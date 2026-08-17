Barselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqda
Barselona Joao Kanselu va Rodri transferlarini yakunlab, futbolchilarning Kataloniyaga yetib kelish vaqtini belgiladi. Joao Kanselu shartnomasini bekor qilgani sababli klubga erkin agent sifatida qo'shilmoqda va Barselonaga uchayotganini ma'lum qildi. Rodri esa Kanseludan so'ng kechki payt Kataloniyaga yetib kelishi kutilmoqda. Futbolchilar tibbiy ko'rikdan o'tib, rasmiy shartnomalarni imzolagach, Hansi Flik jamoasi mashg'ulotlariga qo'shiladi.
Ispaniyaning Barselona klubi transfer oynasining eng muhim bosqichlaridan birini yakunlab, tarkibni kuchaytirish yoʻlida jiddiy qadam tashladi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kataloniyaliklar uzoq davom etgan muzokaralardan soʻng Joao Kanselu va Rodri transferlarini muvaffaqiyatli yakunlab, futbolchilarning Kataloniya poytaxtiga yetib kelish vaqtini belgilab olishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati barcha maʼmuriy jarayonlarni imkon qadar tezroq yakunlashga harakat qilmoqda. Yangi kelgan futbolchilar tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtib, rasmiy shartnomalarni imzolagach, Hansi Flik boshchiligidagi jamoaning mashgʻulotlariga qoʻshilishlari koʻzda tutilgan. Bu esa jamoaning mavsumdagi oldiga qoʻygan maqsadlari yoʻlidagi muhim qadamdir.
Joao Kanselu Kataloniyaga yetib kelmoqdaPortugalistonlik himoyachi Joao Kanselu oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Barselonaga uchayotganini maʼlum qildi. U shaxsiy samolyot salonidan surat joylab, unga «Uyga qaytmoqdaman» deb izoh yozdi. Futbolchi oʻz shartnomasini bekor qilgani sababli Kataloniya klubiga erkin agent sifatida kelib qoʻshilmoqda.
Ushbu transfer Barselona uchun moliyaviy jihatdan ham juda qulay kel keldi. Klub transfer summasini toʻlamasdan turib, xalqaro maydonlarda ulkan tajribaga ega boʻlgan yuqori saviyadagi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga muvofiq boʻldi.
Rodrining kelishi va transfer ahamiyatiKanseludan soʻng, kechki payt ispaniyalik yulduz Rodri ham Barselonaga yetib kelishi kutilmoqda. Uning transferi joriy transfer oynasidagi eng shov-shuvli va yirik kelishuvlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Ushbu ikki futbolchining jamoaga kelishi Hansi Flik taqdim etgan oʻyin tizimini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
Hansi Flik shogirdlari oldida endi yangi futbolchilar bilan birgalikda mamlakat chempionati va Yevropa arenasida yuqori natijalarga erishish vazifasi turibdi. Klub muxlislari esa ushbu yangi transferlar jamoa oʻyiniga qanday ijobiy oʻzgarishlar olib kelishini katta qiziqish bilan kutishmoqda.
…