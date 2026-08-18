Luis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqda

·11·Sport
Luis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqda
Qisqacha

Roma Luis Enrike transferi bo'yicha Inter bilan yana muzokaralarni boshlashga hozirlik ko'rmoqda. Braziliyalik qanot yarim himoyachisi Gian Piero Gasperini qo'llaydigan 3-4-2-1 sxemasiga mos kelishi va har ikki qanotda o'ynay olishi bilan klub e'tiborini tortgan. Inter futbolchini darhol 30 million yevroga sotishi dargumon, shu bois tomonlar sotib olish majburiyati bilan ijara va keyingi qayta sotuvdan yuqori foiz ulushini o'z ichiga olgan kelishuvni ko'rib chiqmoqda.

Italiya futboli transfer bozorida qizgʻin pallaga kirdi. Rimning Roma klubi yozgi transferlar davridagi faolligini davom ettirib, tarkibni yanada kuchaytirish maqsadida oʻz safiga yangi futbolchilarni qoʻshib olish harakatida. Il Tempo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Giallorossilar Rodrigo Mora transferidan keyin eʼtiborini braziliyalik qanot yarim himoyachisi Luis Enrikega qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, bosh mur എങ്ങനെ Gian Piero Gasperini sport direktori Tony D'Amicoga jamoa har bir chizigʻida ikkitadan teng kuchli variantga ega boʻlishi kerakligi haqida aniq koʻrsatma bergan. Hozirgi kunda esa rimliklar tarkibida maydonning istalgan nuqtasida harakatlana oladigan va har ikki qanotda ham foyda keltiruvchi universal qanot futbolchisi yetishmayapti. Shu boisdan Trigoriya baza vakillari Interga tegishli boʻlgan futbolchi boʻyicha navbatdagi qadamni tashlashga hozirlik koʻrmoqda.

Luis Enrike nima uchun eʼtibor markazida?

Pari Sen-Jermen yoki Marsel kabi klublardagi tajribasi bilan tanilgan braziliyalik vinger oʻzining texnik va taktik imkoniyatlari tufayli murabbiylar shtabining ishonchini qozonmoqda. Filippu Biaforaning xabar berishicha, uning xususiyatlari Gian Piero Gasperini foydalanadigan 3-4-2-1 oʻyin sxemasiga juda mos tushadi. Qolaversa, futbolchining maoshi va transfer shartlarining soddaligi rahbariyat uchun bu bitimni qulay imkoniyatga aylantirmoqda.

Biroq kelishuvni amalga oshirishda moliyaviy shartlar muhim rol oʻynaydi. Mutaxassislarning fikricha, Inter futbolchini darhol 30 million yevro evaziga toʻgʻridan-toʻgʻri sotib yuborishi dargumon. Buning oʻrniga boshqa muvaffaqiyatli transferlar tajribasidan kelib chiqqan holda kelishuvga erishish ehtimoli yuqori.

Muzokaralarning ehtimoliy shartlari

Goal.com va boshqa manbalarning tahlil qilishicha, ushbu transfer boʻyicha kelgusi soatlarda yangi aloqalar oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Bitim formati boʻyicha tomonlar murakkab muzokaralarni boshdan kechirishi mumkin. Eng maqbul yechim sifatida futbolchini sotib olish sharti bilan ijaraga berish varianti koʻrilmoqda.

Xususan, yaqinda boshqa klublar oʻrtasida tuzilgan bitimlarga oʻxshash tarzda, yaʼni sotib olish majburiyati sharti bilan ijaraga berish va keyingi qayta sotuvdan Interga yuqori foiz ulushi berilish sharti eng real stsenariy boʻlib turibdi. Agar tomonlar umumiy maxrajga kela olsa, Luis Enrike tez orada Roma futbolchisiga aylanishi mumkin.

RomaInterLuis EnriketransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBorussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:50Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiBugun, 15:39Serxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiSerxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiBugun, 15:34Ueyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiUeyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiBugun, 15:17Jey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanJey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanBugun, 14:53Chelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi