Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»

·2·Sport
Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»
Qisqacha

«Barselona» sport direktori Deku Rodri «Real»dan olib qo‘yish uchun emas, jamoani kuchaytirish maqsadida transfer qilinganini aytdi. Ispaniyalik yarimhimoyachi «Manchester Siti»dan bonuslarni hisobga olgan holda 76,5 million yevro evaziga sotib olingan. Dastlab Rodri «Barselona» rejalarida bo‘lmagan, biroq imkoniyat paydo bo‘lgach, klub undan foydalangan. Deku Rodridan jamoaga katta hissa qo‘shishini kutmoqda.

«Barselona»ning yangi transferi Rodri katta shov-shuvlarga sabab bo‘ldi. Ispaniyalik yarimhimoyachiga «Real» ham qiziqish bildirgani aytilgan bo‘lsa-da, kataloniyaliklar uni o‘z safiga qo‘shib oldi.

Endi «Barselona» sport direktori Deku bu transfer ortidagi haqiqiy maqsadni ochiqladi. Uning ta’kidlashicha, klub Rodrini shunchaki raqib «Real»ga bermaslik uchun emas, balki jamoani kuchaytirish maqsadida sotib olgan.

Rodri avval «Barselona» rejasida bo‘lmagan

Ma’lumotlarga ko‘ra, ispaniyalik yarimhimoyachi «Manchester Siti»dan bonuslarni hisobga olgan holda 76,5 million yevro evaziga transfer qilingan.

Dekuning aytishicha, dastlab «Barselona» Rodri transferini amalga oshirish mumkin emas, deb hisoblagan.

«Avvaliga Rodri rejalarimizda yo‘q edi, chunki uni qo‘lga kiritishning iloji yo‘q, deb o‘ylagandik. Imkoniyat paydo bo‘lganida esa undan foydalandik».

Sport direktori har bir transfer oldindan sinchiklab muhokama qilinishi va uning jamoa uchun aniq maqsadi bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.

«Biz uni “Real”dan olib qo‘yish uchun transfer qilmadik»

Rodri uchun «Real» ham kurash olib borgani haqidagi xabarlardan keyin ushbu transfer ikki ispan grandi o‘rtasidagi navbatdagi raqobat sifatida qabul qilingan edi.

Biroq Deku bu fikrga qo‘shilmasligini bildirdi.

«Biz uni shunchaki “Real”dan olib qo‘yish uchun transfer qilmadik. Bunday fikr xato bo‘lardi».

Uning so‘zlariga ko‘ra, Rodrining asosiy afzalligi — jahon futbolidagi eng kuchli yarimhimoyachilardan biri ekani.

«Barselona» Rodridan nimani kutmoqda?

Deku Rodri jamoaga katta hissa qo‘sha olishiga ishonayotganini bildirdi.

Masala

«Barselona» pozitsiyasi

Transfer sababi

Jamoani kuchaytirish

Dastlabki reja

Rodri avval asosiy rejada bo‘lmagan

Imkoniyat paydo bo‘lgach

Transfer amalga oshirilgan

«Real» qiziqishi

Asosiy sabab emas

Kutilma

Rodrining jamoaga katta hissasi

Deku shuningdek, klub avval Gordon, Adeyemi, Bisivu va Kanselu bilan amalga oshirilgan transferlardagi kabi yangi imkoniyatdan unumli foydalanganini aytdi.

Endi Rodridan katta umid bor

76,5 million yevroga baholanayotgan transfer «Barselona»ning yangi mavsum oldidangi eng muhim qarorlaridan biriga aylandi. Endi asosiy savol — Rodri kataloniyaliklar sarflagan mablag‘ni maydondagi o‘yini bilan oqlay oladimi?

Dekuning pozitsiyasi aniq: bu transfer «Real» bilan raqobat uchun emas, «Barselona»ni yanada kuchaytirish uchun amalga oshirilgan.

Sizningcha, Rodri «Barselona» uchun 76,5 million yevroga arziydigan transfermi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiAleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiBugun, 22:47O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiO‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiBugun, 22:40U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiU-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiBugun, 22:38Joau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaJoau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaBugun, 21:54O‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumO‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumBugun, 21:35«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqidaBugun, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)