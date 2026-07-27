KamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdi

·37·Avto
KamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdi

Rossiyaning yetakchi yuk mashinalari ishlab chiqaruvchisi boʻlgan KamAZ korxonasi korporativ taʼtildan soʻng toʻliq besh kunlik ish rejimiga oʻtdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbariyati bozor talabining oʻsishi va yangi buyurtmalar koʻpaygani sababli toʻrt kunlik qisqartirilgan ish haftasini bekor qilish haqida qaror qabul qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, joriy yilning 27-iyul kuni zavod xodimlari ikki haftalik anʼanaviy korporativ taʼtildan keyin oʻz ish faoliyatini tikladi. Avvalroq uch hafta davom etishi rejalashtirilgan taʼtil muddati ortib borayotgan buyurtmalar hajmi fonida ikki haftagacha qisqartirilgan edi.

Ishlab chiqarish surʼatlari va buyurtmalar oʻsishi

PАО «KamAZ» matbuot xizmatining xabar berishicha, toʻrt kunlik ish rejimi joriy yilning mart oyidan buyon amal qilib kelayotgan edi. Biroq savdolarni rivojlantirish, K5 avtomobillar qatorini kengaytirish hamda Rossiya yuk mashinalari bozoridagi barqarorlashuv jarayonlari tufayli yaqin oylar uchun buyurtmalar hajmi sezilarli darajada oshgan.

Buyurtmalar sonining ortishi ishlab chiqarish rejasini yuqoriga qarab oʻzgartirish imkonini berdi. Yangi rejalarga koʻra, korxona endi barqaror ravishda besh kunlik ish haftasida faoliyat yuritadi va har kungi oʻrtacha ishlab chiqarish surʼati 160 ta mashina komplektini tashkil etadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu oʻzgarishlar nafaqat zavodning ichki iqtisodiy holatini yaxshilashga, balki logistika va yuk tashish bozoridagi talabni qondirishga ham xizmat qiladi. KamAZ oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini toʻliq ishga tushirgan holda, bozordagi mavqeini yanada mustahkamlashni rejalashtirmoqda.

KamAZAvtomobilsozlikYuk mashinalariIshlab chiqarishRossiya avtobozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiBugun, 18:54Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaBugun, 17:21BelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBugun, 16:52Festival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiFestival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiBugun, 16:28Mercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiMercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiBugun, 15:27Kompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiKompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiBugun, 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan