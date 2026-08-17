UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldi
Islam Maxachev UFC 330 turnirining markaziy jangida Yen Machado Gerri ustidan hakamlar qaroriga ko'ra g'alaba qozonib, yarim o'rta vazn kamarini himoya qildi. Jangdan so'ng Habib Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqdagi postida uni tarixiy muvaffaqiyati bilan tabrikladi. U Islam Maxachev sportda erishish mumkin bo'lgan barcha cho'qqilarni zabt etgani va UFC tarixidagi g'alabali seriyalar rekordini yangilaganini ta'kidladi.
AQSHning Filadelfiya shahrida yakuniga yetgan aralash yakkakurashlar bo‘yicha nufuzli UFC 330 raqamli turnirining markaziy jangi dunyo MMA muxlislari diqqat markazida bo‘ldi. Yarim o‘rta vazn toifasidagi amaldagi rossiyalik chempion Islam Maxachev xavfli da’vogar, Irlandiya vakili Yen Machado Gerriga qarshi 5 raundlik murosasiz to‘qnashuv o‘tkazib, hakamlar qaroriga ko‘ra g‘alaba qozondi va kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
Jang yakunlanganidan so‘ng, sobiq yengilmas UFC chempioni va Maxachevning eng yaqin do‘sti hamda ustozi Habib Nurmagomedov o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida maxsus post qoldirib, Islamni ushbu tarixiy muvaffaqiyat bilan qutladi.
«U barcha cho‘qqilarni zabt etdi va rekordni yangiladi»
Habib Nurmagomedov Maxachevning sport tarixida tutgan o‘rnini yuqori baholab, samimiy tilaklarini izhor etdi:
«„Yutuq“ — shunday so‘zki, sportda u alohida ahamiyatga ega. Islam va „yutuq“ so‘zlari esa sinonimdek bo‘lib qoldi. U ushbu sport turida erishish mumkin bo‘lgan barcha yuksak cho‘qqilarni zabt etdi, UFC tarixidagi g‘alabali seriyalar rekordini yangiladi va haqli ravishda oktagonga chiqqan eng buyuk atletlardan biri hisoblanadi.
Alloh taolo seni doimo o‘z panohida asrasin, yaxshilik va barakada saqlasin, birodar».
Tarixiy g‘alabali seriya va afsonalar darajasi
Yen Machado Gerri ustidan qozonilgan muvaffaqiyat Maxachevning UFC tarixidagi mutlaq yetakchilik maqomini yanada mustahkamladi:
Rekordlar yangilanishi: Islam Maxachev tashkilot tarixidagi eng uzun g‘alabali seriya qayd etib, Anderson Silvaning rekordini ortda qoldirdi;
29-g‘alaba: Ushbu natija orqali Islam faoliyatidagi g‘alabalar sonini 29 taga yetkazib, Habib Nurmagomedovning ko‘rsatkichiga (29-0) tenglashib oldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…