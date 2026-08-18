Luis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqda
Roma Luis Enrike transferi bo'yicha Inter bilan yana muzokaralarni boshlashga hozirlik ko'rmoqda. Braziliyalik qanot yarim himoyachisi Gian Piero Gasperini qo'llaydigan 3-4-2-1 sxemasiga mos kelishi va har ikki qanotda o'ynay olishi bilan klub e'tiborini tortgan. Inter futbolchini darhol 30 million yevroga sotishi dargumon, shu bois tomonlar sotib olish majburiyati bilan ijara va keyingi qayta sotuvdan yuqori foiz ulushini o'z ichiga olgan kelishuvni ko'rib chiqmoqda.
Italiya futboli transfer bozorida qizgʻin pallaga kirdi. Rimning Roma klubi yozgi transferlar davridagi faolligini davom ettirib, tarkibni yanada kuchaytirish maqsadida oʻz safiga yangi futbolchilarni qoʻshib olish harakatida. Il Tempo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Giallorossilar Rodrigo Mora transferidan keyin eʼtiborini braziliyalik qanot yarim himoyachisi Luis Enrikega qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, bosh mur എങ്ങനെ Gian Piero Gasperini sport direktori Tony D'Amicoga jamoa har bir chizigʻida ikkitadan teng kuchli variantga ega boʻlishi kerakligi haqida aniq koʻrsatma bergan. Hozirgi kunda esa rimliklar tarkibida maydonning istalgan nuqtasida harakatlana oladigan va har ikki qanotda ham foyda keltiruvchi universal qanot futbolchisi yetishmayapti. Shu boisdan Trigoriya baza vakillari Interga tegishli boʻlgan futbolchi boʻyicha navbatdagi qadamni tashlashga hozirlik koʻrmoqda.
Luis Enrike nima uchun eʼtibor markazida?Pari Sen-Jermen yoki Marsel kabi klublardagi tajribasi bilan tanilgan braziliyalik vinger oʻzining texnik va taktik imkoniyatlari tufayli murabbiylar shtabining ishonchini qozonmoqda. Filippu Biaforaning xabar berishicha, uning xususiyatlari Gian Piero Gasperini foydalanadigan 3-4-2-1 oʻyin sxemasiga juda mos tushadi. Qolaversa, futbolchining maoshi va transfer shartlarining soddaligi rahbariyat uchun bu bitimni qulay imkoniyatga aylantirmoqda.
Biroq kelishuvni amalga oshirishda moliyaviy shartlar muhim rol oʻynaydi. Mutaxassislarning fikricha, Inter futbolchini darhol 30 million yevro evaziga toʻgʻridan-toʻgʻri sotib yuborishi dargumon. Buning oʻrniga boshqa muvaffaqiyatli transferlar tajribasidan kelib chiqqan holda kelishuvga erishish ehtimoli yuqori.
Muzokaralarning ehtimoliy shartlariGoal.com va boshqa manbalarning tahlil qilishicha, ushbu transfer boʻyicha kelgusi soatlarda yangi aloqalar oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Bitim formati boʻyicha tomonlar murakkab muzokaralarni boshdan kechirishi mumkin. Eng maqbul yechim sifatida futbolchini sotib olish sharti bilan ijaraga berish varianti koʻrilmoqda.
Xususan, yaqinda boshqa klublar oʻrtasida tuzilgan bitimlarga oʻxshash tarzda, yaʼni sotib olish majburiyati sharti bilan ijaraga berish va keyingi qayta sotuvdan Interga yuqori foiz ulushi berilish sharti eng real stsenariy boʻlib turibdi. Agar tomonlar umumiy maxrajga kela olsa, Luis Enrike tez orada Roma futbolchisiga aylanishi mumkin.
…