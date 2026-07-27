KamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdi
Rossiyaning yetakchi yuk mashinalari ishlab chiqaruvchisi boʻlgan KamAZ korxonasi korporativ taʼtildan soʻng toʻliq besh kunlik ish rejimiga oʻtdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbariyati bozor talabining oʻsishi va yangi buyurtmalar koʻpaygani sababli toʻrt kunlik qisqartirilgan ish haftasini bekor qilish haqida qaror qabul qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, joriy yilning 27-iyul kuni zavod xodimlari ikki haftalik anʼanaviy korporativ taʼtildan keyin oʻz ish faoliyatini tikladi. Avvalroq uch hafta davom etishi rejalashtirilgan taʼtil muddati ortib borayotgan buyurtmalar hajmi fonida ikki haftagacha qisqartirilgan edi.
Ishlab chiqarish surʼatlari va buyurtmalar oʻsishiPАО «KamAZ» matbuot xizmatining xabar berishicha, toʻrt kunlik ish rejimi joriy yilning mart oyidan buyon amal qilib kelayotgan edi. Biroq savdolarni rivojlantirish, K5 avtomobillar qatorini kengaytirish hamda Rossiya yuk mashinalari bozoridagi barqarorlashuv jarayonlari tufayli yaqin oylar uchun buyurtmalar hajmi sezilarli darajada oshgan.
Buyurtmalar sonining ortishi ishlab chiqarish rejasini yuqoriga qarab oʻzgartirish imkonini berdi. Yangi rejalarga koʻra, korxona endi barqaror ravishda besh kunlik ish haftasida faoliyat yuritadi va har kungi oʻrtacha ishlab chiqarish surʼati 160 ta mashina komplektini tashkil etadi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu oʻzgarishlar nafaqat zavodning ichki iqtisodiy holatini yaxshilashga, balki logistika va yuk tashish bozoridagi talabni qondirishga ham xizmat qiladi. KamAZ oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini toʻliq ishga tushirgan holda, bozordagi mavqeini yanada mustahkamlashni rejalashtirmoqda.
…