Ruben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdi
Ruben Amorim Rafael Leao asosiy tarkibdagi o'rni uchun jiddiy raqobatda kurashishi kerakligini aytdi. Rafael Leao jarohati sabab Manchester Yunaytedga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida qatnashmadi, Milan esa bahsda 4:0 hisobida g'alaba qozondi. 27 yoshli futbolchi o'tgan mavsum yakunida Angliya yoki Ispaniyada yangi sinov boshlash istagini bildirgan, biroq hozircha unga aniq takliflar kelib tushmagan.
Milan jamoasining bosh murabbiyi Ruben Amorim hujumchi Rafael Leaoning klubdagi kelajagi va asosiy tarkibdagi oʻrni haqida qatʼiy fikr bildirdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, portugaliyalik futbolchi oʻz pozitsiyasi uchun jiddiy raqobatda kurash olib borishga majbur boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Rafael Leao jarohati sabab Manchester Yunaytedga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvini oʻtkazib yuborgan. Vrotslavdagi bahsda Milan raqib darvozasiga javobsiz toʻrtta gol urib, yorqin gʻalabaga erishdi. Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Gonsalu Ramush va Ruben Loftus-Chik kiritgan gollar jamoaning mavsumoldi oʻyinlaridagi yuqori sport formasini koʻrsatib berdi.
Transfer mish-maslari va tarkibdagi raqobat27 yoshli futbolchi oʻtgan mavsum oxirida chet elda yangi sinovlarni boshlash istagini yashirmagan edi. Uning ustuvor yoʻnalishlari sifatida Angliya yoki Ispaniya klublari qaralayotgan edi. Biroq transfer oynasining yopilishiga atigi ikki hafta qolganiga qaramay, hozircha aniq takliflar kelib tushgani yoʻq.
TMW nashri maʼlumotiga koʻra, Ruben Amorim shogirdining holati haqida toʻxtalib oʻtgan: "Oʻylashimcha, bu jiddiy jarohat emas, lekin u tayyor boʻladimi yoki yoʻq — buni hozircha aniq ayta olmayman. Leao — bizning oʻyinchimiz. Uni jamoada koʻrib turganimizdan xursandmiz, u qimmatli futbolchi. Lekin u kurashishi kerak".
Italiya Seriya A oldidan jamoa ahvoliMurabbiyning fikricha, jamoa ichidagi raqobat har qachongidan ham keskinlashmoqda. Xususan, yosh futbolchi Alphadjo Cisse oxirgi uchrashuvlardagi oʻyini bilan murabbiylar shtabiga bosh ogʻriq tugʻdirmoqda. Shuningdek, Aleksis Salemakers oʻz pozitsiyasini oʻzgartirgani va tez orada safga qaytadigan Kristian Pulisich ham qanotlardagi raqobatni yanada kuchaytiradi.
Hozirda Rafael Leao yaqinlashib kelayotgan Turin jamoasiga qarshi Italiya Seriya A ochilish uchrashuvigacha toʻliq sogʻayish uchun vaqt bilan poyga olib bormoqda. Agar hujumchi safda boʻlmasa, mavsumoldi bahslarida oʻzini koʻrsata olgan boshqa futbolchilar ilk daqiqalardan maydonga tushish imkoniyatiga ega boʻladilar.
…