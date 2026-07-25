Chelsi Maksans Lakrua transferiga yaqin: Marsel Desayyi kutilmagan xaridni tanqid qildi

·40·Sport
Chelsi Maksans Lakrua transferiga yaqin: Marsel Desayyi kutilmagan xaridni tanqid qildi

Londonning Chelsi klubi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Kristal Pelas yulduzi Maksans Lakrua transferini yakunlash arafasida turibdi. 52 million funt sterlingga baholanayotgan ushbu kelshuv jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso rejalari doirasida amalga oshirilmoqda. Biroq klub afsonasi Marsel Desayyi ushbu transferning samaradorligiga shubha bilan qaramoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Football London nashri xabariga koʻra, 26 yoshli fransiyalik himoyachi allaqachon tibbiy koʻrikdan oʻtgan va tez orada Stamford Bridjga koʻchib oʻtishi kutilmoqda. Bu transfer BlueCo egaligi ostidagi Chelsi strategiyasida muhim burilish nuqtasi boʻldi: klub soʻnggi toʻrt yil ichida ilk bor 26 yoshdan oshgan futbolchi uchun katta mablagʻ sarflamoqda.

Tajriba yetishmasligi muammosi

Chelsi sobiq sardori Marsel Desayyi Lakruaning mahoratini inkor etmagan holda, jamoaga boshqacha profildagi himoyachi kerakligini taʼkidladi. Uning fikricha, jamoaga hozirda oʻz ortidan ergashtira oladigan, elit darajadagi tajribaga ega boʻlgan yetakchi zarur.

"U haqiqatan ham Chelsi uchun kerakli oʻyinchimi? Menimcha, jamoaga koʻproq tajribaga ega, himoyani boshqara oladigan shakllangan markaziy himoyachi kerak. Bizga mudofaa markazida haqiqiy tajribali yetakchi lozim", — deya taʼkidladi Desayyi. Afsonaviy himoyachi klub oʻz darajasidagi bosimga oʻrgangan futbolchilarni nishonga olishi kerakligini qoʻshimcha qildi.

Taktik moslashuv va yutuqlar

Shunga qaramay, Desayyi bu transfer Xabi Alonso taktikasi uchun mos kelishini tan oldi. Alonso uchta markaziy himoyachi bilan oʻynashni afzal koʻradi va Lakrua Kristal Pelas safida Oliver Glasner qoʻl ostida aynan shunday sxemada oʻynab, katta tajriba toʻplagan.

Maksans Lakruaning soʻnggi yillardagi oʻsishi hayratlanarli boʻldi. 2024-yilda Volfsburgdan Angliyaga kelgan himoyachi oʻtgan mavsumda Kristal Pelas bilan birga Angliya kubogi va Konferensiyalar ligasida gʻolib chiqishda asosiy ishni bajardi. Shuningdek, u Fransiya terma jamoasi safida ham oʻzini koʻrsatishga ulgurdi.

Ayni paytda Chelsi muxlislari va mutaxassislar Lakruaning kelishi jamoa himoyasidagi muammolarni hal qila oladimi yoki yoʻqmi, degan savol ustida bahslashmoqda. Desayyi kabi nufuzli shaxslarning xavotiri oʻrinli boʻlsa-da, Xabi Alonso oʻz falsafasini aynan shunday ijrochilar bilan qurishga qaror qilgan koʻrinadi.

ChelsiMaksans LakruaTransferlarXabi AlonsoAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi