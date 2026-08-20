Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldi
Manchester Siti yozgi transferlar mavsumida Roma yarim himoyachisi Manu Konechani asosiy nishoniga aylantirib, uning uchun taxminan 60 million yevro sarflashga va rasmiy muzokaralarni boshlashga tayyor. Klub markaziy chiziqdagi bo'shliqni Rodri Barselonaga ko'chib o'tgani va Teyani Reynders Al-Qadsiah jamoasiga transfer qilingani sababli to'ldirmoqchi.
Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti jamoasi yozgi transferlar mavsumida markaziy chiziqni kuchaytirish maqsadida Italiyaning Roma klubi yarim himoyachisi Manu Konechani oʻzining asosiy transfer nishoniga aylantirdi. Daily Mail nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya grandi fransiyalik futbolchi uchun taxminan 60 million yevro miqdorida mablagʻ sarflashga tayyor turibdi va transfer borasida rasmiy muzokaralarga kirishishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Markaziy chiziqdagi oʻzgarishlar va transfer zaruriyatiManchester Siti tarkibida yuzaga kelgan jiddiy kadrlar yoʻqotilishi klub rahbariyatini yangi futbolchi qidirishga majbur qildi. Xususan, ispaniyalik tajribali yarim himoyachi Rodri Kataloniyaning Barselona klubiga koʻchib oʻtdi. Shuningdek, Teyani Reynders faoliyatini Saudiya Arabistonining Al-Qadsiah jamoasida davom ettirish uchun doimiy ravishda transfer qilindi.
Ushbu ikki futbolchining sotuvi klub gazznasiga bonuslarni hisobga olgan holda naq 137,5 million yevro miqdorida daromad keltirdi. Maydon markazida yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirish va tarkib chuqurligini tiklash uchun Manchester Siti vakillarida yetarlicha mablagʻ va moliyaviy imkoniyatlar mavjud.
Manu Konechaning Roma klubidagi holatiFransiyalik 25 yoshli yarim himoyachi avvalroq Manchester Yunayted klubining ham qiziqishlar doirasida boʻlgan edi, biroq transfer amalga oshmagandi. Hozirda futbolchining Italiya poytaxti klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlib, bu Roma rahbariyatiga muzokaralarda ustunlik taqdim etadi.
Shunga qaramay, Rim klubi maʼmuriyati taklif etiladigan munosib mablagʻ evaziga yozda futbolchi bilan xayrlashishga qarshi emas. Giallorossilar fransiyalik futbolchining transfer qiymatini 50 milliondan 60 million yevrogacha baholamoqda. Bu narx Yevropaning eng badavlat klublaridan biri boʻlgan Manchester Siti uchun qulay imkoniyat sifatida koʻrilmoqda.
Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchining oʻyin uslubi va salohiyati ingliz klubining talablariga toʻla mos keladi. Manchester Siti tez orada Roma bilan kelishuvga erishib, yangi mavsum boshlanishiga qadar markaziy chiziqdagi tarkib transformatsiyasini toʻliq yakunlashni maqsad qilgan.
…