Barselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqda

·22·Sport
Barselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqda
Qisqacha

Barselona Joao Kanselu va Rodri transferlarini yakunlab, futbolchilarning Kataloniyaga yetib kelish vaqtini belgiladi. Joao Kanselu shartnomasini bekor qilgani sababli klubga erkin agent sifatida qo'shilmoqda va Barselonaga uchayotganini ma'lum qildi. Rodri esa Kanseludan so'ng kechki payt Kataloniyaga yetib kelishi kutilmoqda. Futbolchilar tibbiy ko'rikdan o'tib, rasmiy shartnomalarni imzolagach, Hansi Flik jamoasi mashg'ulotlariga qo'shiladi.

Ispaniyaning Barselona klubi transfer oynasining eng muhim bosqichlaridan birini yakunlab, tarkibni kuchaytirish yoʻlida jiddiy qadam tashladi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kataloniyaliklar uzoq davom etgan muzokaralardan soʻng Joao Kanselu va Rodri transferlarini muvaffaqiyatli yakunlab, futbolchilarning Kataloniya poytaxtiga yetib kelish vaqtini belgilab olishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati barcha maʼmuriy jarayonlarni imkon qadar tezroq yakunlashga harakat qilmoqda. Yangi kelgan futbolchilar tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtib, rasmiy shartnomalarni imzolagach, Hansi Flik boshchiligidagi jamoaning mashgʻulotlariga qoʻshilishlari koʻzda tutilgan. Bu esa jamoaning mavsumdagi oldiga qoʻygan maqsadlari yoʻlidagi muhim qadamdir.

Joao Kanselu Kataloniyaga yetib kelmoqda

Portugalistonlik himoyachi Joao Kanselu oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Barselonaga uchayotganini maʼlum qildi. U shaxsiy samolyot salonidan surat joylab, unga «Uyga qaytmoqdaman» deb izoh yozdi. Futbolchi oʻz shartnomasini bekor qilgani sababli Kataloniya klubiga erkin agent sifatida kelib qoʻshilmoqda.

Ushbu transfer Barselona uchun moliyaviy jihatdan ham juda qulay kel keldi. Klub transfer summasini toʻlamasdan turib, xalqaro maydonlarda ulkan tajribaga ega boʻlgan yuqori saviyadagi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga muvofiq boʻldi.

Rodrining kelishi va transfer ahamiyati

Kanseludan soʻng, kechki payt ispaniyalik yulduz Rodri ham Barselonaga yetib kelishi kutilmoqda. Uning transferi joriy transfer oynasidagi eng shov-shuvli va yirik kelishuvlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Ushbu ikki futbolchining jamoaga kelishi Hansi Flik taqdim etgan oʻyin tizimini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

Hansi Flik shogirdlari oldida endi yangi futbolchilar bilan birgalikda mamlakat chempionati va Yevropa arenasida yuqori natijalarga erishish vazifasi turibdi. Klub muxlislari esa ushbu yangi transferlar jamoa oʻyiniga qanday ijobiy oʻzgarishlar olib kelishini katta qiziqish bilan kutishmoqda.

BarselonaJoao KanseluRodriHansi FlikTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiRodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiBugun, 14:17Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviBugun, 13:50Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordEnzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordBugun, 13:37Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaManchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaBugun, 13:36Liverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiLiverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiBugun, 13:20Ruben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiRuben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi