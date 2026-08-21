Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdi
Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohatdan tiklanishi ijobiy kechayotganini aytdi, biroq uning juma kungi uchrashuvda maydonga tushishi hali noma'lum. 75 million funt sterling evaziga Nyukasldan kelgan 28 yoshli yarim himoyachi Manchester Siti ustidan 3:0 hisobidagi Superkubok g'alabasida Arsenal safida debyut qilgan, ammo bahsni jarohat sababli muddatidan oldin tark etgan. Bukayo Saka va Deklan Rays esa o'yinda ishtirok etishga tayyor.
Angliyaning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta yozgi transfer oynasidagi yirik xaridlardan biri Bruno Gimaraesning jismoniy holati borasida xavotirli xabar berdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nyukasl safidan 75 million funt sterling evaziga kelib qoʻshilgan braziliyalik yarim himoyachi jamoaning yaqashib kelayotgan oʻyinida maydonga tushish ehtimoli soʻroq ostida qolmoqda. Bu holat London klubi muxlislarida mavsum boshidayoq jiddiy xavotir uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, braziliyalik futbolchi oʻtgan yakshanba kuni Manchester Siti ustidan 3:0 hisobida gʻalaba qozonilgan Superkubok bahsida Arsenal safidagi debyutini oʻtkazgan edi. Biroq uchrashuv davomida jarohat olgan futbolchining debyut oʻyini muddatidan oldin yakunlangan edi. Juma kuni boʻlib oʻtadigan Angliya Premer-ligasi uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida qatnashgan Mikel Arteta 28 yoshli yarim himoyachining holati haqida toʻxtalib oʻtdi.
Ispaniyalik mutaxassis futbolchining tiklanish jarayoni ijobiy kechayotganini taʼkidlagan boʻlsa-da, uning ishtiroki borasida aniq bir narsa deya olmasligini bildirdi. Arteta matbuot anjumanida: "Koʻramiz, uning ahvoli qanday boʻladi. U yaxshi rivojlanmoqda, ammo ertangi kunni kutamiz", deya izoh berdi.
Yetakchilarning qaytishi va himoyadagi muammolarGimaraes atrofidagi noaniqliklarga qaramay, jamoa uchun ijobiy yangiliklar ham yoʻq emas. Xususan, Bukayo Saka va Deklan Raysning safga qaytishi murabbiylar shtabini quvontirdi. Angliya terma jamoasi safida JCh-2026 da uzoqroq qatnashgani sababli ularga qoʻshimcha taʼtil berilgan edi. Sobha Realty mashgʻulotlar bazasiga boshqalarga qaraganda kechroq kelib qoʻshilganiga qaramay, Mikel Arteta ularning oʻyinga tayyorligini tasdiqladi.
Arteta oʻz bayonotida: "Ha, ular ishtirok etishga tayyor", deb qisqacha taʼkidladi. Bu holat markazdagi muammolarni biroz yumshatadi, ayniqsa Gimaraes bilan bogʻliq vaziyat fonida ularning qaytishi jamoaga katta yordam beradi. Rays va Saka oʻtgan mavsumda Arsenalning ikki oʻn yillik tanaffusdan keyin Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻshga kiritishida muhim rol oʻynagan edi.
Transfer bozoridagi faollik va tarkibni kuchaytirishShunga qaramay, himoya chizigʻidagi jarohatlar bosh murabbiy uchun bosh ogʻrigʻi boʻlib qolmoqda. Yurrien Timber JCh oldidan olgan tizza jarohati sababli hali ham safdan chiqqan va u William Saliba bilan birgalikda uzoq muddatli safdan chiqqan futbolchilar roʻyxatida qolmoqda. Timberning tiklanish muddati haqida gapirar ekan, Arteta uning hali guruh mashgʻulotlariga qoʻshilmagani va yana bir necha hafta talab etilishini aytdi.
Himoya chizigʻidagi kadrlar taqchilligi klubni transfer bozorida faol harakat qilishga majbur qilmoqda. OAV xabarlariga koʻra, Arsenal Aston Villa safidan Ezri Konsani transfer qilish boʻyicha 51 million funt sterlinglik kelishuvga erishgan. Mikel Arteta 1-sentyabr transfer oynasi yopilishigacha jamoani kuchaytirish ustida ish olib borilayotganini va bozorda juda faol ekanliklarini tan oldi.
…