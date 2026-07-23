SoundCloud mustaqil ijrochilar uchun moʻljallangan Nina Protocol platformasini sotib oldi
Dunyoga mashhur SoundCloud musiqiy servisi mustaqil sanʼatkorlar uchun moʻljallangan Nina Protocol markazlashmagan platformasini xarid qilganini rasman eʼlon qildi. Ushbu kelishuv SoundCloud uchun 2022-yilda sunʼiy intellektga asoslangan Musiio kompaniyasini sotib olganidan beri amalga oshirilgan birinchi yirik bitim boʻldi. Mazkur qadam platformaning nafaqat musiqa xostingi, balki mustaqil ijrochilar uchun keng koʻlamli ekotizimga aylanish borasidagi strategiyasini yanada mustahkamlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Nina Protocol 2021-yilda mustaqil musiqachilar Jek Kallaxan, Mayk Pollard va Erik Farber tomonidan asos solingan edi. Platformaning oʻziga xosligi shunda ediki, u sanʼatkorlarga oʻz ijod namunalarini muxlislarga toʻgʻridan-toʻgʻri sotish va tushumning 100 foizini oʻzida saqlab qolish imkonini bergan. Biroq, joriy yilning may oyida platforma barqaror biznes modelini yarata olmagani sababli oʻz faoliyatini toʻxtatishga majbur boʻlgan edi.
Mustaqil ijodkorlar uchun yangi imkoniyatlarSoundCloud rahbariyati Nina Protocol loyihasining barcha texnologik va intellektual boyliklarini, jumladan, uning tahririyat arxivi va oʻziga xos “turlar xaritasi” (genre map)ni oʻz tasarrufiga oladi. Bu esa yangi chiqayotgan sanʼatkorlarni kashf etish va ularning ijodini kengroq auditoriyaga yetkazishda muhim rol oʻynaydi. TechCrunch va boshqa nufuzli nashrlar xabariga koʻra, bitimning moliyaviy tafsilotlari hozircha ochiqlanmagan.
SoundCloud bosh direktori Eliah Setonning taʼkidlashicha, Nina jamoasi mustaqil ijodkorlar va jamoalarni birinchi oʻringa qoʻyadigan ajoyib platforma yaratgan. “Bizning maqsadimiz ular yaratgan qadriyatlarni saqlab qolgan holda, ijodkorlarga muxlislar bilan yanada yaqinroq aloqa oʻrnatish va barqaror karyera qurish uchun yangi vositalarni taqdim etishdir”, — deydi kompaniya rahbari.
Nina Protocol texnologik jihatdan Solana blokcheyniga asoslangan boʻlib, tranzaksiyalarning tez va arzonligini taʼminlagan. Shuningdek, maʼlumotlarni markazlashmagan holda saqlash uchun Arweave tizimidan foydalanilgan. Endilikda ushbu texnologik yechimlar va kontent SoundCloud platformasiga integratsiya qilinadi. Bu esa Oʻzbekistondagi kabi mustaqil va yosh ijodkorlar uchun ham global maydonda oʻz oʻrnini topishda qoʻshimcha imkoniyat yaratishi mumkin.
Ijodkorlarni koʻchirish va qoʻllab-quvvatlashSoundCloud sobiq Nina foydalanuvchilari uchun maxsus migratsiya vositasini ishga tushirgan. Bu vosita yordamida sanʼatkorlar oʻz ishlarini yangi platformaga osonlik bilan koʻchirib oʻtkazishlari mumkin. Bundan tashqari, ushbu ijodkorlarga yil yakuniga qadar bepul SoundCloud Artist obunasi taqdim etiladi. Ushbu paket quyidagi imkoniyatlarni oʻz ichiga oladi:
- Ijod namunalarini monetizatsiya qilish (daromad olish) funksiyalari;
- Auditoriyani kengaytirish uchun ilgʻor tahliliy vositalar;
- Musiqalarni barcha asosiy striming xizmatlariga tarqatish imkoniyati.
…