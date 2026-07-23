Samsung ilk bor kremniy-uglerodli akkumulyatorlardan foydalandi: Yangi texnologiya imkoniyatlari
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining yangi buklama smartfonlari — Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Flip 8 modellarida ilk bor kremniy-uglerodli (SiC) akkumulyatorlarni joriy qildi. Bu texnologiya akkumulyatorlar sanoatida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda, chunki u anʼanaviy litiy-ionli batareyalarga qaraganda yuqori energiya zichligini taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kremniy-uglerodli akkumulyatorlarning asosiy afzalligi shundaki, ular qurilmaning jismoniy oʻlchamlarini oshirmasdan turib, batareya sigʻimini sezilarli darajada koʻpaytirish imkonini beradi. Shuningdek, ushbu texnologiya yordamida muhandislar batareya sigʻimini saqlab qolgan holda smartfon korpusini yanada yupqaroq qilishga erishishlari mumkin. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung aynan shu ikki yoʻnalishda yangilik qilishga qaror qilgan.
Sigʻim va ixchamlik muvozanatiYangi texnologiya tufayli Samsung oʻzining "kitob" shaklidagi buklama smartfonlarida batareya quvvatini oshirishga muvaffaq boʻldi. Xususan, Galaxy Z Fold 8 Ultra modeli 5000 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlsa, standart Galaxy Z Fold 8 modeli 4800 mA·soatli batareyaga ega boʻldi. Taqqoslash uchun, avvalgi avlod vakili 4400 mA·soat quvvat bilan cheklangan edi.
Galaxy Z Flip 8 modelida esa kompaniya boshqacha yoʻl tutdi: batareya sigʻimi oʻzgarishsiz qoldirildi, biroq SiC-texnologiyasi evaziga qurilma korpusi sezilarli darajada yupqalashdi. Agar avvalgi model buklangan holatda 13,7 mm qalinlikka ega boʻlgan boʻlsa, yangi Galaxy Z Flip 8 qalinligi 13,1 mm ni tashkil etmoqda. Bu ixchamlikni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun muhim yangilikdir.
Bozordagi raqobat va kelajakdagi rejalarShuni taʼkidlash joizki, kremniy-uglerodli akkumulyatorlardan foydalanish boʻyicha Xitoy smartfon ishlab chiqaruvchilari ancha ilgarilab ketgan. 2023-yildan buyon ayrim brendlar ushbu texnologiya yordamida korpus qalinligini oshirmasdan 6000 dan 10 000 mA·soatgacha boʻlgan batareyalarni oʻrnatmoqda. Samsung esa bu borada birmuncha ehtiyotkor va konservativ yondashuvni tanlagan.
Hozircha yangi turdagi akkumulyatorlar faqat qimmatbaho Galaxy Z turkumidagi buklama qurilmalarda qoʻllanilmoqda. Biroq, ekspertlarning taxminiga koʻra, kelajakda ushbu texnologiya Samsung kompaniyasining boshqa ommabop seriyalariga ham kirib boradi. Xususan, quyidagi turkumlarda yangi batareyalarni koʻrishimiz mumkin:
- Galaxy S seriyasi (flagmanlar);
- Galaxy A turkumidagi oʻrta segment qurilmalari;
- Galaxy M va Galaxy F modellari.
…