Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdi
Toshkent derbisida bitta aniq zarba g‘olibni ham, chempionlik poygasidagi vaziyatni ham o‘zgartirdi. «Paxtakor» safarda «Bunyodkor»ni minimal hisobda mag‘lub etib, peshqadam «Neftchi»ga yanada yaqinlashdi.
Qizg‘in va murosasiz kechgan uchrashuvda «sherlar»ga uch ochkoni Dostonbek Hamdamovning ikkinchi bo‘lim boshida urgan goli taqdim etdi.
Birinchi bo‘limda ehtiyotkor futbol
O‘zbekiston Superligasining 14-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvda «Bunyodkor» va «Paxtakor» o‘zaro to‘qnash keldi.
Toshkent derbisiga xos tarzda bahsning dastlabki qismida jamoalar katta tavakkalchilikka bormadi. Maydon markazida kurash ko‘p bo‘ldi, futbolchilar raqib xatosidan foydalanishga urindi.
«Paxtakor» ko‘proq to‘p nazoratiga ega bo‘lishga harakat qilgan bo‘lsa, «Bunyodkor» tezkor qarshi hujumlar orqali xavf yaratishni rejalashtirdi. Biroq tanaffusga qadar tomonlar darvozalarni ishg‘ol eta olmadi.
Bashar Resan uzatdi, Hamdamov hal qildi
Uchrashuvdagi hal qiluvchi vaziyat ikkinchi bo‘lim boshlanganidan ko‘p o‘tmay yuz berdi.
49-daqiqada iroqlik yarim himoyachi Bashar Resan hujumni aniq uzatma bilan davom ettirdi. Dostonbek Hamdamov esa imkoniyatdan unumli foydalanib, to‘pni «Bunyodkor» darvozasiga joyladi — 0:1.
Bashar Resanning aniq uzatmasi va Hamdamovning sovuqqon zarbasi derbi taqdirini hal qildi.
Goldan keyin «Bunyodkor» hisobni tenglashtirish uchun oldinga katta kuch tashladi. Mezbonlar hujumni kuchaytirish maqsadida bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi, ammo «Paxtakor» himoyasi bosimga bardosh berdi.
Mehmonlar qolgan daqiqalarda natijani saqlashga muvaffaq bo‘lib, derbini 1:0 hisobida o‘z foydasiga yakunladi. Uchrashuvning yakuniy hisobi ochiq sport statistikasida ham qayd etilgan.
Chempionlik poygasida intriga kuchaydi
Ushbu g‘alaba «Paxtakor» uchun shunchaki navbatdagi uch ochko emasdi. Jamoa chempionlik uchun asosiy raqibi «Neftchi» bilan oradagi farqni qisqartirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
14-tur oldidan «Neftchi» 34 ochko bilan birinchi, «Paxtakor» esa 30 ochko bilan ikkinchi o‘rinda borayotgan edi. «Sherlar» derbidagi g‘alabadan keyin ochkolarini 33 taga yetkazib, peshqadamdan atigi bir ochko ortda qoldi.
Endi chempionlik poygasida har bir uchrashuvning qiymati yanada oshadi. Birgina durang yoki mag‘lubiyat turnir jadvalidagi peshqadamni o‘zgartirib yuborishi mumkin.
«Bunyodkor» esa 19 ochkoda qoldi. Jamoa mavsumni yaxshi boshlagan bo‘lsa-da, so‘nggi natijalardan keyin yuqori o‘rinlar uchun kurashda qimmatli ochkolarni yo‘qotmoqda.
Hamdamov yana muhim uchrashuvda sahnaga chiqdi
Dostonbek Hamdamov joriy mavsumda «Paxtakor»ning hal qiluvchi futbolchilaridan biriga aylanmoqda. U qanotdagi faolligi, jarima maydoniga o‘z vaqtida kirib borishi va muhim vaziyatlarda sovuqqon harakat qilishi bilan ajralib turibdi.
Bashar Resan bilan shakllangan o‘zaro tushunish ham jamoa hujumlarida muhim qurolga aylandi. Iroqlik futbolchining uzatmalari va Hamdamovning harakatchanligi raqib himoyasi uchun jiddiy muammo tug‘dirmoqda.
«Paxtakor» rasmiy tarkibida Hamdamov chap qanot yarim himoyachisi, Bashar Resan esa hujumkor chiziqda harakat qiladigan asosiy futbolchilardan biri sifatida ko‘rsatilgan.
Uchrashuv natijasi
O‘zbekiston Superligasi, 14-tur
«Bunyodkor» — «Paxtakor» — 0:1
Gol:
Dostonbek Hamdamov, 49-daqiqa;
golli uzatma — Bashar Resan.
«Paxtakor» derbida g‘alaba qozonib, chempionlik poygasiga yangi olov tashladi. Endi «Neftchi»ning bitta xatosi ham «sherlar»ni turnir jadvali cho‘qqisiga olib chiqishi mumkin.
Sizningcha, joriy mavsumda chempionlikni «Neftchi» saqlab qoladimi yoki «Paxtakor» peshqadamlikni tortib oladimi?
…