Jo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildi
Chelsi Pedro Netuning transfer qiymatini 100 million funt sterling etib belgilagan, Jo Koul esa bu summani kulgili va asossiz deb atagan. Uning fikricha, futbolchining real narxi 50–60 million funt sterling atrofida bo'lib, Yevropaning yetakchi jamoalari, jumladan Manchester Siti, bunday mablag'ni to'lamaydi. Jo Koul Saudiya Arabistoni klublari Chelsi talabini qondirishi mumkinligini va klub Osiyodan xaridor chiqishiga umid qilayotgan bo'lishi mumkinligini aytgan.
Londonning Chelsi klubi oʻz futbolchisi Pedro Netuning transfer qiymatini 100 million funt sterling etib belgilagani futbol jamoatchiligida katta eʼtirozlarga sabab boʻlmoqda. «Aristokratlar»ning sobiq vingeri Jo Koul ingliz klubining bu narxini «kulgili» va mutlaqo asossiz deb atadi. Uning fikricha, Yevropaning yetakchi jamoalari bunday summa evaziga portugaliyalik futbolchini sotib olishga aslo rozi boʻlmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Pedro Neto atrofidagi transfer mish-mishlari tinmayotgan bir paytda, Chelsi rahbariyati oʻyinchining haqiqiy bozor qiymatidan ancha yuqori narx talab qilmoqda. Jo Koul Paddy Power nashriga bergan intervyusida futbolchining adolatli qiymati hozirgi talab qilinayotgan summaning yarmiga teng ekanini ochiqchasiga aytdi.
Transfer narxi va Saudiya omiliSobiq futbolchining taʼkidlashicha, sogʻlom fikrlaydigan birorta futbol mutaxassisi Pedro Neto uchun 100 million funt toʻlamaydi. Hatto Angliya Premyer-ligasining amaldagi grandlari ham bunday tavakkalchilikka bormasligi aniq. «Manchester Siti bunday pulni Pedro Neto uchun bermagan boʻlardi», dedi Koul oʻz soʻzida.
Shunga qaramay, mutaxassis Saudiya Arabistoni klublari bu talabni bajarishga qodir ekanini istisno etmadi. Uning taxminicha, Chelsi rahbariyatidagi konsorsium tarkibida saudiyalik sarmoyadorlar borligi sababli, klub aynan Osiyo mintaqasidan xaridor chiqishiga umid bogʻlayotgan boʻlishi mumkin. Koulning baholashicha, futbolchining real narxi 50–60 million funt sterling atrofida.
Futbolchining ijobiy fazilatlariNarx borasidagi qattiq tanqidlarga qaramay, Jo Koul Pedro Netoning mahorati va maydondagi mehnatkashligiga yuqori baho berdi. U futbolchining taktik jihatdan moslashuvchanligi har qanday murabbiy uchun muhim qurol ekanini alohida taʼkidladi.
«Men uni oʻyinchi sifatida juda hurmat qilaman. U chinakam jangchi va maydonda oxirigacha kurashadi», dedi Koul. Shuningdek, u futbolchi maydonning chap va oʻng qanotlarida, zarurat tugʻilsa qanot himoyachisi pozitsiyasida ham oʻynay olishini, tajribali Premyer-liga oʻyinchisi ekanini eʼtirof etdi.
…