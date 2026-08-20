Aston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·13·Sport
Aston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Qisqacha

Aston Villa Ezri Konsa Arsenalga o'tishi kutilayotgani sababli Milan himoyachisi Fikayo Tomorini uning o'rniga asosiy nomzod sifatida tanladi. Fikayo Tomorining o'zi ham Villa Parkga ko'chib o'tishga qarshi emas, tomonlar o'rtasida dastlabki muzokaralar boshlangan. Arsenal Ezri Konsa uchun 50 million yevrodan ortiq mablag' to'lashga rozilik bildirgan va Uilyam Saliba hamda Yurrien Timberning uzoq muddatli jarohatlari sabab yuzaga kelgan bo'shliqni to'ldirmoqchi.

Angliyaning Aston Villa klubi bosh murabbiyi Unai Emery jamoa himoya chizigʻini qayta shakllantirish ishlarini boshlab yubordi. Xabar qilinishicha, jamoaning asosiy markaziy himoyachilaridan biri Ezri Konsa faoliyatini Londonning Arsenal klubida davom ettirishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan birjadan tashqari harakat qilayotgan Birmingem klubi uning oʻrniga Italiyaning Milan jamoasi himoyachisi Fikayo Tomorini asosiy nomzod sifatida tanladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Arsenal Angliya terma jamoasi aʼzosi uchun 50 million yevrodan ortiq mablagʻ toʻlashga rozilik bildirgan. Londonliklar bu transfer orqali Uilyam Saliba va Yurrien Timberning uzoq muddatli jarohatlari sababli yuzaga boʻshliqni toʻldirishni maqsad qilgan. Oʻz navbatida, Aston Villa ham himoya chizigʻidagi yoʻqotishning oldini olish uchun tezkor choralarni koʻrmoqda.

Milan oʻzgarishlarga tayyor

Italiyaning Gazzetta dello Sport nashri xabariga tayanib aytishganda, Fikayo Tomorining oʻzi ham Villa Parkga koʻchib oʻtishga qarshi emas va boshqa variantlarga qaraganda shu variantni afzal koʻrmoqda. Hozirda tomonlar oʻrtasida dastlabki muzokaralar boshlab yuborilgan boʻlib, yaqin kunlar transfer taqdirini hal qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

Milan klubida esa Ruben Amorim bosh murabbiylikka kelganidan keyin katta oʻzgarishlar davri ketmoqda. Oʻtgan mavsum A Seriyada beshinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasidan chetda qolgan italyan grandi tarkibni yangilashga kirishdi. Portugaliyalik mutaxassisning rejalariga kirmagan Fikayo Tomori va yarim himoyachi Yussuf Fofanaga yozgi transfer oynasida klubni tark etishlari mumkinligi maʼlum qilingan.

Tomorining APLdagi tajribasi

Milan klubi ingliz futbolchisi uchun 10-15 million yevro atrofida mablagʻ talab qilishi mumkin. Italyan klubi tushgan mablagʻni boshqa markaziy himoyachini sotib olishga yoʻnaltirmoqchi. Eslatib oʻtamiz, Tomori ilgari Chempersi safida ham toʻp surgan boʻlib, oʻz vaqtida Brayton, Xall Siti va Derbi Kaunti kabi jamoalarda ijara asosida ham harakat qilgan.

Italiyadagi faoliyati davomida Tomori 2021/22 yilgi mavsumda A Seriya chempionligini va 2024/25 yilgi mavsumda Italiya Superkubogini qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻldi. Ushbu gʻalaba qozonish tajribasi Aston Villa rahbariyatining eʼtiborini tortdi, chunki jamoa oʻtgan mavsumdagi Yevropa ligasidagi muvaffaqiyatidan soʻng bu yil Chempionlar ligasi bahslariga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda.

Aston VillaFikayo TomoriArsenalMilanTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Kecha, 22:49Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiAleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiKecha, 22:47O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiO‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiKecha, 22:40U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiU-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiKecha, 22:38Joau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaJoau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaKecha, 21:54O‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumO‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumKecha, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)