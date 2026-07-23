Manchester Siti oʻzbekistonlik Abdukodir Khusanov bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirdi

·88·Sport
Manchester Siti oʻzbekistonlik Abdukodir Khusanov bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirdi

Angliyaning amaldagi chempioni Manchester Siti oʻz tarkibidagi yetakchi futbolchilar bilan hamkorlikni uzoq muddatga uzaytirish orqali kelajak poydevorini mustahkamlashda davom etmoqda. Klub rahbariyati oʻzbekistonlik himoyachi Abdukodir Khusanov va belgiyalik vinger Jeremy Doku bilan yangi kelishuvga erishdi. Har ikki futbolchi endi 2031-yilga qadar "Etihed" stadionida toʻp suradigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu strategik qaror jamoaning asosiy yulduzi Fil Foden bilan imzolangan yangi toʻrt yillik shartnomadan soʻng amalga oshirildi. The Athletic nashri xabariga koʻra, Manchester Siti rahbariyati yangi bosh murabbiy Enzo Maresca boshchiligidagi yangi davrga tayyorgarlik koʻrish jarayonida ushbu futbolchilarni jamoada olib qolishni ustuvor vazifa deb hisoblagan.

Khusanovning yuksaliishi va Dokuning barqarorligi

Abdukodir Khusanov 2025-yilning yanvar oyida Fransiyaning Lens klubidan Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmida Ruben Dias va Josko Gvardiol kabi asosiy himoyachilar jarohat olgan bir paytda, oʻzbekistonlik futbolchi oʻzini koʻrsata oldi. Uning ishonchli oʻyini va mudofaadagi sovuqqonligi klub rahbariyatida katta taassurot qoldirdi.

Jeremy Doku esa Manchester Siti tarkibiga qoʻshilganidan buyon oʻzining barqaror harakatlari bilan ajralib turibdi. Vinger soʻnggi uchta mavsumning har birida 40 tadan ortiq uchrashuvda maydonga tushib, jamoa hujumlarining ajralmas qismiga aylangan. Har ikki futbolchi Pep Guardiola ketganidan keyingi davrda klubning asosiy ustunlari sifatida koʻrilmoqda.

Kelajak sari qadam

Jamoaning ramziy futbolchilaridan biri Fil Foden ham chorshanba kuni oʻz shartnomasini 2030-yilgacha uzaytirdi va unda kelishuvni yana bir yilga uzaytirish bandi mavjud. Bu kabi ichki transferlar va asosiy oʻyinchilarni saqlab qolish, Manchester Siti muxlislari orasida yangi mavsum oldidan katta ishonch uygʻotmoqda.

Garchi joriy yozgi transfer oynasida Elliot Andersonning xarididan boshqa yirik transferlar amalga oshirilmagan boʻlsa-da, klub ichki resurslarni mustahkamlashga urgʻu bermoqda. Hozirda jamoa Enzo Maresca qoʻl ostida mashgʻulotlarni davom ettirmoqda. Shu bilan birga, klub Rodri bilan bogʻliq mish-mishlarni bartaraf etish va tarkibdagi boshqa muammolarni hal qilish ustida ham ish olib bormoqda.

Manchester SitiAbdukodir KhusanovPhil FodenAngliya Premer-ligasiFutbol Transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...