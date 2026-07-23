Erseg Temirovdan xavfni tan oldi: rejasi so‘nggi raundlargacha cho‘zish

·45·Sport
Erseg Temirovdan xavfni tan oldi: rejasi so‘nggi raundlargacha cho‘zish

Avstraliyalik UFC jangchisi Stiv Erseg 25 iyul kuni Abu-Dabida Ramazon Temirovga qarshi o‘tkazadigan jangi oldidan o‘z rejasini ochiqladi. U o‘zbekistonlik raqibining zarba kuchi, tezligi va tajovuzkor uslubini alohida e’tirof etdi.

Ersegning fikricha, jangning dastlabki daqiqalari u uchun eng xavfli bosqich bo‘ladi. Shu bois avstraliyalik sportchi Temirovning ilk hujumlariga dosh berib, bahsni so‘nggi raundlarga olib borishni maqsad qilgan.

«U juda og‘ir zarba beradi»

Stiv Erseg bo‘lajak raqibining kuchli jihatlarini yashirib o‘tirmadi.

«Ha, shubhasiz, u juda og‘ir zarba beradi. Anchagina tez va agressiv harakat qiladi, shuning uchun jangning boshlang‘ich qismidan eson-omon o‘tib olishim kerak», — dedi Erseg.

Uning bu so‘zlari Temirovning ilk raundlardagi bosimi va nokaut quvvati avstraliyalik jangchi shtabi tomonidan jiddiy o‘rganilganini ko‘rsatadi.

Erseg jangni cho‘zishni rejalashtirmoqda

Avstraliyalik sportchi bahs qanchalik uzoq davom etsa, imkoniyatlari shunchalik oshishiga ishonmoqda.

«Jang qancha uzoq davom etsa, bu menga shunchalik qo‘l keladi. Men uni jangning so‘nggi raundlariga olib borishga harakat qilaman va holdan toygan paytida muddatidan oldin taslim etaman», — deya qo‘shimcha qildi u.

Shu tariqa, Erseg Temirovning dastlabki bosimini pasaytirib, keyingi raundlarda charchoqdan foydalanishni rejalashtirgan.

Temirov uchun muhim sinov

Ramazon Temirov o‘zining agressiv harakatlari va kuchli zarbalari bilan tanilgan. Ersegning bayonoti ham raqib o‘zbekistonlik jangchining aynan shu jihatlaridan xavfsirayotganini ko‘rsatadi.

Biroq avstraliyalik sportchining jangni uzoqqa cho‘zish rejasi Temirov uchun chidamlilik va kuchni to‘g‘ri taqsimlash masalasini yanada muhim qiladi.

Jang qachon bo‘lib o‘tadi?

Ramazon Temirov va Stiv Erseg o‘rtasidagi bahs 25 iyul kuni Abu-Dabida tashkil etiladi.

Jang oldidan har ikki tomon ham o‘z ustun jihatlariga ishonmoqda: Temirov ilk raundlardagi kuchli bosimga, Erseg esa uzoq davom etadigan bahsdagi chidamliligiga tayanishni rejalashtirgan. Endi qaysi taktika samarali bo‘lishi oktagonda ma’lum bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...