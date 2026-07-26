Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdi

·56·Sport
Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdi

Toshkent derbisida bitta aniq zarba g‘olibni ham, chempionlik poygasidagi vaziyatni ham o‘zgartirdi. «Paxtakor» safarda «Bunyodkor»ni minimal hisobda mag‘lub etib, peshqadam «Neftchi»ga yanada yaqinlashdi.

Qizg‘in va murosasiz kechgan uchrashuvda «sherlar»ga uch ochkoni Dostonbek Hamdamovning ikkinchi bo‘lim boshida urgan goli taqdim etdi.

Birinchi bo‘limda ehtiyotkor futbol

O‘zbekiston Superligasining 14-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvda «Bunyodkor» va «Paxtakor» o‘zaro to‘qnash keldi.

Toshkent derbisiga xos tarzda bahsning dastlabki qismida jamoalar katta tavakkalchilikka bormadi. Maydon markazida kurash ko‘p bo‘ldi, futbolchilar raqib xatosidan foydalanishga urindi.

«Paxtakor» ko‘proq to‘p nazoratiga ega bo‘lishga harakat qilgan bo‘lsa, «Bunyodkor» tezkor qarshi hujumlar orqali xavf yaratishni rejalashtirdi. Biroq tanaffusga qadar tomonlar darvozalarni ishg‘ol eta olmadi.

Bashar Resan uzatdi, Hamdamov hal qildi

Uchrashuvdagi hal qiluvchi vaziyat ikkinchi bo‘lim boshlanganidan ko‘p o‘tmay yuz berdi.

49-daqiqada iroqlik yarim himoyachi Bashar Resan hujumni aniq uzatma bilan davom ettirdi. Dostonbek Hamdamov esa imkoniyatdan unumli foydalanib, to‘pni «Bunyodkor» darvozasiga joyladi — 0:1.

Bashar Resanning aniq uzatmasi va Hamdamovning sovuqqon zarbasi derbi taqdirini hal qildi.

Goldan keyin «Bunyodkor» hisobni tenglashtirish uchun oldinga katta kuch tashladi. Mezbonlar hujumni kuchaytirish maqsadida bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi, ammo «Paxtakor» himoyasi bosimga bardosh berdi.

Mehmonlar qolgan daqiqalarda natijani saqlashga muvaffaq bo‘lib, derbini 1:0 hisobida o‘z foydasiga yakunladi. Uchrashuvning yakuniy hisobi ochiq sport statistikasida ham qayd etilgan.

Chempionlik poygasida intriga kuchaydi

Ushbu g‘alaba «Paxtakor» uchun shunchaki navbatdagi uch ochko emasdi. Jamoa chempionlik uchun asosiy raqibi «Neftchi» bilan oradagi farqni qisqartirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

14-tur oldidan «Neftchi» 34 ochko bilan birinchi, «Paxtakor» esa 30 ochko bilan ikkinchi o‘rinda borayotgan edi. «Sherlar» derbidagi g‘alabadan keyin ochkolarini 33 taga yetkazib, peshqadamdan atigi bir ochko ortda qoldi.

Endi chempionlik poygasida har bir uchrashuvning qiymati yanada oshadi. Birgina durang yoki mag‘lubiyat turnir jadvalidagi peshqadamni o‘zgartirib yuborishi mumkin.

«Bunyodkor» esa 19 ochkoda qoldi. Jamoa mavsumni yaxshi boshlagan bo‘lsa-da, so‘nggi natijalardan keyin yuqori o‘rinlar uchun kurashda qimmatli ochkolarni yo‘qotmoqda.

Hamdamov yana muhim uchrashuvda sahnaga chiqdi

Dostonbek Hamdamov joriy mavsumda «Paxtakor»ning hal qiluvchi futbolchilaridan biriga aylanmoqda. U qanotdagi faolligi, jarima maydoniga o‘z vaqtida kirib borishi va muhim vaziyatlarda sovuqqon harakat qilishi bilan ajralib turibdi.

Bashar Resan bilan shakllangan o‘zaro tushunish ham jamoa hujumlarida muhim qurolga aylandi. Iroqlik futbolchining uzatmalari va Hamdamovning harakatchanligi raqib himoyasi uchun jiddiy muammo tug‘dirmoqda.

«Paxtakor» rasmiy tarkibida Hamdamov chap qanot yarim himoyachisi, Bashar Resan esa hujumkor chiziqda harakat qiladigan asosiy futbolchilardan biri sifatida ko‘rsatilgan.

Uchrashuv natijasi

O‘zbekiston Superligasi, 14-tur

«Bunyodkor» — «Paxtakor» — 0:1

Gol:

  • Dostonbek Hamdamov, 49-daqiqa;

  • golli uzatma — Bashar Resan.

«Paxtakor» derbida g‘alaba qozonib, chempionlik poygasiga yangi olov tashladi. Endi «Neftchi»ning bitta xatosi ham «sherlar»ni turnir jadvali cho‘qqisiga olib chiqishi mumkin.

Sizningcha, joriy mavsumda chempionlikni «Neftchi» saqlab qoladimi yoki «Paxtakor» peshqadamlikni tortib oladimi?

PakhtakorBunyodkorDostonbek HamdamovBashar ResanNeftchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Kecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi