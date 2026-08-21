Kristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdi

·16·Sport
Kristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdi

Angliya Premyer-ligasining yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan Manchester Siti oʻz yarim himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlida keskin qadamlar tashlamoqda. Goal.com xabar berishicha, “shaharliklar” jamoaning tayanch zonasi uchun asosiy nomzod sifatida Adam Uortonni koʻrib chiqqan va Kristal Pelas klubiga rasmiy soʻrov yuborgan. Biroq London klubi rahbariyati mazkur taklifni qatʼiyan rad etib, oʻz yetakchisini sotish niyatida emasligini ochiq-oydin maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Siti yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini sezilarli darajada yangilashga kirishgan. Xususan, jamoaning asosiy tayanch yarim himoyachisi Rodri 65,4 million funt sterling evaziga Barselona safiga oʻtib ketgach, bosh murabbiy va klub rahbariyati bu yoʻqotishning oʻrnini toʻldirish choralarini koʻrmoqda. Shuningdek, mazkur transferlar davrida jamoaga Eliot Anderson kelib qoʻshilgani, shu bilan birga Neytan Ake, Jeyms Trafford hamda Tijjani Reynders borasidagi oʻzgarishlar ham amalga oshirilgani eʼtiborga molik.

Adam Uorton atrofidagi vaziyat

22 yoshli yarim himoyachi Adam Uorton oʻtgan qisqa vaqt ichida Angliya futbolining eng porloq yulduzlaridan biriga aylandi. 2024-yilda Blackburn Rovers safidan 22,5 million funt sterling evaziga Selxurst Parkga koʻchib oʻtgan futbolchi klub bilan 2029-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan edi. Uning londonliklar safidagi barqaror va ishongan oʻyini nafaqat mamlakatimiz, balki Yevropaning yetakchi grand klublari eʼtiborini ham oʻziga tortmoqda.

Uortonning karyerasidagi oʻsish surʼati juda yuqori boʻlib, u allaqachon Angliya milliy terma jamoasi safida toʻrtta oʻyin oʻtkazishga ulgurdi. Shu bilan birga, uning jamoaga qoʻshgan hissasi tufayli Kristal Pelas soʻnggi mavsumlarda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Xususan, jamoa 2024–2025-yilgi mavsumda Angliya kubogini qoʻlga kiritgan boʻlsa, 2025–2026-yilgi mavsumda UEFA Konferensiyalar ligasida zafar quchdi.

Bosh murabbiyning qatʼiy pozitsiyasi

Kristal Pelas jamoasining yangi bosh murabbiyi Pyer Saj matbuot anjumanida futbolchining kelajagi haqida toʻxtalib, uning sotilmasligini keskin taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, yosh iqtidor egasi kelgusida Yevropaning istalgan top-klubida oʻynashga qodir, biroq hozircha uning rivojlanishi uchun London klubida yana bir mavsum qolishi eng toʻgʻri qaror boʻladi.

“Hozir buning vaqti emas,” dedi Pyer Saj jurnalistlarga bergan intervyusida. “Oʻylashimcha, u bu yerda yoki Yevropaning boshqa biror yirik klubida oʻynay oladi. Lekin biz bilan, yangi dinamik muhitda yana bir yil qolishi uning foydasiga ishlaydi. Bizga u suvsiz havodek kerak, shu boisdan ham u biz bilan qoladi deb oʻylayman.” Shu tariqa, Kristal Pelas rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻz yetakchisini saqlab qolishga qatʼiy ahd qilganini koʻrsatdi.

Adam UortonKristal PelasManchester SitiPyer SajPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiJulian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiBugun, 15:38Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 15:33Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiJoze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiBugun, 15:16Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiMattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiBugun, 15:15Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiTottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 14:58Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiJoze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)