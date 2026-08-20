Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»
«Barselona» sport direktori Deku Rodri «Real»dan olib qo‘yish uchun emas, jamoani kuchaytirish maqsadida transfer qilinganini aytdi. Ispaniyalik yarimhimoyachi «Manchester Siti»dan bonuslarni hisobga olgan holda 76,5 million yevro evaziga sotib olingan. Dastlab Rodri «Barselona» rejalarida bo‘lmagan, biroq imkoniyat paydo bo‘lgach, klub undan foydalangan. Deku Rodridan jamoaga katta hissa qo‘shishini kutmoqda.
«Barselona»ning yangi transferi Rodri katta shov-shuvlarga sabab bo‘ldi. Ispaniyalik yarimhimoyachiga «Real» ham qiziqish bildirgani aytilgan bo‘lsa-da, kataloniyaliklar uni o‘z safiga qo‘shib oldi.
Endi «Barselona» sport direktori Deku bu transfer ortidagi haqiqiy maqsadni ochiqladi. Uning ta’kidlashicha, klub Rodrini shunchaki raqib «Real»ga bermaslik uchun emas, balki jamoani kuchaytirish maqsadida sotib olgan.
Rodri avval «Barselona» rejasida bo‘lmagan
Ma’lumotlarga ko‘ra, ispaniyalik yarimhimoyachi «Manchester Siti»dan bonuslarni hisobga olgan holda 76,5 million yevro evaziga transfer qilingan.
Dekuning aytishicha, dastlab «Barselona» Rodri transferini amalga oshirish mumkin emas, deb hisoblagan.
«Avvaliga Rodri rejalarimizda yo‘q edi, chunki uni qo‘lga kiritishning iloji yo‘q, deb o‘ylagandik. Imkoniyat paydo bo‘lganida esa undan foydalandik».
Sport direktori har bir transfer oldindan sinchiklab muhokama qilinishi va uning jamoa uchun aniq maqsadi bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.
«Biz uni “Real”dan olib qo‘yish uchun transfer qilmadik»
Rodri uchun «Real» ham kurash olib borgani haqidagi xabarlardan keyin ushbu transfer ikki ispan grandi o‘rtasidagi navbatdagi raqobat sifatida qabul qilingan edi.
Biroq Deku bu fikrga qo‘shilmasligini bildirdi.
«Biz uni shunchaki “Real”dan olib qo‘yish uchun transfer qilmadik. Bunday fikr xato bo‘lardi».
Uning so‘zlariga ko‘ra, Rodrining asosiy afzalligi — jahon futbolidagi eng kuchli yarimhimoyachilardan biri ekani.
«Barselona» Rodridan nimani kutmoqda?
Deku Rodri jamoaga katta hissa qo‘sha olishiga ishonayotganini bildirdi.
Masala
«Barselona» pozitsiyasi
Transfer sababi
Jamoani kuchaytirish
Dastlabki reja
Rodri avval asosiy rejada bo‘lmagan
Imkoniyat paydo bo‘lgach
Transfer amalga oshirilgan
«Real» qiziqishi
Asosiy sabab emas
Kutilma
Rodrining jamoaga katta hissasi
Deku shuningdek, klub avval Gordon, Adeyemi, Bisivu va Kanselu bilan amalga oshirilgan transferlardagi kabi yangi imkoniyatdan unumli foydalanganini aytdi.
Endi Rodridan katta umid bor
76,5 million yevroga baholanayotgan transfer «Barselona»ning yangi mavsum oldidangi eng muhim qarorlaridan biriga aylandi. Endi asosiy savol — Rodri kataloniyaliklar sarflagan mablag‘ni maydondagi o‘yini bilan oqlay oladimi?
Dekuning pozitsiyasi aniq: bu transfer «Real» bilan raqobat uchun emas, «Barselona»ni yanada kuchaytirish uchun amalga oshirilgan.
Sizningcha, Rodri «Barselona» uchun 76,5 million yevroga arziydigan transfermi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…