Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdi

·16·Sport
Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdi
Qisqacha

Joau Kanselu hujjatlaridagi ma'muriy kechikishlar sabab Barselonaning Joan Gamper kubogi oldidan o'tkazilgan umumiy taqdimotida qatnasha olmay, g'azab bilan stadion tunneliga chiqib ketdi. Transferning so'nggi rasmiy hujjatlari o'z vaqtida rasmiylashtirilmagani uchun u rasman hamon Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi futbolchisi maqomida qolgan. Barselona Kanseluni 2 raqamli libosda yangi mavsum tarkibining asosiy a'zosi sifatida tanishtirmoqchi edi.

Ispaniyaning Barselona klubi himoyachisi Joau Kanselu anʼanaviy Joan Gamper kubogi oʻyini oldidan jamoaning umumiy taqdimot marosimida qatnasha olmadi va buning ortidan qattiq norozilik bildirib, stadion tunneliga kirib ketdi. Ushbu kutilmagan holat klub muxlislari va jamoa aʼzolarini ham ajablantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, portugaliyalik futbolchining taqdimot vaqtida maydonga chiqa olmaganiga uning hujjatlaridagi maʼmuriy kechikishlar sabab boʻlgan. Kanselu 2 raqamli libosda stadion tunnelida jamoadoshlari bilan birga chiqishni kutib turgandi, biroq roʻyxatdan oʻtkazish jarayoni yakuniga yetmagani bois reja oʻzgarib ketdi.

Maʼmuriy toʻsiqlar va shartnoma masalalari

Maʼlum boʻlishicha, Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi Joau Kanselu bilan mavsum oxirida yakunlanishi kerak boʻlgan shartnomani muddatidan oldin bekor qilish boʻyicha kelishuvga erishgan edi. Futbolchi qolgan maoshidan voz kechish evaziga erkin agentga aylanishi kerak edi, biroq transferning soʻnggi rasmiy qogʻozlari oʻz vaqtida rasmiylashtirib ulgurilmadi.

Klub rasmiylari taqdimot vaqtida Kanseluni yangi mavsumdagi tarkibning asosiy aʼzolaridan biri sifatida muxlislarga tanishtirishni niyat qilgan edi. Biroq kutilmagan byurokratik kechikishlar tufayli futbolchi rasman hamon Al-Hilal aʼzosi maqomida qolayotgani sababli reja amalga oshmadi va bu himoyachining gʻazabini keltirdi.

Klubning boshqa rejalari va yangi transferlar

Kanseluning taqdimotdagi ishtiroki bekor qilingan bir paytda, Kataloniya klubining boshqa yangi futbolchisi oʻzining yorqin olqishlari bilan eʼtibor markazida boʻldi. Manchester Siti klubidan 65 million funt sterling evaziga tarkibga kelib qoʻshilgan va toʻrt yillik shartnoma imzolagan ispaniyalik yarimhimoyachi Rodri uy stadionida muxlislar tomonidan iliq qarshi olindi.

Rodri Kataloniyaga ulkan obroʻ bilan, xususan, 2026-yilgi jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi unvonini qoʻlga kiritgan holda tashrif buyurdi. Qolaversa, u oʻtgan mavsum ikkinchi yarmida va 2023–24 yilgi mavsumda ham ijara asosida mazkur jamoada toʻp surgani bois mahalliy ishqibozlarga yaxshi tanish edi.

Endilikda Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi butun eʼtiborini yangi Liga mavsumi startiga qaratmoqda. Parda ortida klub rasmiylari Joau Kanseluning roʻyxatdan oʻtishidagi qolgan muammolarni tez fursatda hal qilish ustida jadal ish olib bormoqda.

Joau KanseluBarselonaRodriJoan Gamper kubogiLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiArsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiBugun, 13:14Kavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiKavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiBugun, 12:58Barselona Julian Alvares transferidan voz kechdiBarselona Julian Alvares transferidan voz kechdiBugun, 12:34Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?Bugun, 12:33Argentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildiArgentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildiBugun, 12:14Liverpul yulduzchasi Rio Ngumoha Muhammad Saloh oʻrnini bosa oladimi?Liverpul yulduzchasi Rio Ngumoha Muhammad Saloh oʻrnini bosa oladimi?Bugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi