Kompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdi

·29·Avto
Kompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdi

Lizing kompaniyalari maʼlumotlariga koʻra, korporativ sektorda elektromobillar savdosi hukumatning 2030 yilga moʻljallangan nol emissiyali avtomobillar (ZEV) mandatidagi 80 foizlik maqsadli koʻrsatkichidan oshib ketdi. Biroq mutaxassislar chakana bozordagi talabning pastligi va siyosiy oʻzgarishlar tarmoq uchun uzoq muddatli xavf tugʻdirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bugungi kunda ushbu sektor mamlakatdagi barcha elektromobillarning uchdan bir qismidan koʻprogʻiga egalik qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Korporativ avtomobillarga boʻlgan talab 2020 yilda elektromobillar va gidridli (PHEV) transport vositalari uchun oʻta past soliq stavkalari qayta joriy etilgandan soʻng keskin oshdi. Barcha xizmat avtomobillariga CO2 chiqindilariga qarab baholanadigan soliqqa tortiladigan qiymat belgilanadi. Elektromobillar 0g/km CO2 koʻrsatkichiga ega boʻlgani sababli eng past soliq stavkalariga ega boʻlib, bu soliq toʻlovlarini besh baravar kamaytirgan.

Soliq tushumlarining qisqarishi va lizing bozorining oʻsishi

HMRC maʼlumotlariga koʻra, 2020/21 va 2024/25 yillar oraligʻida korporativ avtomobil haydovchilari 24 foizga oshib, 920 ming nafarga yetgan. Haydovchilar soni ortib, avtomobillar narxi koʻtarilganiga qaramay, umumiy soliq tushumlari sezilarli darajada kamaydi. Hozirda haydovchilarning 75 foizi PHEV yoki toʻliq elektromobil boshqarmoqda, bu esa oʻrtacha soliqqa tortiladigan qiymatni 2019/20 yildagiga nisbatan ikki baravar kamaytirgan.

Britaniya avtomobil ijarasi va lizing assotsiatsiyasi (BVRLA) hisobotiga koʻra, assotsiatsiya aʼzolarining biznes shartnomasi boʻyicha ijaradagi parkining 47 foizi, shuningdek, barcha korporativ buyurtmalarning 90 foizi hozirda elektromobillarga toʻgʻri kelmoqda. Ish haqidan ushlab qolish asosidagi lizing sxemalari ham yiliga 165 foizga oʻsib, 266 816 ta avtomobilni tashkil etdi va shaxsiy shartnoma asosidagi ijaradan oʻzib ketdi.

Chakana bozordagi muammolar va ikkilamchi bozor

Shunga qaramay, BVRLA aʼzolari chakana savdo kanallarini qoʻllab-quvvatlash yetishmayotganidan xavotirda. Shaxsiy lizing avtomobillarining atigi 20 foizigina elektromobil hisoblanadi. ZEV mandat talablarini bajarish uchun yangi avtomobillarga qilingan keskin chegirmalar ikkilamchi bozordagi talabni pasaytirib, uch yillik elektromobillarni qayta sotishda kompaniyalarga jiddiy moliyaviy yoʻqotishlar keltirmoqda.

Zararlarni qoplash va oylik ijara toʻlovlarining oshishiga yoʻl qoʻymaslik maqsadida lizing kompaniyalari ikkinchi darajali lizing xizmatlariga murojaat qilmoqda. Hozirda lizing parkida foydalanilgan ishlatilgan avtomobillar soni ham sezilarli darajada oʻsib, bozordagi umumiy barqarorlikni taʼminlash uchun yangi yondashuvlar talab etilayotganini koʻrsatmoqda.

ElektromobilLizingAvtomobilSoliqiBVRLAKorporativAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiBugun, 18:54Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaBugun, 17:21BelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBugun, 16:52Festival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiFestival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiBugun, 16:28Mercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiMercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiBugun, 15:27KamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiKamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan