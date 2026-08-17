Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladi

·1·Sport
Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladi
Qisqacha

Napoli klubi Real Madridni tark etgan 30 yoshli Dani Sebalosni erkin agent sifatida safiga qo'shib olish uchun uning vakillariga rasmiy shartnoma taklifini yubordi. Ispaniyalik yarim himoyachiga Real Betis va Yuventus klublari ham qiziqish bildirmoqda, biroq Yuventus uchun bu transfer hozircha ustuvor emas. Massimiliano Allegri Sebalos kelishuvini tezroq yakunlab, uni A Seriyaning 2026-27-yilgi mavsumi boshlanguniga qadar jamoaga moslashtirmoqchi.

Italiyaning Napoli klubi Madridning Real jamoasini tark etgan yarim himoyachi Dani Sebalosni oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol muzokaralarga kirishdi. Sportal nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, neapolliklar erkin agent maqomidagi futbolchining vakillariga rasmiy shartnoma taklifini yuborgan. 30 yoshli ispaniyalik futbolchi uchun A Seriyaning boshqa bir grand jamoasi ham daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Massimiliano Allegri boshchiligidagi Napoli jamoasi yangi mavsum oldidan yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni asosiy vazifa qilib qoʻygan. Rahbariyat futbolchining bozor narxisiz, erkin agent sifatida mavjudligidan foydalanib qolishga intilmoqda. Sebalosning boy xalqaro tajribasi va Yevropa miqyosidagi oʻyin amaliyoti Italiya klubining oʻyiniga barqarorlik olib kirishi kutilmoqda.

Transfer borasidagi raqobat va daʼvogarlar

Futbolchining xizmatlariga faqatgina Napoli emas, balki boshqa klublar ham qiziqish bildirmoqda. Xususan, Dani Sebalosning oʻz tarbiyalanuvchisi boʻlgan Real Betis klubi ham u bilan aloqada boʻlib turibdi. Shuningdek, Turinning Yuventus klubi ham oʻtgan yozdan beri ispaniyalik yarim himoyachining vaziyatini kuzatib kelmoqda.

Shunga qaramay, Yuventus uchun bu transfer hozircha ustuvor vazifa emasligi Turin klubining faolligini biroz pasaytirgan. Bu esa Neapol klubiga raqobatchilar jiddiy taklif bilan chiqqunga qadar transfer poygasida ustunlikni qoʻlga kiritish uchun qulay imkoniyat yaratmoqda. Massimiliano Allegri ushbu kelishuvning tezroq yakunlanishini istamoqda.

Yangi mavsumoldi rejalar

Dani Sebalos oʻz vaqtida Real Betis akademiyasida tarbiyalanib, keyinchalik Real Madrid safida toʻp surgan. Uning maydondagi taktik nazorati va kreativ qarashlari Allegri jamoasining ichki chempionat hamda Yevropa maydonlaridagi maqsadlariga xizmat qilishi shubhasiz. Bunday darajadagi futbolchini tekinga qoʻlga kiritish klubning moliyaviy barqarorligiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Agar futbolchining vakillari taqdim etilgan shartlarni qabul qilsa, muzokaralarda tez orada ijobiy burilish yasalishi mumkin. Ayni paytda Napoli jamoasi kelasi shanba kuni Jenoaga qarshi safar oʻyini bilan boshlanadigan A Seriyaning 2026-27-yilgi mavsumiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bosh murabbiy yangi futbolchini qizgʻin taqvim boshlanishidan oldin jamoaga moslashtirib olish niyatida.

Dani SebalosNapoliMassimiliano AllegriA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Bugun, 11:06O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?Bugun, 11:01Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Bugun, 10:56UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiUFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiBugun, 10:50Djed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiDjed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiBugun, 10:17Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?