Manchester Siti oʻzbekistonlik Abdukodir Khusanov bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirdi
Angliyaning amaldagi chempioni Manchester Siti oʻz tarkibidagi yetakchi futbolchilar bilan hamkorlikni uzoq muddatga uzaytirish orqali kelajak poydevorini mustahkamlashda davom etmoqda. Klub rahbariyati oʻzbekistonlik himoyachi Abdukodir Khusanov va belgiyalik vinger Jeremy Doku bilan yangi kelishuvga erishdi. Har ikki futbolchi endi 2031-yilga qadar "Etihed" stadionida toʻp suradigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu strategik qaror jamoaning asosiy yulduzi Fil Foden bilan imzolangan yangi toʻrt yillik shartnomadan soʻng amalga oshirildi. The Athletic nashri xabariga koʻra, Manchester Siti rahbariyati yangi bosh murabbiy Enzo Maresca boshchiligidagi yangi davrga tayyorgarlik koʻrish jarayonida ushbu futbolchilarni jamoada olib qolishni ustuvor vazifa deb hisoblagan.
Khusanovning yuksaliishi va Dokuning barqarorligiAbdukodir Khusanov 2025-yilning yanvar oyida Fransiyaning Lens klubidan Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmida Ruben Dias va Josko Gvardiol kabi asosiy himoyachilar jarohat olgan bir paytda, oʻzbekistonlik futbolchi oʻzini koʻrsata oldi. Uning ishonchli oʻyini va mudofaadagi sovuqqonligi klub rahbariyatida katta taassurot qoldirdi.
Jeremy Doku esa Manchester Siti tarkibiga qoʻshilganidan buyon oʻzining barqaror harakatlari bilan ajralib turibdi. Vinger soʻnggi uchta mavsumning har birida 40 tadan ortiq uchrashuvda maydonga tushib, jamoa hujumlarining ajralmas qismiga aylangan. Har ikki futbolchi Pep Guardiola ketganidan keyingi davrda klubning asosiy ustunlari sifatida koʻrilmoqda.
Kelajak sari qadamJamoaning ramziy futbolchilaridan biri Fil Foden ham chorshanba kuni oʻz shartnomasini 2030-yilgacha uzaytirdi va unda kelishuvni yana bir yilga uzaytirish bandi mavjud. Bu kabi ichki transferlar va asosiy oʻyinchilarni saqlab qolish, Manchester Siti muxlislari orasida yangi mavsum oldidan katta ishonch uygʻotmoqda.
Garchi joriy yozgi transfer oynasida Elliot Andersonning xarididan boshqa yirik transferlar amalga oshirilmagan boʻlsa-da, klub ichki resurslarni mustahkamlashga urgʻu bermoqda. Hozirda jamoa Enzo Maresca qoʻl ostida mashgʻulotlarni davom ettirmoqda. Shu bilan birga, klub Rodri bilan bogʻliq mish-mishlarni bartaraf etish va tarkibdagi boshqa muammolarni hal qilish ustida ham ish olib bormoqda.
…