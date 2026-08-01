Quruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildi
AQSHning Kaliforniya shtatidagi Los-Anjeles yaqinida quruqlikka chiqib qolgan akulani bir kishi yana okeanga qaytargani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu voqea shu oy boshida Sunset Beach hududida sodir bo'lgani aytilmoqda. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, suvga qaytarilgan akula Santa Monika qo'ltig'i tomon suzib ketgan va shundan keyin uni boshqa ko'rishmagan.
AQSHning Kaliforniya shtati, Los-Anjeles yaqinidagi Sunset Beach hududida quruqlikka chiqib qolgan akulani bir kishi yana okeanga qaytarayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, voqea shu oy boshida sodir bo‘lgan. Guvohlarning aytishicha, akula suvga qaytarilganidan so‘ng Santa Monika qo‘ltig‘i tomon suzib ketgan va shundan keyin uni boshqa ko‘rishmagan.
Santa Monika qo‘ltig‘i va Janubiy Kaliforniya sohillarida akulalar uchrashi odatiy hol hisoblanadi. So‘nggi kunlarda bu hududda akulalar bilan bog‘liq bir nechta kuzatuvlar ham qayd etilgan.
Mutaxassislar Kaliforniya sohillarida akulalar odamlar bilan to‘qnashuvi nisbatan kam uchrashini ta’kidlaydi. Shu bilan birga, suvda akula ko‘ringan joylarda ehtiyotkorlikni oshirish va xavfsizlik tavsiyalariga amal qilish tavsiya etiladi.
…