Kompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdi
Lizing kompaniyalari maʼlumotlariga koʻra, korporativ sektorda elektromobillar savdosi hukumatning 2030 yilga moʻljallangan nol emissiyali avtomobillar (ZEV) mandatidagi 80 foizlik maqsadli koʻrsatkichidan oshib ketdi. Biroq mutaxassislar chakana bozordagi talabning pastligi va siyosiy oʻzgarishlar tarmoq uchun uzoq muddatli xavf tugʻdirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bugungi kunda ushbu sektor mamlakatdagi barcha elektromobillarning uchdan bir qismidan koʻprogʻiga egalik qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Korporativ avtomobillarga boʻlgan talab 2020 yilda elektromobillar va gidridli (PHEV) transport vositalari uchun oʻta past soliq stavkalari qayta joriy etilgandan soʻng keskin oshdi. Barcha xizmat avtomobillariga CO2 chiqindilariga qarab baholanadigan soliqqa tortiladigan qiymat belgilanadi. Elektromobillar 0g/km CO2 koʻrsatkichiga ega boʻlgani sababli eng past soliq stavkalariga ega boʻlib, bu soliq toʻlovlarini besh baravar kamaytirgan.
Soliq tushumlarining qisqarishi va lizing bozorining oʻsishiHMRC maʼlumotlariga koʻra, 2020/21 va 2024/25 yillar oraligʻida korporativ avtomobil haydovchilari 24 foizga oshib, 920 ming nafarga yetgan. Haydovchilar soni ortib, avtomobillar narxi koʻtarilganiga qaramay, umumiy soliq tushumlari sezilarli darajada kamaydi. Hozirda haydovchilarning 75 foizi PHEV yoki toʻliq elektromobil boshqarmoqda, bu esa oʻrtacha soliqqa tortiladigan qiymatni 2019/20 yildagiga nisbatan ikki baravar kamaytirgan.
Britaniya avtomobil ijarasi va lizing assotsiatsiyasi (BVRLA) hisobotiga koʻra, assotsiatsiya aʼzolarining biznes shartnomasi boʻyicha ijaradagi parkining 47 foizi, shuningdek, barcha korporativ buyurtmalarning 90 foizi hozirda elektromobillarga toʻgʻri kelmoqda. Ish haqidan ushlab qolish asosidagi lizing sxemalari ham yiliga 165 foizga oʻsib, 266 816 ta avtomobilni tashkil etdi va shaxsiy shartnoma asosidagi ijaradan oʻzib ketdi.
Chakana bozordagi muammolar va ikkilamchi bozorShunga qaramay, BVRLA aʼzolari chakana savdo kanallarini qoʻllab-quvvatlash yetishmayotganidan xavotirda. Shaxsiy lizing avtomobillarining atigi 20 foizigina elektromobil hisoblanadi. ZEV mandat talablarini bajarish uchun yangi avtomobillarga qilingan keskin chegirmalar ikkilamchi bozordagi talabni pasaytirib, uch yillik elektromobillarni qayta sotishda kompaniyalarga jiddiy moliyaviy yoʻqotishlar keltirmoqda.
Zararlarni qoplash va oylik ijara toʻlovlarining oshishiga yoʻl qoʻymaslik maqsadida lizing kompaniyalari ikkinchi darajali lizing xizmatlariga murojaat qilmoqda. Hozirda lizing parkida foydalanilgan ishlatilgan avtomobillar soni ham sezilarli darajada oʻsib, bozordagi umumiy barqarorlikni taʼminlash uchun yangi yondashuvlar talab etilayotganini koʻrsatmoqda.
…