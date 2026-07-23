Temur Alixonov va Farida o‘g‘li Imronning yuzini ilk bor ommaga ko‘rsatdi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bloger Temur Alixonov va Farida o‘g‘li Imronning yuzini ilk bor ommaga ko‘rsatdi. Farida ijtimoiy tarmoqda oilaviy suratlarni joylab, ularda o‘g‘lining yuzini yashirmadi.
Juftlik Imron tug‘ilganidan buyon uning yuzini ommaga ko‘rsatmay kelayotgan edi. Ular farzandi qatnashgan surat va videolarda turli stikerlardan foydalanib, uning chehrasini berkitishardi.
Yaqinda Farida Instagram sahifasida Imron bilan birga tushgan bir nechta kadrni e’lon qildi. Bu safar bolaning yuzi to‘liq ko‘rindi.
Suratlar qisqa vaqt ichida kuzatuvchilar e’tiborini tortdi. Izohlarda muxlislar Imron haqida iliq fikrlar yozib, oilaga yaxshi tilaklar bildirishdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…