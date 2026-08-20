Joau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqda

·17·Sport
Joau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqda
Qisqacha

Bavariya 31 yoshli yarimhimoyachi Joau Palinyaning doimiy transferi bo'yicha Benfika bilan 20 million yevrogacha bo'lgan umumiy summa yuzasidan kelishuvga erishdi. Germaniya klubi ushbu transferdan bonuslar bilan birga taxminan 18-19 million yevro daromad olishi kutilmoqda. Palinya 2024-yil yozida Fulhem klubidan 51 million yevro evaziga Bavariyaga o'tgan, ammo jamoa safida 25 ta uchrashuvda gol yoki assist qayd eta olmagan.

Myunxenning Bavariya klubi yarimhimoyachi Joau Palinyaning transferi borasida Portugaliyaning Benfika jamoasi bilan kelishuvga erishdi. Sky Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar 31 yoshli futbolchining doimiy transferi yuzasidan 20 million yevrogacha boʻlgan umumiy summa boʻyicha kelishuvga kelishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer kelishuvi Germaniya rekordchisi uchun kafolatlangan va turli bonuslarni oʻz ichiga olgan holda taxminan 18 milliondan 19 million yevrogacha daromad keltirishi kutilmoqda. Tajribali tayanch yarimhimoyachisi uchun bu transfer oʻz Vataniga qaytish hamda Germaniyadagi muvaffaqiyatsiz davrdan keyin oʻz faoliyatini qaytadan jonlantirish imkoniyatini beradi.

Myunxendagi qiyin davr va ijara

Portugalistonlik futbolchi 2024-yilning yozida Fulhem klubidan 51 million yevro evaziga Myunxen jamoasiga kelib qoʻshilgan edi. Biroq katta umidlarga qaramay, u asosiy tarkibdan oʻrin topa olmadi va Bavariya safida bor-yoʻgʻi 25 ta uchrashuvda maydonga tushib, gol yoki assist qayd etolmadi.

Oʻtgan mavsumda futbolchi Angliya Premyer-ligasi vakili Tottenxem klubiga ijara asosida berib yuborilgan edi. Londondagi jamoada u barcha musobaqalarda 45 ta oʻyin oʻtkazib, 7 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi, bu esa uning kelajagi Myunxenda emasligini yaqqol koʻrsatib qoʻydi.

Bavariyaning yangi rejshalari

Bavariya rahbariyati futbolchi bilan endi vaqtinchalik yechimlar izlamaslikka qaror qildi. Yangi oʻyinchi Nataniel Braun taqdimoti chogʻida klub sport direktori Maks Eberl jamoaning yangi mavsumdagi rejalariga Brayan Saragosat, Joau Palinya va Sasha Buey kirmasligini ochiqchasiga maʼlum qildi.

Aston Villa klubi ham soʻnggi kunlarda futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralar olib borgan edi. Biroq Palinya oʻz vataniga qaytishni tanladi, garchi u ilgari Sporting safida toʻp surib, chempionlikni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, endi prinsipial raqib Benfika sharafini himoya qiladi.

Joau PalinyaBavariyaBenfikaTransferBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiAleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiBugun, 22:47O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiO‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiBugun, 22:40U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiU-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiBugun, 22:38O‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumO‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumBugun, 21:35«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqidaBugun, 21:25«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladiBugun, 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)