻimini saqlab qolgan holda smartfon korpusini yanada yupqaroq qilishga erishishlari mumkin. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung aynan shu ikki yoʻnalishda yangilik qilishga qaror qilgan.

Sigʻim va ixchamlik muvozanati

Yangi texnologiya tufayli Samsung oʻzining "kitob" shaklidagi buklama smartfonlarida batareya quvvatini oshirishga muvaffaq boʻldi. Xususan, Galaxy Z Fold 8 Ultra modeli 5000 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlsa, standart Galaxy Z Fold 8 modeli 4800 mA·soatli batareyaga ega boʻldi. Taqqoslash uchun, avvalgi avlod vakili 4400 mA·soat quvvat bilan cheklangan edi.

Galaxy Z Flip 8 modelida esa kompaniya boshqacha yoʻl tutdi: batareya sigʻimi oʻzgarishsiz qoldirildi, biroq SiC-texnologiyasi evaziga qurilma korpusi sezilarli darajada yupqalashdi. Agar avvalgi model buklangan holatda 13,7 mm qalinlikka ega boʻlgan boʻlsa, yangi Galaxy Z Flip 8 qalinligi 13,1 mm ni tashkil etmoqda. Bu ixchamlikni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun muhim yangilikdir.

Bozordagi raqobat va kelajakdagi rejalar

Shuni taʼkidlash joizki, kremniy-uglerodli akkumulyatorlardan foydalanish boʻyicha Xitoy smartfon ishlab chiqaruvchilari ancha ilgarilab ketgan. 2023-yildan buyon ayrim brendlar ushbu texnologiya yordamida korpus qalinligini oshirmasdan 6000 dan 10 000 mA·soatgacha boʻlgan batareyalarni oʻrnatmoqda. Samsung esa bu borada birmuncha ehtiyotkor va konservativ yondashuvni tanlagan.

Hozircha yangi turdagi akkumulyatorlar faqat qimmatbaho Galaxy Z turkumidagi buklama qurilmalarda qoʻllanilmoqda. Biroq, ekspertlarning taxminiga koʻra, kelajakda ushbu texnologiya Samsung kompaniyasining boshqa ommabop seriyalariga ham kirib boradi. Xususan, quyidagi turkumlarda yangi batareyalarni koʻrishimiz mumkin:

  • Galaxy S seriyasi (flagmanlar);
  • Galaxy A turkumidagi oʻrta segment qurilmalari;
  • Galaxy M va Galaxy F modellari.
Mish-mishlarga koʻra, kelajakda taqdim etiladigan Galaxy S27 Ultra modeli 5500-6000 mA·soat sigʻimli kremniy-uglerodli batareya bilan jihozlanishi mumkin. Bu esa Samsung flagmanlarining avtonom ishlash vaqtini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Hozircha kompaniya bu texnologiyani ommaviy ishlab chiqarishga moslashtirish va uning xavfsizligini sinovdan oʻtkazishda davom etmoqda.

SamsungGalaxy Z Fold 8TexnologiyaAkkumulyatorSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob