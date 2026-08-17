Ruben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdi

·17·Sport
Ruben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdi
Qisqacha

Ruben Amorim Rafael Leao asosiy tarkibdagi o'rni uchun jiddiy raqobatda kurashishi kerakligini aytdi. Rafael Leao jarohati sabab Manchester Yunaytedga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida qatnashmadi, Milan esa bahsda 4:0 hisobida g'alaba qozondi. 27 yoshli futbolchi o'tgan mavsum yakunida Angliya yoki Ispaniyada yangi sinov boshlash istagini bildirgan, biroq hozircha unga aniq takliflar kelib tushmagan.

Milan jamoasining bosh murabbiyi Ruben Amorim hujumchi Rafael Leaoning klubdagi kelajagi va asosiy tarkibdagi oʻrni haqida qatʼiy fikr bildirdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, portugaliyalik futbolchi oʻz pozitsiyasi uchun jiddiy raqobatda kurash olib borishga majbur boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Rafael Leao jarohati sabab Manchester Yunaytedga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvini oʻtkazib yuborgan. Vrotslavdagi bahsda Milan raqib darvozasiga javobsiz toʻrtta gol urib, yorqin gʻalabaga erishdi. Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Gonsalu Ramush va Ruben Loftus-Chik kiritgan gollar jamoaning mavsumoldi oʻyinlaridagi yuqori sport formasini koʻrsatib berdi.

Transfer mish-maslari va tarkibdagi raqobat

27 yoshli futbolchi oʻtgan mavsum oxirida chet elda yangi sinovlarni boshlash istagini yashirmagan edi. Uning ustuvor yoʻnalishlari sifatida Angliya yoki Ispaniya klublari qaralayotgan edi. Biroq transfer oynasining yopilishiga atigi ikki hafta qolganiga qaramay, hozircha aniq takliflar kelib tushgani yoʻq.

TMW nashri maʼlumotiga koʻra, Ruben Amorim shogirdining holati haqida toʻxtalib oʻtgan: "Oʻylashimcha, bu jiddiy jarohat emas, lekin u tayyor boʻladimi yoki yoʻq — buni hozircha aniq ayta olmayman. Leao — bizning oʻyinchimiz. Uni jamoada koʻrib turganimizdan xursandmiz, u qimmatli futbolchi. Lekin u kurashishi kerak".

Italiya Seriya A oldidan jamoa ahvoli

Murabbiyning fikricha, jamoa ichidagi raqobat har qachongidan ham keskinlashmoqda. Xususan, yosh futbolchi Alphadjo Cisse oxirgi uchrashuvlardagi oʻyini bilan murabbiylar shtabiga bosh ogʻriq tugʻdirmoqda. Shuningdek, Aleksis Salemakers oʻz pozitsiyasini oʻzgartirgani va tez orada safga qaytadigan Kristian Pulisich ham qanotlardagi raqobatni yanada kuchaytiradi.

Hozirda Rafael Leao yaqinlashib kelayotgan Turin jamoasiga qarshi Italiya Seriya A ochilish uchrashuvigacha toʻliq sogʻayish uchun vaqt bilan poyga olib bormoqda. Agar hujumchi safda boʻlmasa, mavsumoldi bahslarida oʻzini koʻrsata olgan boshqa futbolchilar ilk daqiqalardan maydonga tushish imkoniyatiga ega boʻladilar.

MilanRuben AmorimRafael LeaoSerie AFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviBugun, 13:50Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordEnzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordBugun, 13:37Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaManchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaBugun, 13:36Liverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiLiverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiBugun, 13:20Barselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBarselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 12:58Liverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiLiverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiBugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi