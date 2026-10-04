83 kishi, olti avlod va bitta xonadon: Hindistondagi g‘ayrioddiy oila

·1·Dunyo
83 kishi, olti avlod va bitta xonadon: Hindistondagi g‘ayrioddiy oila

Hindistonning Andxra-Pradesh shtatida yashovchi Nagappa oilasi katta ahil xonadoni bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortmoqda. Olti avlod vakillarini birlashtirgan bu oilada jami 83 kishi istiqomat qiladi. Bu haqda Hindustan Times xabar berdi.

Oila a’zolari bir-biriga tutash to‘rtta uyda yashasa-da, o‘zlarini yagona xonadon deb biladi. Ular umumiy oshxonadan foydalanadi, daromad va xarajatlarni birgalikda boshqaradi, kundalik yumushlarni esa o‘zaro taqsimlaydi.

Bunday katta oilani boqishning o‘zi katta mehnat talab qiladi. Ma’lumotlarga ko‘ra, xonadondagi barcha kishilar uchun har kuni qariyb 50 kilogramm guruch pishiriladi. Oila a’zolari uy ishlari va qishloq xo‘jaligi yumushlarini ham o‘zaro bo‘lib olishadi.

Xonadonning daromadi asosan dehqonchilik hamda avtobus qatnovi bilan bog‘liq faoliyatdan keladi. Oilada moliyaviy masalalar ham birgalikda hal qilinadi, muhim qarorlar esa hamjihatlikda qabul qilinadi.

Bugungi kunda ko‘plab oilalar alohida yashashni afzal ko‘rayotgan bir paytda, Nagappa xonadoni olti avlodning o‘zaro hamkorlik va birdamlikda yashashi bilan ajralib turadi.

Nagappa oilasiAndxra-PradeshHindustan Timesko‘p avlodli oila
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir tom ostida 83 kishi: Hindistondagi noodatiy oila barchani hayratga solmoqdaBir tom ostida 83 kishi: Hindistondagi noodatiy oila barchani hayratga solmoqdaKecha 15:56Hindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiHindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildi14 avgust 12:44Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)11 sentabr 16:26Tunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiTunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadi15 sentabr 20:53Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadi2 sentabr 22:24Hindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildiHindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildi8 sentabr 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota