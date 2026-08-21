Kristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdi
Angliya Premyer-ligasining yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan Manchester Siti oʻz yarim himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlida keskin qadamlar tashlamoqda. Goal.com xabar berishicha, “shaharliklar” jamoaning tayanch zonasi uchun asosiy nomzod sifatida Adam Uortonni koʻrib chiqqan va Kristal Pelas klubiga rasmiy soʻrov yuborgan. Biroq London klubi rahbariyati mazkur taklifni qatʼiyan rad etib, oʻz yetakchisini sotish niyatida emasligini ochiq-oydin maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Siti yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini sezilarli darajada yangilashga kirishgan. Xususan, jamoaning asosiy tayanch yarim himoyachisi Rodri 65,4 million funt sterling evaziga Barselona safiga oʻtib ketgach, bosh murabbiy va klub rahbariyati bu yoʻqotishning oʻrnini toʻldirish choralarini koʻrmoqda. Shuningdek, mazkur transferlar davrida jamoaga Eliot Anderson kelib qoʻshilgani, shu bilan birga Neytan Ake, Jeyms Trafford hamda Tijjani Reynders borasidagi oʻzgarishlar ham amalga oshirilgani eʼtiborga molik.
Adam Uorton atrofidagi vaziyat22 yoshli yarim himoyachi Adam Uorton oʻtgan qisqa vaqt ichida Angliya futbolining eng porloq yulduzlaridan biriga aylandi. 2024-yilda Blackburn Rovers safidan 22,5 million funt sterling evaziga Selxurst Parkga koʻchib oʻtgan futbolchi klub bilan 2029-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan edi. Uning londonliklar safidagi barqaror va ishongan oʻyini nafaqat mamlakatimiz, balki Yevropaning yetakchi grand klublari eʼtiborini ham oʻziga tortmoqda.
Uortonning karyerasidagi oʻsish surʼati juda yuqori boʻlib, u allaqachon Angliya milliy terma jamoasi safida toʻrtta oʻyin oʻtkazishga ulgurdi. Shu bilan birga, uning jamoaga qoʻshgan hissasi tufayli Kristal Pelas soʻnggi mavsumlarda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Xususan, jamoa 2024–2025-yilgi mavsumda Angliya kubogini qoʻlga kiritgan boʻlsa, 2025–2026-yilgi mavsumda UEFA Konferensiyalar ligasida zafar quchdi.
Bosh murabbiyning qatʼiy pozitsiyasiKristal Pelas jamoasining yangi bosh murabbiyi Pyer Saj matbuot anjumanida futbolchining kelajagi haqida toʻxtalib, uning sotilmasligini keskin taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, yosh iqtidor egasi kelgusida Yevropaning istalgan top-klubida oʻynashga qodir, biroq hozircha uning rivojlanishi uchun London klubida yana bir mavsum qolishi eng toʻgʻri qaror boʻladi.
“Hozir buning vaqti emas,” dedi Pyer Saj jurnalistlarga bergan intervyusida. “Oʻylashimcha, u bu yerda yoki Yevropaning boshqa biror yirik klubida oʻynay oladi. Lekin biz bilan, yangi dinamik muhitda yana bir yil qolishi uning foydasiga ishlaydi. Bizga u suvsiz havodek kerak, shu boisdan ham u biz bilan qoladi deb oʻylayman.” Shu tariqa, Kristal Pelas rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻz yetakchisini saqlab qolishga qatʼiy ahd qilganini koʻrsatdi.
…