Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?

·73·Sport
Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?

Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi oʻzining zamonaviy tarixidagi eng ogʻir inqirozlardan birini boshdan kechirmoqda. Moliyaviy muammolar girdobida qolgan jamoa nafaqat yangi transferlarni amalga oshirish, balki mavjud tarkibni saqlab qolish masalasida ham katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ushbu vaziyatda klubning asosiy yulduzi Cristiano Ronaldo atrofidagi muhokamalar yana avj oldi, biroq bu safar gap uning gollari emas, balki jamoada qolishi qanchalik maqsadga muvofiqligi haqida bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com nashri xabariga koʻra, Al-Nassr ayni damda 800 million riyolga yaqin qarzdorlik bilan yuzma-yuz kelgan. Bunday ulkan moliyaviy yuk klubning kelajakdagi sport loyihalarini shubha ostiga qoʻymoqda. Portugaliyalik yulduzning astronomik maoshi va shartnomasidagi imtiyozlar hozirgi sharoitda jamoa byudjeti uchun koʻtarib boʻlmas yukka aylangan boʻlishi mumkin.

Moliyaviy yuk va marketing qiymati

Cristiano Ronaldo Saudiya Pro-ligasining jahon miqyosidagi nufuzini tubdan oʻzgartirgani va Al-Nassr brendining marketing qiymatini misli koʻrilmagan darajaga koʻtargani inkor etib boʻlmas fakt. Biroq, klubning iqtisodiy holati yomonlashgani sari, ushbu loyihaning barqarorligi soʻroq ostida qolmoqda. Hozirda jamoa hatto oʻzining yetakchi futbolchilari bilan shartnomalarni uzaytirish masalasida ham ojizlik qilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, har qanday buyuk futbol loyihasi faqat birgina yulduz ustiga qurilishi mumkin emas. Uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun muvozanatlashgan tizim, kuchli murabbiylar shtabi va barqaror maʼmuriyat talab etiladi. Al-Nassr misolida esa, barcha resurslarning bir nuqtaga yoʻnaltirilishi umumiy tizimning zaiflashishiga olib kelgani aytilmoqda.

Qiyin qaror arafasida

Klub rahbariyati oldida oʻta murakkab tanlov turibdi: yo Ronaldo bilan hamkorlikni davom ettirib, moliyaviy xavfni yanada oshirish, yoki tarkibni optimallashtirish orqali qarzlardan qutulish yoʻlini tanlash. Ayni damda yangi transferlarni amalga oshirishning imkonsizligi jamoaning maydondagi natijalariga ham salbiy taʼsir koʻrsatishi tayin.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu mavzu qiziqarli, boisi Osiyo Chempionlar ligasi doirasida mintaqamiz jamoalari tez-tez Saudiya klublari bilan toʻqnash keladi. Al-Nassr kabi grand jamoaning inqirozi qitʼadagi kuchlar nisbatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cristiano Ronaldo davri Al-Nassr uchun tarixiy burilish boʻldi, biroq iqtisodiy voqelik klubni yanada qatʼiy choralar koʻrishga majbur qilmoqda. Yaqin oylarda jamoa oʻzining kelajakdagi strategiyasini qayta koʻrib chiqishi kutilmoqda.

Al-NassrCristiano RonaldoSaudiya ArabistoniFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi