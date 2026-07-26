Hyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonoti

·39·Avto
Hyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonoti

Janubiy Koreyaning avtogiganti Hyundai Motor rahbariyati soʻnggi kunlarda mamlakatdagi eng yirik zavodlarda davom etayotgan ish tashlashlar va gumanoid robotlarni joriy etish rejalari oʻrtasida bogʻliqlik borligi haqidagi xabarlarni rad etdi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, robotlashtirish jarayoni ishchilarning noroziligiga sabab boʻlayotgan asosiy omil emas, balki bu boradagi muzokaralar mutlaqo boshqa yoʻnalishda ketmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hozirda Hyundai kasaba uyushmasi va rahbariyat oʻrtasidagi kelishmovchiliklar markazida ijtimoiy himoya masalalari turibdi. Xususan, ishchilar ish haqini oshirish, bonuslar toʻlash va eng muhimi — pensiya yoshini uzaytirishni talab qilmoqdalar. Kompaniya rasmiy bayonotida "Janubiy Koreyadagi ishlab chiqarish maydonchalarida robotlardan foydalanish ehtimoli rahbariyat va kasaba uyushmasi oʻrtasidagi joriy muzokaralarning bir qismi emas" deb alohida qayd etdi.

Gumanoid robotlar qayerda ish boshlaydi?

Hyundai oʻzining robotlashtirish strategiyasini birinchi navbatda mamlakat tashqarisida sinab koʻrishni rejalashtirgan. Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan mashhur Atlas robotlarining seriyali versiyasi ilk bor AQSHning Jorjiya shtatidagi Metaplant America korxonasida ishga tushiriladi. Mazkur zavod elektromobillar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan boʻlib, u yerda robotlarni 2028-yildan boshlab qoʻllash moʻljallanmoqda.

Kompaniya rahbariyati robotlarni boshqa obʼyektlarga, jumladan Koreyadagi zavodlarga kengaytirish masalasi faqat ishlab chiqarish sharoitlaridan kelib chiqib va ishchilar vakillari bilan maslahatlashgan holda amalga oshirilishini bildirdi. Bu esa texnologik transformatsiyaning keskin emas, balki bosqichma-bosqich boʻlishidan dalolat beradi.

Kasaba uyushmalarining xavotiri va qonunchilik

Shunga qaramay, Hyundai kasaba uyushmasi yangi texnologiyalar joriy etilishiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Ular avvalroq har qanday avtomatlashtirish jarayoni ishchilar bilan kelishilgan holda amalga oshirilishi shartligini taʼkidlagan edilar. "Rahbariyat va kasaba uyushmasi oʻrtasida kelishuv boʻlmas ekan, ishlab chiqarishga yangi texnologiyali birorta ham robot kiritilmaydi", — deyiladi tashkilot bayonotida.

Janubiy Koreyada avtomatlashtirish va sunʼiy intellekt masalasi bandlikka taʼsir qiluvchi jiddiy omil sifatida koʻrilmoqda. 2026-yilda kuchga kiradigan yangi mehnat qonunchiligiga koʻra, kompaniyalarning ish sharoitlarini sezilarli darajada oʻzgartirishi mumkin boʻlgan qarorlari jamoaviy muzokaralar predmeti boʻlishi shart qilib belgilanmoqda.

Hozirda tomonlar ish haqini isloh qilish boʻyicha muloqotni davom ettirmoqdalar. Ushbu islohot ishchilar daromadlarining barqarorligini oshirishga qaratilgan boʻlsa-da, kompaniyaning ishlab chiqarish xarajatlari tuzilmasini oʻzgartirishi mumkin. Hyundai uchun asosiy vazifa — texnologik taraqqiyot va inson resurslari oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolishdir.

HyundaiBoston DynamicsRobototexnikaAvtosanoatJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBuyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBugun, 10:27Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiRenault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiBugun, 10:23Geely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdiGeely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdiKecha, 21:56Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaFestival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaKecha, 11:24Lada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiLada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiKecha, 04:27Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 03:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan