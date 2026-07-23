Erve Renar uchun to‘rt da’vogar: Koreya asosiy nomzod sifatida ko‘rmoqda

·48·Sport
Erve Renar uchun to‘rt da’vogar: Koreya asosiy nomzod sifatida ko‘rmoqda

Fransiyalik murabbiy Erve Renar milliy jamoalar orasida eng talabgir mutaxassislardan biri bo‘lib qolmoqda. Foot Mercato ma’lumotiga ko‘ra, Tunisdagi qisqa faoliyatidan keyin unga bir vaqtning o‘zida bir nechta futbol federatsiyasi qiziqish bildirgan.

Eng jiddiy variant sifatida Janubiy Koreya milliy jamoasi tilga olinmoqda. Shu bilan birga, Renar Janubiy Afrika Respublikasi, Senegal va ehtimol Jazoir terma jamoalari bosh murabbiyligiga ham nomzod hisoblanadi.

Janubiy Koreya Renarni asosiy nomzod deb bilmoqda

Manbaga ko‘ra, Janubiy Koreya futbol federatsiyasi Erve Renarni milliy jamoa bosh murabbiyligi uchun asosiy nomzod sifatida ko‘rib chiqmoqda.

Mahalliy OAVda tarqalgan xabarlarga qaraganda, fransiyalik mutaxassis JCH–2026 guruh bosqichidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan keyin lavozimini tark etgan Xon Myon Boning o‘rnini egallashi mumkin.

Hozircha tomonlar o‘rtasida rasmiy kelishuvga erishilgani haqida ma’lumot berilmagan.

Afrika jamoalari ham qiziqish bildirmoqda

Erve Renarning Afrika futbolidagi katta tajribasi unga qit’ada ham talab yuqori bo‘lishini ta’minlamoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Janubiy Afrika Respublikasi va Senegal futbol federatsiyalari ham uni bosh murabbiylikka nomzodlar ro‘yxatiga kiritgan.

Renar Afrika milliy jamoalari bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lgani uchun bu ikki variant ham jiddiy ko‘rib chiqilishi mumkin.

Jazoir varianti ham paydo bo‘lishi mumkin

Jazoir milliy jamoasi hozircha Vladimir Petkovich qo‘l ostida faoliyat olib bormoqda.

Biroq manbaga ko‘ra, agar Petkovich lavozimini tark etsa, Jazoir futbol federatsiyasi Erve Renar nomzodini ko‘rib chiqishi mumkin.

Shu tariqa, fransiyalik murabbiy atrofidagi qiziqish yaqin vaqt ichida yanada kuchayishi ehtimoldan xoli emas.

Renar Afrikada ikki marta chempion bo‘lgan

Erve Renar murabbiylik faoliyati davomida Afrika Millatlar Kubogini ikki marta qo‘lga kiritgan.

U 2012 yilda Zambiya milliy jamoasini, 2015 yilda esa Kot-d'Ivuar terma jamoasini qit’a chempioniga aylantirgan.

Aynan shu natijalar Renarni milliy jamoalar bilan ishlash bo‘yicha eng tajribali va talabgir murabbiylardan biriga aylantirdi.

Qaysi jamoani tanlaydi?

Hozircha Erve Renarning keyingi ish joyi aniq emas. Janubiy Koreya varianti eng jiddiy deb ko‘rsatilayotgan bo‘lsa-da, Afrikadan kelayotgan takliflar ham uning qarorini o‘zgartirishi mumkin.

Fransiyalik mutaxassisning tanlovi yaqin vaqt ichida milliy jamoalar murabbiylar bozoridagi eng qiziq voqealardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Herve RenardJanubiy KoreyaJanubiy AfrikaSenegalJazoir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...