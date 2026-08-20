Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldi

·15·Sport
Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldi
Qisqacha

Manchester Siti yozgi transferlar mavsumida Roma yarim himoyachisi Manu Konechani asosiy nishoniga aylantirib, uning uchun taxminan 60 million yevro sarflashga va rasmiy muzokaralarni boshlashga tayyor. Klub markaziy chiziqdagi bo'shliqni Rodri Barselonaga ko'chib o'tgani va Teyani Reynders Al-Qadsiah jamoasiga transfer qilingani sababli to'ldirmoqchi.

Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti jamoasi yozgi transferlar mavsumida markaziy chiziqni kuchaytirish maqsadida Italiyaning Roma klubi yarim himoyachisi Manu Konechani oʻzining asosiy transfer nishoniga aylantirdi. Daily Mail nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya grandi fransiyalik futbolchi uchun taxminan 60 million yevro miqdorida mablagʻ sarflashga tayyor turibdi va transfer borasida rasmiy muzokaralarga kirishishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Markaziy chiziqdagi oʻzgarishlar va transfer zaruriyati

Manchester Siti tarkibida yuzaga kelgan jiddiy kadrlar yoʻqotilishi klub rahbariyatini yangi futbolchi qidirishga majbur qildi. Xususan, ispaniyalik tajribali yarim himoyachi Rodri Kataloniyaning Barselona klubiga koʻchib oʻtdi. Shuningdek, Teyani Reynders faoliyatini Saudiya Arabistonining Al-Qadsiah jamoasida davom ettirish uchun doimiy ravishda transfer qilindi.

Ushbu ikki futbolchining sotuvi klub gazznasiga bonuslarni hisobga olgan holda naq 137,5 million yevro miqdorida daromad keltirdi. Maydon markazida yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirish va tarkib chuqurligini tiklash uchun Manchester Siti vakillarida yetarlicha mablagʻ va moliyaviy imkoniyatlar mavjud.

Manu Konechaning Roma klubidagi holati

Fransiyalik 25 yoshli yarim himoyachi avvalroq Manchester Yunayted klubining ham qiziqishlar doirasida boʻlgan edi, biroq transfer amalga oshmagandi. Hozirda futbolchining Italiya poytaxti klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlib, bu Roma rahbariyatiga muzokaralarda ustunlik taqdim etadi.

Shunga qaramay, Rim klubi maʼmuriyati taklif etiladigan munosib mablagʻ evaziga yozda futbolchi bilan xayrlashishga qarshi emas. Giallorossilar fransiyalik futbolchining transfer qiymatini 50 milliondan 60 million yevrogacha baholamoqda. Bu narx Yevropaning eng badavlat klublaridan biri boʻlgan Manchester Siti uchun qulay imkoniyat sifatida koʻrilmoqda.

Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchining oʻyin uslubi va salohiyati ingliz klubining talablariga toʻla mos keladi. Manchester Siti tez orada Roma bilan kelishuvga erishib, yangi mavsum boshlanishiga qadar markaziy chiziqdagi tarkib transformatsiyasini toʻliq yakunlashni maqsad qilgan.

Manchester SitiManu KoneRomaTransferlarAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaYuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:10Atletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlariAtletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlariBugun, 14:14Bavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBugun, 13:58Yuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaYuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaBugun, 13:53Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiArsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiBugun, 13:14Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiJoau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)