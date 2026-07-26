Hyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonoti
Janubiy Koreyaning avtogiganti Hyundai Motor rahbariyati soʻnggi kunlarda mamlakatdagi eng yirik zavodlarda davom etayotgan ish tashlashlar va gumanoid robotlarni joriy etish rejalari oʻrtasida bogʻliqlik borligi haqidagi xabarlarni rad etdi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, robotlashtirish jarayoni ishchilarning noroziligiga sabab boʻlayotgan asosiy omil emas, balki bu boradagi muzokaralar mutlaqo boshqa yoʻnalishda ketmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hozirda Hyundai kasaba uyushmasi va rahbariyat oʻrtasidagi kelishmovchiliklar markazida ijtimoiy himoya masalalari turibdi. Xususan, ishchilar ish haqini oshirish, bonuslar toʻlash va eng muhimi — pensiya yoshini uzaytirishni talab qilmoqdalar. Kompaniya rasmiy bayonotida "Janubiy Koreyadagi ishlab chiqarish maydonchalarida robotlardan foydalanish ehtimoli rahbariyat va kasaba uyushmasi oʻrtasidagi joriy muzokaralarning bir qismi emas" deb alohida qayd etdi.
Gumanoid robotlar qayerda ish boshlaydi?Hyundai oʻzining robotlashtirish strategiyasini birinchi navbatda mamlakat tashqarisida sinab koʻrishni rejalashtirgan. Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan mashhur Atlas robotlarining seriyali versiyasi ilk bor AQSHning Jorjiya shtatidagi Metaplant America korxonasida ishga tushiriladi. Mazkur zavod elektromobillar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan boʻlib, u yerda robotlarni 2028-yildan boshlab qoʻllash moʻljallanmoqda.
Kompaniya rahbariyati robotlarni boshqa obʼyektlarga, jumladan Koreyadagi zavodlarga kengaytirish masalasi faqat ishlab chiqarish sharoitlaridan kelib chiqib va ishchilar vakillari bilan maslahatlashgan holda amalga oshirilishini bildirdi. Bu esa texnologik transformatsiyaning keskin emas, balki bosqichma-bosqich boʻlishidan dalolat beradi.
Kasaba uyushmalarining xavotiri va qonunchilikShunga qaramay, Hyundai kasaba uyushmasi yangi texnologiyalar joriy etilishiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Ular avvalroq har qanday avtomatlashtirish jarayoni ishchilar bilan kelishilgan holda amalga oshirilishi shartligini taʼkidlagan edilar. "Rahbariyat va kasaba uyushmasi oʻrtasida kelishuv boʻlmas ekan, ishlab chiqarishga yangi texnologiyali birorta ham robot kiritilmaydi", — deyiladi tashkilot bayonotida.
Janubiy Koreyada avtomatlashtirish va sunʼiy intellekt masalasi bandlikka taʼsir qiluvchi jiddiy omil sifatida koʻrilmoqda. 2026-yilda kuchga kiradigan yangi mehnat qonunchiligiga koʻra, kompaniyalarning ish sharoitlarini sezilarli darajada oʻzgartirishi mumkin boʻlgan qarorlari jamoaviy muzokaralar predmeti boʻlishi shart qilib belgilanmoqda.
Hozirda tomonlar ish haqini isloh qilish boʻyicha muloqotni davom ettirmoqdalar. Ushbu islohot ishchilar daromadlarining barqarorligini oshirishga qaratilgan boʻlsa-da, kompaniyaning ishlab chiqarish xarajatlari tuzilmasini oʻzgartirishi mumkin. Hyundai uchun asosiy vazifa — texnologik taraqqiyot va inson resurslari oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolishdir.
…