Erseg Temirovdan xavfni tan oldi: rejasi so‘nggi raundlargacha cho‘zish
Avstraliyalik UFC jangchisi Stiv Erseg 25 iyul kuni Abu-Dabida Ramazon Temirovga qarshi o‘tkazadigan jangi oldidan o‘z rejasini ochiqladi. U o‘zbekistonlik raqibining zarba kuchi, tezligi va tajovuzkor uslubini alohida e’tirof etdi.
Ersegning fikricha, jangning dastlabki daqiqalari u uchun eng xavfli bosqich bo‘ladi. Shu bois avstraliyalik sportchi Temirovning ilk hujumlariga dosh berib, bahsni so‘nggi raundlarga olib borishni maqsad qilgan.
«U juda og‘ir zarba beradi»
Stiv Erseg bo‘lajak raqibining kuchli jihatlarini yashirib o‘tirmadi.
«Ha, shubhasiz, u juda og‘ir zarba beradi. Anchagina tez va agressiv harakat qiladi, shuning uchun jangning boshlang‘ich qismidan eson-omon o‘tib olishim kerak», — dedi Erseg.
Uning bu so‘zlari Temirovning ilk raundlardagi bosimi va nokaut quvvati avstraliyalik jangchi shtabi tomonidan jiddiy o‘rganilganini ko‘rsatadi.
Erseg jangni cho‘zishni rejalashtirmoqda
Avstraliyalik sportchi bahs qanchalik uzoq davom etsa, imkoniyatlari shunchalik oshishiga ishonmoqda.
«Jang qancha uzoq davom etsa, bu menga shunchalik qo‘l keladi. Men uni jangning so‘nggi raundlariga olib borishga harakat qilaman va holdan toygan paytida muddatidan oldin taslim etaman», — deya qo‘shimcha qildi u.
Shu tariqa, Erseg Temirovning dastlabki bosimini pasaytirib, keyingi raundlarda charchoqdan foydalanishni rejalashtirgan.
Temirov uchun muhim sinov
Ramazon Temirov o‘zining agressiv harakatlari va kuchli zarbalari bilan tanilgan. Ersegning bayonoti ham raqib o‘zbekistonlik jangchining aynan shu jihatlaridan xavfsirayotganini ko‘rsatadi.
Biroq avstraliyalik sportchining jangni uzoqqa cho‘zish rejasi Temirov uchun chidamlilik va kuchni to‘g‘ri taqsimlash masalasini yanada muhim qiladi.
Jang qachon bo‘lib o‘tadi?
Ramazon Temirov va Stiv Erseg o‘rtasidagi bahs 25 iyul kuni Abu-Dabida tashkil etiladi.
Jang oldidan har ikki tomon ham o‘z ustun jihatlariga ishonmoqda: Temirov ilk raundlardagi kuchli bosimga, Erseg esa uzoq davom etadigan bahsdagi chidamliligiga tayanishni rejalashtirgan. Endi qaysi taktika samarali bo‘lishi oktagonda ma’lum bo‘ladi.
…