Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildi
Matteo Moretto va GOAL.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, darvozabon Mattia Perinning Yuventus klubidan SS Palermoga transferi oxirgi soatlarda ijobiy tomonga oʻzgargan. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar jadal tus olib, bitimni yakunlash sari qadam tashlanmoqda. Bu transfer Turin klubining tarkibdagi boshqa oʻzgarishlari va darvozabonlar chizigʻidagi raqobat fonida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, kecha tunda futbolchining agenti Alessandro Luchchi va Yuventus rahbariyati oʻrtasida qizgʻin aloqalar oʻrnatilgan. Ushbu muloqotning asosiy maqsadi bianconerilarning moliyaviy talablarini pasaytirish va kelishuvni tezlashtirishdan iborat boʻlgan. Klub rahbariyati oʻz futbolchisiga nisbatan hurmat va yillar davomidagi sodiqligiga minnatdorchilik belgisi sifatida uni qulay shartlar asosida qoʻyib yuborishga tayyor ekanini bildirgan.
Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar va klublar rejasiHozirgi vaqtda Yuventus hamda Palermo rahbariyati oʻrtasida doimiy aloqa saqlanib qolmoqda. Maqsad — eng qisqa fursatda yakuniy kelishuvga erishish va shartnoma imzolash jarayonini rasmiylashtirish. Ushbu transferning amalga oshishi Sitsiliya klubining yangi mavsumdagi ambitsiyalari uchun jiddiy qadam boʻlishi kutilmoqda, chunki tajribali darvozabon jamoaning himoya chizigʻiga alohida ishonch olib kiradi.
Shu bilan birga, Turin klubining darvozabonlar borasidagi boshqa rejalari ham diqqat markazida turibdi. Xususan, Michele Di Gregorianing kelajagi hamon noaniqligicha qolmoqda. Agar u ham yozgi transfer oynasida jamoani tark etadigan boʻlsa, Yuventus darhol muqobil variantlarni koʻrib chiqishni boshlaydi.
Transfer bozoridagi keyingi ehtimoliy qadamlarAgar Yuventus asosiy darvozabonlaridan birini yoʻqotsa, klub SS Latsio vakili Mandasni sotib olish variantini oʻrganib chiqadi. U Vicarioga oʻrinbosar sifatida jamoaga taklif etilishi mumkin. Transfer bozoridagi bunday zanjirli reaksiya A Seriyaning boshqa klublari qatori Turin jamoasining ham tarkibni shakllantirish jarayoniga oʻz taʼsirini koʻrsatmasdan qoʻymaydi.
Mattia Perinning Palermoga koʻchib oʻtishi nafaqat futbolchining oʻz faoliyatida yangi sahifa ochadi, balki klublar oʻrtasidagi oʻzaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Yaqin kunlarda ushbu transfer boʻyicha rasmiy eʼlon berilishi kutilmoqda.
…