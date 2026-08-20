Aston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Aston Villa Ezri Konsa Arsenalga o'tishi kutilayotgani sababli Milan himoyachisi Fikayo Tomorini uning o'rniga asosiy nomzod sifatida tanladi. Fikayo Tomorining o'zi ham Villa Parkga ko'chib o'tishga qarshi emas, tomonlar o'rtasida dastlabki muzokaralar boshlangan. Arsenal Ezri Konsa uchun 50 million yevrodan ortiq mablag' to'lashga rozilik bildirgan va Uilyam Saliba hamda Yurrien Timberning uzoq muddatli jarohatlari sabab yuzaga kelgan bo'shliqni to'ldirmoqchi.
Angliyaning Aston Villa klubi bosh murabbiyi Unai Emery jamoa himoya chizigʻini qayta shakllantirish ishlarini boshlab yubordi. Xabar qilinishicha, jamoaning asosiy markaziy himoyachilaridan biri Ezri Konsa faoliyatini Londonning Arsenal klubida davom ettirishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan birjadan tashqari harakat qilayotgan Birmingem klubi uning oʻrniga Italiyaning Milan jamoasi himoyachisi Fikayo Tomorini asosiy nomzod sifatida tanladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Arsenal Angliya terma jamoasi aʼzosi uchun 50 million yevrodan ortiq mablagʻ toʻlashga rozilik bildirgan. Londonliklar bu transfer orqali Uilyam Saliba va Yurrien Timberning uzoq muddatli jarohatlari sababli yuzaga boʻshliqni toʻldirishni maqsad qilgan. Oʻz navbatida, Aston Villa ham himoya chizigʻidagi yoʻqotishning oldini olish uchun tezkor choralarni koʻrmoqda.
Milan oʻzgarishlarga tayyorItaliyaning Gazzetta dello Sport nashri xabariga tayanib aytishganda, Fikayo Tomorining oʻzi ham Villa Parkga koʻchib oʻtishga qarshi emas va boshqa variantlarga qaraganda shu variantni afzal koʻrmoqda. Hozirda tomonlar oʻrtasida dastlabki muzokaralar boshlab yuborilgan boʻlib, yaqin kunlar transfer taqdirini hal qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.
Milan klubida esa Ruben Amorim bosh murabbiylikka kelganidan keyin katta oʻzgarishlar davri ketmoqda. Oʻtgan mavsum A Seriyada beshinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasidan chetda qolgan italyan grandi tarkibni yangilashga kirishdi. Portugaliyalik mutaxassisning rejalariga kirmagan Fikayo Tomori va yarim himoyachi Yussuf Fofanaga yozgi transfer oynasida klubni tark etishlari mumkinligi maʼlum qilingan.
Tomorining APLdagi tajribasiMilan klubi ingliz futbolchisi uchun 10-15 million yevro atrofida mablagʻ talab qilishi mumkin. Italyan klubi tushgan mablagʻni boshqa markaziy himoyachini sotib olishga yoʻnaltirmoqchi. Eslatib oʻtamiz, Tomori ilgari Chempersi safida ham toʻp surgan boʻlib, oʻz vaqtida Brayton, Xall Siti va Derbi Kaunti kabi jamoalarda ijara asosida ham harakat qilgan.
Italiyadagi faoliyati davomida Tomori 2021/22 yilgi mavsumda A Seriya chempionligini va 2024/25 yilgi mavsumda Italiya Superkubogini qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻldi. Ushbu gʻalaba qozonish tajribasi Aston Villa rahbariyatining eʼtiborini tortdi, chunki jamoa oʻtgan mavsumdagi Yevropa ligasidagi muvaffaqiyatidan soʻng bu yil Chempionlar ligasi bahslariga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda.
…