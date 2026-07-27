YPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqda
Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida YPX xodimlari ishtirokida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi bo‘yicha yangi ma’lumotlar tarqaldi. Unga ko‘ra, halokatda og‘ir jarohat olgan Onix avtomobili haydovchisi ham shifoxonada vafot etgani aytilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, mazkur fojia 16 iyul kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida sodir bo‘lgan edi. Dastlabki rasmiy ma’lumotlarda YPX patrul mototsiklida harakatlanayotgan inspektorlar bilan Onix avtomobili to‘qnashgani, oqibatda bir nafar YPX xodimi voqea joyida halok bo‘lgani xabar qilingandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangi xabarlarda esa og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan 35 yoshli Onix haydovchisi ham Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida vafot etgani aytilmoqda.
Biroq ushbu ma’lumot hozircha rasman tasdiqlanmagan. Bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida murojaat qilingan mutasaddi idoralar haydovchining ahvoli yoki vafoti yuzasidan rasmiy izoh bermagan. Shu bois mazkur xabar tasdiqlanmagan ma’lumot sifatida qolmoqda.
Ma’lumot uchun, halokat poytaxtning Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent ko‘chalari kesishmasida yuz bergan. Hodisa natijasida bir nafar YPX xodimi halok bo‘lgan, yana bir necha kishi turli darajada jarohat olgan. Ichki ishlar vazirligi esa ushbu YTH kortej kuzatuvi vaqtida sodir bo‘lgani haqidagi xabarlar haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini ma’lum qilib, fuqarolarni faqat rasmiy axborotlarga ishonishga chaqirgan.
…