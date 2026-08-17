UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldi

·2·Sport
UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldi
Qisqacha

Islam Maxachev UFC 330 turnirining markaziy jangida Yen Machado Gerri ustidan hakamlar qaroriga ko'ra g'alaba qozonib, yarim o'rta vazn kamarini himoya qildi. Jangdan so'ng Habib Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqdagi postida uni tarixiy muvaffaqiyati bilan tabrikladi. U Islam Maxachev sportda erishish mumkin bo'lgan barcha cho'qqilarni zabt etgani va UFC tarixidagi g'alabali seriyalar rekordini yangilaganini ta'kidladi.

AQSHning Filadelfiya shahrida yakuniga yetgan aralash yakkakurashlar bo‘yicha nufuzli UFC 330 raqamli turnirining markaziy jangi dunyo MMA muxlislari diqqat markazida bo‘ldi. Yarim o‘rta vazn toifasidagi amaldagi rossiyalik chempion Islam Maxachev xavfli da’vogar, Irlandiya vakili Yen Machado Gerriga qarshi 5 raundlik murosasiz to‘qnashuv o‘tkazib, hakamlar qaroriga ko‘ra g‘alaba qozondi va kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.

Jang yakunlanganidan so‘ng, sobiq yengilmas UFC chempioni va Maxachevning eng yaqin do‘sti hamda ustozi Habib Nurmagomedov o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida maxsus post qoldirib, Islamni ushbu tarixiy muvaffaqiyat bilan qutladi.

«U barcha cho‘qqilarni zabt etdi va rekordni yangiladi»

Habib Nurmagomedov Maxachevning sport tarixida tutgan o‘rnini yuqori baholab, samimiy tilaklarini izhor etdi:

«„Yutuq“ — shunday so‘zki, sportda u alohida ahamiyatga ega. Islam va „yutuq“ so‘zlari esa sinonimdek bo‘lib qoldi. U ushbu sport turida erishish mumkin bo‘lgan barcha yuksak cho‘qqilarni zabt etdi, UFC tarixidagi g‘alabali seriyalar rekordini yangiladi va haqli ravishda oktagonga chiqqan eng buyuk atletlardan biri hisoblanadi.

Alloh taolo seni doimo o‘z panohida asrasin, yaxshilik va barakada saqlasin, birodar».

Tarixiy g‘alabali seriya va afsonalar darajasi

Yen Machado Gerri ustidan qozonilgan muvaffaqiyat Maxachevning UFC tarixidagi mutlaq yetakchilik maqomini yanada mustahkamladi:

  • Rekordlar yangilanishi: Islam Maxachev tashkilot tarixidagi eng uzun g‘alabali seriya qayd etib, Anderson Silvaning rekordini ortda qoldirdi;

  • 29-g‘alaba: Ushbu natija orqali Islam faoliyatidagi g‘alabalar sonini 29 taga yetkazib, Habib Nurmagomedovning ko‘rsatkichiga (29-0) tenglashib oldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Bugun, 10:56Djed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiDjed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiBugun, 10:17Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 10:00Neymar va Tiagu Mendes mojarosi: San-Januardagi sovuq salomlashuvNeymar va Tiagu Mendes mojarosi: San-Januardagi sovuq salomlashuvBugun, 09:53Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Bugun, 09:27Mareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiMareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiBugun, 09:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?