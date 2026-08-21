Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildi

·4·Sport
Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildi

Matteo Moretto va GOAL.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, darvozabon Mattia Perinning Yuventus klubidan SS Palermoga transferi oxirgi soatlarda ijobiy tomonga oʻzgargan. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar jadal tus olib, bitimni yakunlash sari qadam tashlanmoqda. Bu transfer Turin klubining tarkibdagi boshqa oʻzgarishlari va darvozabonlar chizigʻidagi raqobat fonida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, kecha tunda futbolchining agenti Alessandro Luchchi va Yuventus rahbariyati oʻrtasida qizgʻin aloqalar oʻrnatilgan. Ushbu muloqotning asosiy maqsadi bianconerilarning moliyaviy talablarini pasaytirish va kelishuvni tezlashtirishdan iborat boʻlgan. Klub rahbariyati oʻz futbolchisiga nisbatan hurmat va yillar davomidagi sodiqligiga minnatdorchilik belgisi sifatida uni qulay shartlar asosida qoʻyib yuborishga tayyor ekanini bildirgan.

Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar va klublar rejasi

Hozirgi vaqtda Yuventus hamda Palermo rahbariyati oʻrtasida doimiy aloqa saqlanib qolmoqda. Maqsad — eng qisqa fursatda yakuniy kelishuvga erishish va shartnoma imzolash jarayonini rasmiylashtirish. Ushbu transferning amalga oshishi Sitsiliya klubining yangi mavsumdagi ambitsiyalari uchun jiddiy qadam boʻlishi kutilmoqda, chunki tajribali darvozabon jamoaning himoya chizigʻiga alohida ishonch olib kiradi.

Shu bilan birga, Turin klubining darvozabonlar borasidagi boshqa rejalari ham diqqat markazida turibdi. Xususan, Michele Di Gregorianing kelajagi hamon noaniqligicha qolmoqda. Agar u ham yozgi transfer oynasida jamoani tark etadigan boʻlsa, Yuventus darhol muqobil variantlarni koʻrib chiqishni boshlaydi.

Transfer bozoridagi keyingi ehtimoliy qadamlar

Agar Yuventus asosiy darvozabonlaridan birini yoʻqotsa, klub SS Latsio vakili Mandasni sotib olish variantini oʻrganib chiqadi. U Vicarioga oʻrinbosar sifatida jamoaga taklif etilishi mumkin. Transfer bozoridagi bunday zanjirli reaksiya A Seriyaning boshqa klublari qatori Turin jamoasining ham tarkibni shakllantirish jarayoniga oʻz taʼsirini koʻrsatmasdan qoʻymaydi.

Mattia Perinning Palermoga koʻchib oʻtishi nafaqat futbolchining oʻz faoliyatida yangi sahifa ochadi, balki klublar oʻrtasidagi oʻzaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Yaqin kunlarda ushbu transfer boʻyicha rasmiy eʼlon berilishi kutilmoqda.

JuventusPalermoMattia PerinTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiJoze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiBugun, 15:16Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiTottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 14:58Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiJoze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiBugun, 14:53Martin Kyoun Maks Doumenning Arsenal asosiy jamoasidagi o‘rnini baholadiMartin Kyoun Maks Doumenning Arsenal asosiy jamoasidagi o‘rnini baholadiBugun, 14:37Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqqdaBugun, 14:17Aston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqdaAston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqdaBugun, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)