Jo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildi

·2·Sport
Jo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildi
Qisqacha

Chelsi Pedro Netuning transfer qiymatini 100 million funt sterling etib belgilagan, Jo Koul esa bu summani kulgili va asossiz deb atagan. Uning fikricha, futbolchining real narxi 50–60 million funt sterling atrofida bo'lib, Yevropaning yetakchi jamoalari, jumladan Manchester Siti, bunday mablag'ni to'lamaydi. Jo Koul Saudiya Arabistoni klublari Chelsi talabini qondirishi mumkinligini va klub Osiyodan xaridor chiqishiga umid qilayotgan bo'lishi mumkinligini aytgan.

Londonning Chelsi klubi oʻz futbolchisi Pedro Netuning transfer qiymatini 100 million funt sterling etib belgilagani futbol jamoatchiligida katta eʼtirozlarga sabab boʻlmoqda. «Aristokratlar»ning sobiq vingeri Jo Koul ingliz klubining bu narxini «kulgili» va mutlaqo asossiz deb atadi. Uning fikricha, Yevropaning yetakchi jamoalari bunday summa evaziga portugaliyalik futbolchini sotib olishga aslo rozi boʻlmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Pedro Neto atrofidagi transfer mish-mishlari tinmayotgan bir paytda, Chelsi rahbariyati oʻyinchining haqiqiy bozor qiymatidan ancha yuqori narx talab qilmoqda. Jo Koul Paddy Power nashriga bergan intervyusida futbolchining adolatli qiymati hozirgi talab qilinayotgan summaning yarmiga teng ekanini ochiqchasiga aytdi.

Transfer narxi va Saudiya omili

Sobiq futbolchining taʼkidlashicha, sogʻlom fikrlaydigan birorta futbol mutaxassisi Pedro Neto uchun 100 million funt toʻlamaydi. Hatto Angliya Premyer-ligasining amaldagi grandlari ham bunday tavakkalchilikka bormasligi aniq. «Manchester Siti bunday pulni Pedro Neto uchun bermagan boʻlardi», dedi Koul oʻz soʻzida.

Shunga qaramay, mutaxassis Saudiya Arabistoni klublari bu talabni bajarishga qodir ekanini istisno etmadi. Uning taxminicha, Chelsi rahbariyatidagi konsorsium tarkibida saudiyalik sarmoyadorlar borligi sababli, klub aynan Osiyo mintaqasidan xaridor chiqishiga umid bogʻlayotgan boʻlishi mumkin. Koulning baholashicha, futbolchining real narxi 50–60 million funt sterling atrofida.

Futbolchining ijobiy fazilatlari

Narx borasidagi qattiq tanqidlarga qaramay, Jo Koul Pedro Netoning mahorati va maydondagi mehnatkashligiga yuqori baho berdi. U futbolchining taktik jihatdan moslashuvchanligi har qanday murabbiy uchun muhim qurol ekanini alohida taʼkidladi.

«Men uni oʻyinchi sifatida juda hurmat qilaman. U chinakam jangchi va maydonda oxirigacha kurashadi», dedi Koul. Shuningdek, u futbolchi maydonning chap va oʻng qanotlarida, zarurat tugʻilsa qanot himoyachisi pozitsiyasida ham oʻynay olishini, tajribali Premyer-liga oʻyinchisi ekanini eʼtirof etdi.

Jo KoulChelsiPedro NetoTransferAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmiEnzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmiBugun, 17:37Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Bugun, 17:00Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiTarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiBugun, 16:51Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiJon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiBugun, 16:46Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Bugun, 16:40«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)