Erve Renar uchun to‘rt da’vogar: Koreya asosiy nomzod sifatida ko‘rmoqda
Fransiyalik murabbiy Erve Renar milliy jamoalar orasida eng talabgir mutaxassislardan biri bo‘lib qolmoqda. Foot Mercato ma’lumotiga ko‘ra, Tunisdagi qisqa faoliyatidan keyin unga bir vaqtning o‘zida bir nechta futbol federatsiyasi qiziqish bildirgan.
Eng jiddiy variant sifatida Janubiy Koreya milliy jamoasi tilga olinmoqda. Shu bilan birga, Renar Janubiy Afrika Respublikasi, Senegal va ehtimol Jazoir terma jamoalari bosh murabbiyligiga ham nomzod hisoblanadi.
Janubiy Koreya Renarni asosiy nomzod deb bilmoqda
Manbaga ko‘ra, Janubiy Koreya futbol federatsiyasi Erve Renarni milliy jamoa bosh murabbiyligi uchun asosiy nomzod sifatida ko‘rib chiqmoqda.
Mahalliy OAVda tarqalgan xabarlarga qaraganda, fransiyalik mutaxassis JCH–2026 guruh bosqichidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan keyin lavozimini tark etgan Xon Myon Boning o‘rnini egallashi mumkin.
Hozircha tomonlar o‘rtasida rasmiy kelishuvga erishilgani haqida ma’lumot berilmagan.
Afrika jamoalari ham qiziqish bildirmoqda
Erve Renarning Afrika futbolidagi katta tajribasi unga qit’ada ham talab yuqori bo‘lishini ta’minlamoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Janubiy Afrika Respublikasi va Senegal futbol federatsiyalari ham uni bosh murabbiylikka nomzodlar ro‘yxatiga kiritgan.
Renar Afrika milliy jamoalari bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lgani uchun bu ikki variant ham jiddiy ko‘rib chiqilishi mumkin.
Jazoir varianti ham paydo bo‘lishi mumkin
Jazoir milliy jamoasi hozircha Vladimir Petkovich qo‘l ostida faoliyat olib bormoqda.
Biroq manbaga ko‘ra, agar Petkovich lavozimini tark etsa, Jazoir futbol federatsiyasi Erve Renar nomzodini ko‘rib chiqishi mumkin.
Shu tariqa, fransiyalik murabbiy atrofidagi qiziqish yaqin vaqt ichida yanada kuchayishi ehtimoldan xoli emas.
Renar Afrikada ikki marta chempion bo‘lgan
Erve Renar murabbiylik faoliyati davomida Afrika Millatlar Kubogini ikki marta qo‘lga kiritgan.
U 2012 yilda Zambiya milliy jamoasini, 2015 yilda esa Kot-d'Ivuar terma jamoasini qit’a chempioniga aylantirgan.
Aynan shu natijalar Renarni milliy jamoalar bilan ishlash bo‘yicha eng tajribali va talabgir murabbiylardan biriga aylantirdi.
Qaysi jamoani tanlaydi?
Hozircha Erve Renarning keyingi ish joyi aniq emas. Janubiy Koreya varianti eng jiddiy deb ko‘rsatilayotgan bo‘lsa-da, Afrikadan kelayotgan takliflar ham uning qarorini o‘zgartirishi mumkin.
Fransiyalik mutaxassisning tanlovi yaqin vaqt ichida milliy jamoalar murabbiylar bozoridagi eng qiziq voqealardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…