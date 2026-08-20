Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdi
Joau Kanselu hujjatlaridagi ma'muriy kechikishlar sabab Barselonaning Joan Gamper kubogi oldidan o'tkazilgan umumiy taqdimotida qatnasha olmay, g'azab bilan stadion tunneliga chiqib ketdi. Transferning so'nggi rasmiy hujjatlari o'z vaqtida rasmiylashtirilmagani uchun u rasman hamon Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi futbolchisi maqomida qolgan. Barselona Kanseluni 2 raqamli libosda yangi mavsum tarkibining asosiy a'zosi sifatida tanishtirmoqchi edi.
Ispaniyaning Barselona klubi himoyachisi Joau Kanselu anʼanaviy Joan Gamper kubogi oʻyini oldidan jamoaning umumiy taqdimot marosimida qatnasha olmadi va buning ortidan qattiq norozilik bildirib, stadion tunneliga kirib ketdi. Ushbu kutilmagan holat klub muxlislari va jamoa aʼzolarini ham ajablantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, portugaliyalik futbolchining taqdimot vaqtida maydonga chiqa olmaganiga uning hujjatlaridagi maʼmuriy kechikishlar sabab boʻlgan. Kanselu 2 raqamli libosda stadion tunnelida jamoadoshlari bilan birga chiqishni kutib turgandi, biroq roʻyxatdan oʻtkazish jarayoni yakuniga yetmagani bois reja oʻzgarib ketdi.
Maʼmuriy toʻsiqlar va shartnoma masalalariMaʼlum boʻlishicha, Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi Joau Kanselu bilan mavsum oxirida yakunlanishi kerak boʻlgan shartnomani muddatidan oldin bekor qilish boʻyicha kelishuvga erishgan edi. Futbolchi qolgan maoshidan voz kechish evaziga erkin agentga aylanishi kerak edi, biroq transferning soʻnggi rasmiy qogʻozlari oʻz vaqtida rasmiylashtirib ulgurilmadi.
Klub rasmiylari taqdimot vaqtida Kanseluni yangi mavsumdagi tarkibning asosiy aʼzolaridan biri sifatida muxlislarga tanishtirishni niyat qilgan edi. Biroq kutilmagan byurokratik kechikishlar tufayli futbolchi rasman hamon Al-Hilal aʼzosi maqomida qolayotgani sababli reja amalga oshmadi va bu himoyachining gʻazabini keltirdi.
Klubning boshqa rejalari va yangi transferlarKanseluning taqdimotdagi ishtiroki bekor qilingan bir paytda, Kataloniya klubining boshqa yangi futbolchisi oʻzining yorqin olqishlari bilan eʼtibor markazida boʻldi. Manchester Siti klubidan 65 million funt sterling evaziga tarkibga kelib qoʻshilgan va toʻrt yillik shartnoma imzolagan ispaniyalik yarimhimoyachi Rodri uy stadionida muxlislar tomonidan iliq qarshi olindi.
Rodri Kataloniyaga ulkan obroʻ bilan, xususan, 2026-yilgi jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi unvonini qoʻlga kiritgan holda tashrif buyurdi. Qolaversa, u oʻtgan mavsum ikkinchi yarmida va 2023–24 yilgi mavsumda ham ijara asosida mazkur jamoada toʻp surgani bois mahalliy ishqibozlarga yaxshi tanish edi.
Endilikda Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi butun eʼtiborini yangi Liga mavsumi startiga qaratmoqda. Parda ortida klub rasmiylari Joau Kanseluning roʻyxatdan oʻtishidagi qolgan muammolarni tez fursatda hal qilish ustida jadal ish olib bormoqda.
…