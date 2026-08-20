Joau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqda
Bavariya 31 yoshli yarimhimoyachi Joau Palinyaning doimiy transferi bo'yicha Benfika bilan 20 million yevrogacha bo'lgan umumiy summa yuzasidan kelishuvga erishdi. Germaniya klubi ushbu transferdan bonuslar bilan birga taxminan 18-19 million yevro daromad olishi kutilmoqda. Palinya 2024-yil yozida Fulhem klubidan 51 million yevro evaziga Bavariyaga o'tgan, ammo jamoa safida 25 ta uchrashuvda gol yoki assist qayd eta olmagan.
Myunxenning Bavariya klubi yarimhimoyachi Joau Palinyaning transferi borasida Portugaliyaning Benfika jamoasi bilan kelishuvga erishdi. Sky Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar 31 yoshli futbolchining doimiy transferi yuzasidan 20 million yevrogacha boʻlgan umumiy summa boʻyicha kelishuvga kelishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer kelishuvi Germaniya rekordchisi uchun kafolatlangan va turli bonuslarni oʻz ichiga olgan holda taxminan 18 milliondan 19 million yevrogacha daromad keltirishi kutilmoqda. Tajribali tayanch yarimhimoyachisi uchun bu transfer oʻz Vataniga qaytish hamda Germaniyadagi muvaffaqiyatsiz davrdan keyin oʻz faoliyatini qaytadan jonlantirish imkoniyatini beradi.
Myunxendagi qiyin davr va ijaraPortugalistonlik futbolchi 2024-yilning yozida Fulhem klubidan 51 million yevro evaziga Myunxen jamoasiga kelib qoʻshilgan edi. Biroq katta umidlarga qaramay, u asosiy tarkibdan oʻrin topa olmadi va Bavariya safida bor-yoʻgʻi 25 ta uchrashuvda maydonga tushib, gol yoki assist qayd etolmadi.
Oʻtgan mavsumda futbolchi Angliya Premyer-ligasi vakili Tottenxem klubiga ijara asosida berib yuborilgan edi. Londondagi jamoada u barcha musobaqalarda 45 ta oʻyin oʻtkazib, 7 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi, bu esa uning kelajagi Myunxenda emasligini yaqqol koʻrsatib qoʻydi.
Bavariyaning yangi rejshalariBavariya rahbariyati futbolchi bilan endi vaqtinchalik yechimlar izlamaslikka qaror qildi. Yangi oʻyinchi Nataniel Braun taqdimoti chogʻida klub sport direktori Maks Eberl jamoaning yangi mavsumdagi rejalariga Brayan Saragosat, Joau Palinya va Sasha Buey kirmasligini ochiqchasiga maʼlum qildi.
Aston Villa klubi ham soʻnggi kunlarda futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralar olib borgan edi. Biroq Palinya oʻz vataniga qaytishni tanladi, garchi u ilgari Sporting safida toʻp surib, chempionlikni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, endi prinsipial raqib Benfika sharafini himoya qiladi.
…