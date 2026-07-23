SoundCloud mustaqil ijrochilar uchun moʻljallangan Nina Protocol platformasini sotib oldi

·30·Texno
SoundCloud mustaqil ijrochilar uchun moʻljallangan Nina Protocol platformasini sotib oldi

Dunyoga mashhur SoundCloud musiqiy servisi mustaqil sanʼatkorlar uchun moʻljallangan Nina Protocol markazlashmagan platformasini xarid qilganini rasman eʼlon qildi. Ushbu kelishuv SoundCloud uchun 2022-yilda sunʼiy intellektga asoslangan Musiio kompaniyasini sotib olganidan beri amalga oshirilgan birinchi yirik bitim boʻldi. Mazkur qadam platformaning nafaqat musiqa xostingi, balki mustaqil ijrochilar uchun keng koʻlamli ekotizimga aylanish borasidagi strategiyasini yanada mustahkamlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nina Protocol 2021-yilda mustaqil musiqachilar Jek Kallaxan, Mayk Pollard va Erik Farber tomonidan asos solingan edi. Platformaning oʻziga xosligi shunda ediki, u sanʼatkorlarga oʻz ijod namunalarini muxlislarga toʻgʻridan-toʻgʻri sotish va tushumning 100 foizini oʻzida saqlab qolish imkonini bergan. Biroq, joriy yilning may oyida platforma barqaror biznes modelini yarata olmagani sababli oʻz faoliyatini toʻxtatishga majbur boʻlgan edi.

Mustaqil ijodkorlar uchun yangi imkoniyatlar

SoundCloud rahbariyati Nina Protocol loyihasining barcha texnologik va intellektual boyliklarini, jumladan, uning tahririyat arxivi va oʻziga xos “turlar xaritasi” (genre map)ni oʻz tasarrufiga oladi. Bu esa yangi chiqayotgan sanʼatkorlarni kashf etish va ularning ijodini kengroq auditoriyaga yetkazishda muhim rol oʻynaydi. TechCrunch va boshqa nufuzli nashrlar xabariga koʻra, bitimning moliyaviy tafsilotlari hozircha ochiqlanmagan.

SoundCloud bosh direktori Eliah Setonning taʼkidlashicha, Nina jamoasi mustaqil ijodkorlar va jamoalarni birinchi oʻringa qoʻyadigan ajoyib platforma yaratgan. “Bizning maqsadimiz ular yaratgan qadriyatlarni saqlab qolgan holda, ijodkorlarga muxlislar bilan yanada yaqinroq aloqa oʻrnatish va barqaror karyera qurish uchun yangi vositalarni taqdim etishdir”, — deydi kompaniya rahbari.

Nina Protocol texnologik jihatdan Solana blokcheyniga asoslangan boʻlib, tranzaksiyalarning tez va arzonligini taʼminlagan. Shuningdek, maʼlumotlarni markazlashmagan holda saqlash uchun Arweave tizimidan foydalanilgan. Endilikda ushbu texnologik yechimlar va kontent SoundCloud platformasiga integratsiya qilinadi. Bu esa Oʻzbekistondagi kabi mustaqil va yosh ijodkorlar uchun ham global maydonda oʻz oʻrnini topishda qoʻshimcha imkoniyat yaratishi mumkin.

Ijodkorlarni koʻchirish va qoʻllab-quvvatlash

SoundCloud sobiq Nina foydalanuvchilari uchun maxsus migratsiya vositasini ishga tushirgan. Bu vosita yordamida sanʼatkorlar oʻz ishlarini yangi platformaga osonlik bilan koʻchirib oʻtkazishlari mumkin. Bundan tashqari, ushbu ijodkorlarga yil yakuniga qadar bepul SoundCloud Artist obunasi taqdim etiladi. Ushbu paket quyidagi imkoniyatlarni oʻz ichiga oladi:

  • Ijod namunalarini monetizatsiya qilish (daromad olish) funksiyalari;
  • Auditoriyani kengaytirish uchun ilgʻor tahliliy vositalar;
  • Musiqalarni barcha asosiy striming xizmatlariga tarqatish imkoniyati.
Ushbu kelishuv SoundCloud platformasining Spotify yoki Apple Music kabi gigantlar bilan raqobatda oʻzining “mustaqil ijodkorlar makoni” sifatidagi mavqeini saqlab qolishga intilayotganidan dalolat beradi. Kelgusida Nina Protocol asosidagi texnologiyalar platformada qanday koʻrinish olishi koʻpchilik mutaxassislar va musiqa ixlosmandlari diqqat markazida boʻlib qolmoqda.

SoundCloudNina ProtocolMusiqaTexnologiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob