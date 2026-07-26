Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?
Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi oʻzining zamonaviy tarixidagi eng ogʻir inqirozlardan birini boshdan kechirmoqda. Moliyaviy muammolar girdobida qolgan jamoa nafaqat yangi transferlarni amalga oshirish, balki mavjud tarkibni saqlab qolish masalasida ham katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ushbu vaziyatda klubning asosiy yulduzi Cristiano Ronaldo atrofidagi muhokamalar yana avj oldi, biroq bu safar gap uning gollari emas, balki jamoada qolishi qanchalik maqsadga muvofiqligi haqida bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com nashri xabariga koʻra, Al-Nassr ayni damda 800 million riyolga yaqin qarzdorlik bilan yuzma-yuz kelgan. Bunday ulkan moliyaviy yuk klubning kelajakdagi sport loyihalarini shubha ostiga qoʻymoqda. Portugaliyalik yulduzning astronomik maoshi va shartnomasidagi imtiyozlar hozirgi sharoitda jamoa byudjeti uchun koʻtarib boʻlmas yukka aylangan boʻlishi mumkin.
Moliyaviy yuk va marketing qiymatiCristiano Ronaldo Saudiya Pro-ligasining jahon miqyosidagi nufuzini tubdan oʻzgartirgani va Al-Nassr brendining marketing qiymatini misli koʻrilmagan darajaga koʻtargani inkor etib boʻlmas fakt. Biroq, klubning iqtisodiy holati yomonlashgani sari, ushbu loyihaning barqarorligi soʻroq ostida qolmoqda. Hozirda jamoa hatto oʻzining yetakchi futbolchilari bilan shartnomalarni uzaytirish masalasida ham ojizlik qilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, har qanday buyuk futbol loyihasi faqat birgina yulduz ustiga qurilishi mumkin emas. Uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun muvozanatlashgan tizim, kuchli murabbiylar shtabi va barqaror maʼmuriyat talab etiladi. Al-Nassr misolida esa, barcha resurslarning bir nuqtaga yoʻnaltirilishi umumiy tizimning zaiflashishiga olib kelgani aytilmoqda.
Qiyin qaror arafasidaKlub rahbariyati oldida oʻta murakkab tanlov turibdi: yo Ronaldo bilan hamkorlikni davom ettirib, moliyaviy xavfni yanada oshirish, yoki tarkibni optimallashtirish orqali qarzlardan qutulish yoʻlini tanlash. Ayni damda yangi transferlarni amalga oshirishning imkonsizligi jamoaning maydondagi natijalariga ham salbiy taʼsir koʻrsatishi tayin.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu mavzu qiziqarli, boisi Osiyo Chempionlar ligasi doirasida mintaqamiz jamoalari tez-tez Saudiya klublari bilan toʻqnash keladi. Al-Nassr kabi grand jamoaning inqirozi qitʼadagi kuchlar nisbatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cristiano Ronaldo davri Al-Nassr uchun tarixiy burilish boʻldi, biroq iqtisodiy voqelik klubni yanada qatʼiy choralar koʻrishga majbur qilmoqda. Yaqin oylarda jamoa oʻzining kelajakdagi strategiyasini qayta koʻrib chiqishi kutilmoqda.
…