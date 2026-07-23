Yerevanda hal qiluvchi bahslar: ikki o‘zbek bokschisi ringga chiqadi
Armaniston poytaxti Yerevanda o‘tkazilayotgan «Yerevan Mayor Cup» xalqaro boks turniri hal qiluvchi bosqichga yetib keldi. Ertaga O‘zbekiston vakillari ikki vazn toifasida mezbon sportchilarga qarshi ringga ko‘tariladi.
O‘zbekiston Boks federatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, Shahzod Muzaffarov va Iqboljon Xoldorov navbatdagi muhim bahslarini o‘tkazadi. Har ikki jang ham Toshkent vaqti bilan kunning birinchi yarmida bo‘lib o‘tadi.
Shahzod Muzaffarov birinchi bo‘lib ringga chiqadi
-55 kilogramm vazn toifasida O‘zbekiston sharafini Shahzod Muzaffarov himoya qiladi. Uning raqibi Armaniston vakili Suren Rubinyan bo‘ladi.
Jang Toshkent vaqti bilan soat 14:00 ga belgilangan. Mezbon bokschiga qarshi kechadigan bahs Muzaffarov uchun turnirdagi muhim sinovlardan biri bo‘ladi.
Xoldorov armanistonlik raqibga qarshi
Kunning ikkinchi bahsida -70 kilogramm vazn toifasida Iqboljon Xoldorov ringga ko‘tariladi.
O‘zbekistonlik bokschi Armaniston vakili Harutyun Hakobkoxyan bilan kuch sinashadi. Ushbu to‘qnashuv Toshkent vaqti bilan soat 14:45 da boshlanishi rejalashtirilgan.
O‘zbek bokschilarining janglar jadvali
-55 kg:
Shahzod Muzaffarov — Suren Rubinyan
Boshlanish vaqti: 14:00
-70 kg:
Iqboljon Xoldorov — Harutyun Hakobkoxyan
Boshlanish vaqti: 14:45
Turnir bahslari Toshkent vaqti bilan soat 14:00 dan boshlanadi. Endi muxlislar e’tibori Yerevandagi hal qiluvchi janglarda ishtirok etadigan ikki o‘zbekistonlik bokschining natijalariga qaratilgan.
…