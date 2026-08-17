Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...
Islam Maxachev AQSHning Filadelfiya shahrida o'tkazilgan UFC 330 turnirida 1-raqamli da'vogar Yen Machado Gerri ni mag'lub etib, yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamarini himoya qildi va UFCdagi ketma-ket 17-g'alabasini qo'lga kiritib, Anderson Silvaning rekordini yangiladi. Jangning to'rtinchi raundida Gerri parterga tashlash vaqtida ensasi bilan Maxachevning burniga qattiq urgan, biroq shifokorlar lat yeyishdan boshqa jiddiy jarohat aniqlamagan.
AQSHning Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 330 raqamli turnirining markaziy bellashuvida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev 1-raqamli da’vogar Yen Machado Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
Murosasiz kechgan 25 daqiqalik jang yakunlangach, rossiyalik chempion to‘rtinchi raundda yuz bergan va deyarli nokautga olib kelishi mumkin bo‘lgan xavfli vaziyat tafsilotlarini ochiqladi.
«Ensasi bilan to‘g‘ri burnimga urdi»: 4-raunddagi xavfli epizod
Maxachev da’vogarni parterga qulatish («slem») paytida kutilmagan og‘ir to‘qnashuv yuz berganini ta’kidladi:
«To‘rtinchi raundda uni burchakka qisib, «slem» (parterga tashlash) qildim. Takroriy lavhani ko‘rsangiz bo‘ladi — u boshi bilan burnimni qattiq shikastladi, ensasi bilan to‘g‘ri burnimga urdi.
O‘sha lahzada bir necha soniyaga ko‘zim tinib, yulduzchalar ko‘rinib ketdi. Burnim singan yoki jiddiy shikast yetganini darrov his qildim. Ammo jangdan so‘ng shifokorlar ko‘rikdan o‘tkazib, lat yeyishdan tashqari boshqa jiddiy jarohat yo‘qligini tasdiqlashdi».
Hakamlar qarori va bahsli to‘rtinchi raund
Oktagondagi to‘liq 5 raundlik kurash hakamlarning yakdil qarori bilan yakunlandi, biroq raundlar bo‘yicha baholashda farqlar kuzatildi:
Ikki hakam fikri: Sol D'Amato va Mayk Bell besh raundning to‘rttasini (49-46 hisobida) amaldagi chempion foydasiga hal qilishdi;
Uchinchi hakam bahosi: Erik Kolon da’vogar Gerri nafaqat uchinchi, balki o‘sha kuchli to‘qnashuv yuz bergan to‘rtinchi raundni ham o‘z foydasiga hal etdi deb topib, 48-47 hisobini qayd etdi.
Anderson Silvaning tarixiy rekordi yangilandi
Yen Gerri ustidan qozonilgan ushbu g‘alaba dunyo MMA tarixida yangi sahifa ochdi:
Ketma-ket 17-g‘alaba: Bu Islam Maxachevning UFC tashkilotidagi ketma-ket 17-g‘alabasi bo‘ldi;
Mutlaq rekord: Ushbu natija orqali rossiyalik jangchi tashkilot tarixidagi eng uzun g‘alabali seriya bo‘yicha afsonaviy Anderson Silvaning ko‘p yillik rekordini yangilab, UFC tarixidagi eng buyuk atletlar qatoridan mustahkam o‘rin oldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…