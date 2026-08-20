Drogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladi
Dide Drogba Yan Diomandega Joze Mourino qo'l ostida ishlash uchun juda ko'p mehnat qilish kerakligini, murabbiy esa ajoyib va yaxshi inson ekanini aytdi. Madridning «Real» klubi safiga yozgi transferlar oynasida qo'shilgan Yan Diomande bu suhbat tafsilotlarini so'zlab berdi. «Real Madrid» La Liga yangi mavsumidagi ilk rasmiy uchrashuvini 22 avgust, shanba kuni safarda «Espanol»ga qarshi o'tkazadi.
Madridning «Real» klubi safiga yozgi transferlar oynasida kelib qo‘shilgan iqtidorli futbolchi Yan Diomande «Chelsi» va Kot-d'Ivuar futboli afsonasi Dide Drogba bilan bo‘lib o‘tgan qiziqarli suhbat tafsilotlarini so‘zlab berdi. Drogba yosh yulduzga Joze Mourino qo‘l ostida to‘p surish va murabbiy bilan qanday ishlash kerakligi bo‘yicha muhim maslahat bergan.
«U yaxshi inson, lekin ko‘p ishlashing kerak»: Drogbaning maslahati
Yan Diomande afsonaviy hujumchi bilan muloqot chog‘ida olgan ogohlantirishi va tavsiyalarini quyidagicha esga oldi:
"Bir necha kun oldin men Dide Drogba bilan gaplashdim. U menga: «Ehtiyot bo‘l, Mourino mening otam. Sen juda ko‘p mehnat qilishing kerak, lekin u ajoyib va yaxshi inson».", — dedi Yan Diomande.
Diomande, Mourino va «Real»ning yangi mavsumi tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Ma’lumot va asosiy faktlar
Futbolchi
Yan Diomande («Real Madrid»ning yozgi yangi xaridi)
Maslahat bergan yulduz
Dide Drogba («Chelsi» va Kot-d'Ivuar afsonasi)
Bosh murabbiy
Joze Mourino («Real Madrid»)
Tarixiy bog‘liqlik
Drogba Mourinoni doimo futboldagi otasi sifatida e’tirof etgan
Ilk rasmiy uchrashuv
22 avgust, shanba — «Espanol»ga qarshi safar o‘yini
Mourino va Drogba: Futboldagi «ota va o‘g‘il» munosabatlari
O‘z vaqtida Dide Drogba «Chelsi»dagi muvaffaqiyatli yillari davomida portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinoni bir necha bor futboldagi otasi deb atagan. Ular o‘rtasidagi samimiy va talabchan munosabatlar London klubiga ko‘plab sovrinlarni taqdim etgan. Endilikda ushbu talabchanlik sinovidan Yan Diomande «Qirollik klubi» safida o‘tishiga to‘g‘ri keladi.
«Real Madrid» Ispaniya chempionatining (La Liga) yangi mavsumidagi ilk rasmiy uchrashuvini 22 avgust, shanba kuni safarda «Espanol» jamoasiga qarshi bahs bilan boshlaydi.
Sizningcha, Yan Diomande Joze Mourino boshchiligidagi «Real»ning asosiy tarkibida muhim yulduzga aylana oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va «Real Madrid» muxlislariga ushbu qiziqarli xabarni darhol ulashing!
…