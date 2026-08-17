Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladi
Napoli klubi Real Madridni tark etgan 30 yoshli Dani Sebalosni erkin agent sifatida safiga qo'shib olish uchun uning vakillariga rasmiy shartnoma taklifini yubordi. Ispaniyalik yarim himoyachiga Real Betis va Yuventus klublari ham qiziqish bildirmoqda, biroq Yuventus uchun bu transfer hozircha ustuvor emas. Massimiliano Allegri Sebalos kelishuvini tezroq yakunlab, uni A Seriyaning 2026-27-yilgi mavsumi boshlanguniga qadar jamoaga moslashtirmoqchi.
Italiyaning Napoli klubi Madridning Real jamoasini tark etgan yarim himoyachi Dani Sebalosni oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol muzokaralarga kirishdi. Sportal nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, neapolliklar erkin agent maqomidagi futbolchining vakillariga rasmiy shartnoma taklifini yuborgan. 30 yoshli ispaniyalik futbolchi uchun A Seriyaning boshqa bir grand jamoasi ham daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Massimiliano Allegri boshchiligidagi Napoli jamoasi yangi mavsum oldidan yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni asosiy vazifa qilib qoʻygan. Rahbariyat futbolchining bozor narxisiz, erkin agent sifatida mavjudligidan foydalanib qolishga intilmoqda. Sebalosning boy xalqaro tajribasi va Yevropa miqyosidagi oʻyin amaliyoti Italiya klubining oʻyiniga barqarorlik olib kirishi kutilmoqda.
Transfer borasidagi raqobat va daʼvogarlarFutbolchining xizmatlariga faqatgina Napoli emas, balki boshqa klublar ham qiziqish bildirmoqda. Xususan, Dani Sebalosning oʻz tarbiyalanuvchisi boʻlgan Real Betis klubi ham u bilan aloqada boʻlib turibdi. Shuningdek, Turinning Yuventus klubi ham oʻtgan yozdan beri ispaniyalik yarim himoyachining vaziyatini kuzatib kelmoqda.
Shunga qaramay, Yuventus uchun bu transfer hozircha ustuvor vazifa emasligi Turin klubining faolligini biroz pasaytirgan. Bu esa Neapol klubiga raqobatchilar jiddiy taklif bilan chiqqunga qadar transfer poygasida ustunlikni qoʻlga kiritish uchun qulay imkoniyat yaratmoqda. Massimiliano Allegri ushbu kelishuvning tezroq yakunlanishini istamoqda.
Yangi mavsumoldi rejalarDani Sebalos oʻz vaqtida Real Betis akademiyasida tarbiyalanib, keyinchalik Real Madrid safida toʻp surgan. Uning maydondagi taktik nazorati va kreativ qarashlari Allegri jamoasining ichki chempionat hamda Yevropa maydonlaridagi maqsadlariga xizmat qilishi shubhasiz. Bunday darajadagi futbolchini tekinga qoʻlga kiritish klubning moliyaviy barqarorligiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi.
Agar futbolchining vakillari taqdim etilgan shartlarni qabul qilsa, muzokaralarda tez orada ijobiy burilish yasalishi mumkin. Ayni paytda Napoli jamoasi kelasi shanba kuni Jenoaga qarshi safar oʻyini bilan boshlanadigan A Seriyaning 2026-27-yilgi mavsumiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bosh murabbiy yangi futbolchini qizgʻin taqvim boshlanishidan oldin jamoaga moslashtirib olish niyatida.
…