Drogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladi

·18·Sport
Drogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladi
Qisqacha

Dide Drogba Yan Diomandega Joze Mourino qo'l ostida ishlash uchun juda ko'p mehnat qilish kerakligini, murabbiy esa ajoyib va yaxshi inson ekanini aytdi. Madridning «Real» klubi safiga yozgi transferlar oynasida qo'shilgan Yan Diomande bu suhbat tafsilotlarini so'zlab berdi. «Real Madrid» La Liga yangi mavsumidagi ilk rasmiy uchrashuvini 22 avgust, shanba kuni safarda «Espanol»ga qarshi o'tkazadi.

Madridning «Real» klubi safiga yozgi transferlar oynasida kelib qo‘shilgan iqtidorli futbolchi Yan Diomande «Chelsi» va Kot-d'Ivuar futboli afsonasi Dide Drogba bilan bo‘lib o‘tgan qiziqarli suhbat tafsilotlarini so‘zlab berdi. Drogba yosh yulduzga Joze Mourino qo‘l ostida to‘p surish va murabbiy bilan qanday ishlash kerakligi bo‘yicha muhim maslahat bergan.

«U yaxshi inson, lekin ko‘p ishlashing kerak»: Drogbaning maslahati

Yan Diomande afsonaviy hujumchi bilan muloqot chog‘ida olgan ogohlantirishi va tavsiyalarini quyidagicha esga oldi:

"Bir necha kun oldin men Dide Drogba bilan gaplashdim. U menga: «Ehtiyot bo‘l, Mourino mening otam. Sen juda ko‘p mehnat qilishing kerak, lekin u ajoyib va yaxshi inson».", — dedi Yan Diomande.

Diomande, Mourino va «Real»ning yangi mavsumi tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Ma’lumot va asosiy faktlar

Futbolchi

Yan Diomande («Real Madrid»ning yozgi yangi xaridi)

Maslahat bergan yulduz

Dide Drogba («Chelsi» va Kot-d'Ivuar afsonasi)

Bosh murabbiy

Joze Mourino («Real Madrid»)

Tarixiy bog‘liqlik

Drogba Mourinoni doimo futboldagi otasi sifatida e’tirof etgan

Ilk rasmiy uchrashuv

22 avgust, shanba — «Espanol»ga qarshi safar o‘yini

Mourino va Drogba: Futboldagi «ota va o‘g‘il» munosabatlari

O‘z vaqtida Dide Drogba «Chelsi»dagi muvaffaqiyatli yillari davomida portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinoni bir necha bor futboldagi otasi deb atagan. Ular o‘rtasidagi samimiy va talabchan munosabatlar London klubiga ko‘plab sovrinlarni taqdim etgan. Endilikda ushbu talabchanlik sinovidan Yan Diomande «Qirollik klubi» safida o‘tishiga to‘g‘ri keladi.

«Real Madrid» Ispaniya chempionatining (La Liga) yangi mavsumidagi ilk rasmiy uchrashuvini 22 avgust, shanba kuni safarda «Espanol» jamoasiga qarshi bahs bilan boshlaydi.

Sizningcha, Yan Diomande Joze Mourino boshchiligidagi «Real»ning asosiy tarkibida muhim yulduzga aylana oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va «Real Madrid» muxlislariga ushbu qiziqarli xabarni darhol ulashing!

Didier DrogbaJosé MourinhoReal MadridChelseaEspanyol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqidaBugun, 21:25«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladiBugun, 21:16Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Bugun, 21:09Dastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiDastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiBugun, 21:02Bolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBugun, 20:16Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiKataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiBugun, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)