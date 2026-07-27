YPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqda

·108·Jamiyat
YPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqda

Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida YPX xodimlari ishtirokida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi bo‘yicha yangi ma’lumotlar tarqaldi. Unga ko‘ra, halokatda og‘ir jarohat olgan Onix avtomobili haydovchisi ham shifoxonada vafot etgani aytilmoqda.

Eslatib o‘tamiz, mazkur fojia 16 iyul kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida sodir bo‘lgan edi. Dastlabki rasmiy ma’lumotlarda YPX patrul mototsiklida harakatlanayotgan inspektorlar bilan Onix avtomobili to‘qnashgani, oqibatda bir nafar YPX xodimi voqea joyida halok bo‘lgani xabar qilingandi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangi xabarlarda esa og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan 35 yoshli Onix haydovchisi ham Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida vafot etgani aytilmoqda.

Biroq ushbu ma’lumot hozircha rasman tasdiqlanmagan. Bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida murojaat qilingan mutasaddi idoralar haydovchining ahvoli yoki vafoti yuzasidan rasmiy izoh bermagan. Shu bois mazkur xabar tasdiqlanmagan ma’lumot sifatida qolmoqda.

Ma’lumot uchun, halokat poytaxtning Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent ko‘chalari kesishmasida yuz bergan. Hodisa natijasida bir nafar YPX xodimi halok bo‘lgan, yana bir necha kishi turli darajada jarohat olgan. Ichki ishlar vazirligi esa ushbu YTH kortej kuzatuvi vaqtida sodir bo‘lgani haqidagi xabarlar haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini ma’lum qilib, fuqarolarni faqat rasmiy axborotlarga ishonishga chaqirgan.

ToshkentOnixMirzo UlughbekIchki ishlar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaAvgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaBugun, 20:00Ota chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiOta chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiBugun, 19:08Hisobotga imzo va muhr uchun 14 million so‘m so‘ragan bog‘cha rahbari ushlandiHisobotga imzo va muhr uchun 14 million so‘m so‘ragan bog‘cha rahbari ushlandiBugun, 16:29Voyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildiVoyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildiBugun, 16:10Andijonda 1-sinfga kiritib qo‘yish uchun 300 dollar so‘ragan xodim ushlandiAndijonda 1-sinfga kiritib qo‘yish uchun 300 dollar so‘ragan xodim ushlandiBugun, 14:30Samarqandda qo‘shnilar janjali ommaviy mushtlashuvga aylandiSamarqandda qo‘shnilar janjali ommaviy mushtlashuvga aylandiBugun, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi