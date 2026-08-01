Quruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildi

·40·Dunyo
Quruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildi
Qisqacha

AQSHning Kaliforniya shtatidagi Los-Anjeles yaqinida quruqlikka chiqib qolgan akulani bir kishi yana okeanga qaytargani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu voqea shu oy boshida Sunset Beach hududida sodir bo'lgani aytilmoqda. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, suvga qaytarilgan akula Santa Monika qo'ltig'i tomon suzib ketgan va shundan keyin uni boshqa ko'rishmagan.

AQSHning Kaliforniya shtati, Los-Anjeles yaqinidagi Sunset Beach hududida quruqlikka chiqib qolgan akulani bir kishi yana okeanga qaytarayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, voqea shu oy boshida sodir bo‘lgan. Guvohlarning aytishicha, akula suvga qaytarilganidan so‘ng Santa Monika qo‘ltig‘i tomon suzib ketgan va shundan keyin uni boshqa ko‘rishmagan.

Santa Monika qo‘ltig‘i va Janubiy Kaliforniya sohillarida akulalar uchrashi odatiy hol hisoblanadi. So‘nggi kunlarda bu hududda akulalar bilan bog‘liq bir nechta kuzatuvlar ham qayd etilgan.

Mutaxassislar Kaliforniya sohillarida akulalar odamlar bilan to‘qnashuvi nisbatan kam uchrashini ta’kidlaydi. Shu bilan birga, suvda akula ko‘ringan joylarda ehtiyotkorlikni oshirish va xavfsizlik tavsiyalariga amal qilish tavsiya etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi 13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi Bugun, 11:48Kiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiKiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiBugun, 11:47Yo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldiYo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldiBugun, 11:32Internetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaInternetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaBugun, 10:39AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!Bugun, 10:0810-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildiBugun, 09:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda