Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...

·2·Sport
Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...
Qisqacha

Islam Maxachev AQSHning Filadelfiya shahrida o'tkazilgan UFC 330 turnirida 1-raqamli da'vogar Yen Machado Gerri ni mag'lub etib, yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamarini himoya qildi va UFCdagi ketma-ket 17-g'alabasini qo'lga kiritib, Anderson Silvaning rekordini yangiladi. Jangning to'rtinchi raundida Gerri parterga tashlash vaqtida ensasi bilan Maxachevning burniga qattiq urgan, biroq shifokorlar lat yeyishdan boshqa jiddiy jarohat aniqlamagan.

AQSHning Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 330 raqamli turnirining markaziy bellashuvida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev 1-raqamli da’vogar Yen Machado Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.

Murosasiz kechgan 25 daqiqalik jang yakunlangach, rossiyalik chempion to‘rtinchi raundda yuz bergan va deyarli nokautga olib kelishi mumkin bo‘lgan xavfli vaziyat tafsilotlarini ochiqladi.

«Ensasi bilan to‘g‘ri burnimga urdi»: 4-raunddagi xavfli epizod

Maxachev da’vogarni parterga qulatish («slem») paytida kutilmagan og‘ir to‘qnashuv yuz berganini ta’kidladi:

«To‘rtinchi raundda uni burchakka qisib, «slem» (parterga tashlash) qildim. Takroriy lavhani ko‘rsangiz bo‘ladi — u boshi bilan burnimni qattiq shikastladi, ensasi bilan to‘g‘ri burnimga urdi.

O‘sha lahzada bir necha soniyaga ko‘zim tinib, yulduzchalar ko‘rinib ketdi. Burnim singan yoki jiddiy shikast yetganini darrov his qildim. Ammo jangdan so‘ng shifokorlar ko‘rikdan o‘tkazib, lat yeyishdan tashqari boshqa jiddiy jarohat yo‘qligini tasdiqlashdi».

Hakamlar qarori va bahsli to‘rtinchi raund

Oktagondagi to‘liq 5 raundlik kurash hakamlarning yakdil qarori bilan yakunlandi, biroq raundlar bo‘yicha baholashda farqlar kuzatildi:

  • Ikki hakam fikri: Sol D'Amato va Mayk Bell besh raundning to‘rttasini (49-46 hisobida) amaldagi chempion foydasiga hal qilishdi;

  • Uchinchi hakam bahosi: Erik Kolon da’vogar Gerri nafaqat uchinchi, balki o‘sha kuchli to‘qnashuv yuz bergan to‘rtinchi raundni ham o‘z foydasiga hal etdi deb topib, 48-47 hisobini qayd etdi.

Anderson Silvaning tarixiy rekordi yangilandi

Yen Gerri ustidan qozonilgan ushbu g‘alaba dunyo MMA tarixida yangi sahifa ochdi:

  • Ketma-ket 17-g‘alaba: Bu Islam Maxachevning UFC tashkilotidagi ketma-ket 17-g‘alabasi bo‘ldi;

  • Mutlaq rekord: Ushbu natija orqali rossiyalik jangchi tashkilot tarixidagi eng uzun g‘alabali seriya bo‘yicha afsonaviy Anderson Silvaning ko‘p yillik rekordini yangilab, UFC tarixidagi eng buyuk atletlar qatoridan mustahkam o‘rin oldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?Bugun, 11:01Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Bugun, 10:56Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiDani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiBugun, 10:54UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiUFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiBugun, 10:50Djed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiDjed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiBugun, 10:17Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?