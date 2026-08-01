Yo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldi

·52·Dunyo
Yo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldi
Qisqacha

Hindistonning Uttarakhand shtatida o‘roq bilan qurollangan 50 yoshli Mohani Devi yirtqich hujumiga uchragan 67 yoshli qaynonasi Basanti Devining hayotini saqlab qoldi. Hodisa 26 iyul kuni Ramnagar o‘rmon xo‘jaligi hududidagi Kunhet qishlog‘ida xashak yig‘ish paytida sodir bo‘lib, kutilmagan zarbalardan cho‘chigan yo‘lbars o‘rmon ichkarisiga qochib ketgan.

Hindistonning Uttarakhand shtatida sodir bo‘lgan voqea ko‘pchilikni hayratga soldi. Oddiy o‘roq bilan yo‘lbarsga qarshi chiqqan kelin 67 yoshli qaynonasini yirtqich hujumidan qutqarib qoldi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 26 iyul kuni Ramnagar o‘rmon xo‘jaligi hududidagi Kunhet qishlog‘ida yuz bergan. 50 yoshli Mohani Devi qaynonasi Basanti Devi bilan o‘rmonga xashak yig‘ish uchun borgan vaqtda qalin butalar orasidan chiqqan yo‘lbars keksa ayolga tashlangan.

Vaziyatni ko‘rgan kelin bir lahza ham ikkilanmasdan yirtqich tomon yugurgan va qo‘lidagi o‘roq bilan unga bir necha marta zarba bergan. Kutilmagan qarshilikdan cho‘chigan yo‘lbars ayolni qo‘yib yuborib, o‘rmon ichkarisiga qochib ketgan.

Jarohatlangan Basanti Devi dastlab Ramnagardagi shifoxonaga yetkazilgan. Keyinroq uning ahvolini yanada sinchiklab nazorat qilish maqsadida Kashipurdagi xususiy klinikaga o‘tkazishgan. Shifokorlar hozircha bemorning ahvolini barqaror deb baholamoqda.

Jabrlanuvchining o‘g‘li Puran Chandraning aytishicha, bu qishloqda qayd etilgan ilk yo‘lbars hujumi hisoblanadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, aholi xavotirda, chunki yirtqich hodisadan keyingi kuni ham qishloq atrofida yana ko‘ringan.

Shu munosabat bilan mahalliy aholi o‘rmon xo‘jaligi idorasidan yo‘lbarsni tutish uchun maxsus qopqon o‘rnatishni hamda jabrlangan oilaga moddiy yordam ajratishni talab qilmoqda. Qishloq oqsoqollari esa xavf saqlanib qolayotganini ta’kidlab, tezkor choralar ko‘rishga chaqirdi.

UttarakhandHindistonRamnagarKashipur
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Bugun, 11:56Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdiOshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdiBugun, 11:5313 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi 13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi Bugun, 11:48Kiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiKiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiBugun, 11:47Quruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildiQuruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildiBugun, 11:22Internetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaInternetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaBugun, 10:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda