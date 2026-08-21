Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdi

·1·Sport
Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdi
Qisqacha

Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohatdan tiklanishi ijobiy kechayotganini aytdi, biroq uning juma kungi uchrashuvda maydonga tushishi hali noma'lum. 75 million funt sterling evaziga Nyukasldan kelgan 28 yoshli yarim himoyachi Manchester Siti ustidan 3:0 hisobidagi Superkubok g'alabasida Arsenal safida debyut qilgan, ammo bahsni jarohat sababli muddatidan oldin tark etgan. Bukayo Saka va Deklan Rays esa o'yinda ishtirok etishga tayyor.

Angliyaning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta yozgi transfer oynasidagi yirik xaridlardan biri Bruno Gimaraesning jismoniy holati borasida xavotirli xabar berdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nyukasl safidan 75 million funt sterling evaziga kelib qoʻshilgan braziliyalik yarim himoyachi jamoaning yaqashib kelayotgan oʻyinida maydonga tushish ehtimoli soʻroq ostida qolmoqda. Bu holat London klubi muxlislarida mavsum boshidayoq jiddiy xavotir uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, braziliyalik futbolchi oʻtgan yakshanba kuni Manchester Siti ustidan 3:0 hisobida gʻalaba qozonilgan Superkubok bahsida Arsenal safidagi debyutini oʻtkazgan edi. Biroq uchrashuv davomida jarohat olgan futbolchining debyut oʻyini muddatidan oldin yakunlangan edi. Juma kuni boʻlib oʻtadigan Angliya Premer-ligasi uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida qatnashgan Mikel Arteta 28 yoshli yarim himoyachining holati haqida toʻxtalib oʻtdi.

Ispaniyalik mutaxassis futbolchining tiklanish jarayoni ijobiy kechayotganini taʼkidlagan boʻlsa-da, uning ishtiroki borasida aniq bir narsa deya olmasligini bildirdi. Arteta matbuot anjumanida: "Koʻramiz, uning ahvoli qanday boʻladi. U yaxshi rivojlanmoqda, ammo ertangi kunni kutamiz", deya izoh berdi.

Yetakchilarning qaytishi va himoyadagi muammolar

Gimaraes atrofidagi noaniqliklarga qaramay, jamoa uchun ijobiy yangiliklar ham yoʻq emas. Xususan, Bukayo Saka va Deklan Raysning safga qaytishi murabbiylar shtabini quvontirdi. Angliya terma jamoasi safida JCh-2026 da uzoqroq qatnashgani sababli ularga qoʻshimcha taʼtil berilgan edi. Sobha Realty mashgʻulotlar bazasiga boshqalarga qaraganda kechroq kelib qoʻshilganiga qaramay, Mikel Arteta ularning oʻyinga tayyorligini tasdiqladi.

Arteta oʻz bayonotida: "Ha, ular ishtirok etishga tayyor", deb qisqacha taʼkidladi. Bu holat markazdagi muammolarni biroz yumshatadi, ayniqsa Gimaraes bilan bogʻliq vaziyat fonida ularning qaytishi jamoaga katta yordam beradi. Rays va Saka oʻtgan mavsumda Arsenalning ikki oʻn yillik tanaffusdan keyin Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻshga kiritishida muhim rol oʻynagan edi.

Transfer bozoridagi faollik va tarkibni kuchaytirish

Shunga qaramay, himoya chizigʻidagi jarohatlar bosh murabbiy uchun bosh ogʻrigʻi boʻlib qolmoqda. Yurrien Timber JCh oldidan olgan tizza jarohati sababli hali ham safdan chiqqan va u William Saliba bilan birgalikda uzoq muddatli safdan chiqqan futbolchilar roʻyxatida qolmoqda. Timberning tiklanish muddati haqida gapirar ekan, Arteta uning hali guruh mashgʻulotlariga qoʻshilmagani va yana bir necha hafta talab etilishini aytdi.

Himoya chizigʻidagi kadrlar taqchilligi klubni transfer bozorida faol harakat qilishga majbur qilmoqda. OAV xabarlariga koʻra, Arsenal Aston Villa safidan Ezri Konsani transfer qilish boʻyicha 51 million funt sterlinglik kelishuvga erishgan. Mikel Arteta 1-sentyabr transfer oynasi yopilishigacha jamoani kuchaytirish ustida ish olib borilayotganini va bozorda juda faol ekanliklarini tan oldi.

ArsenalMikel ArtetaBruno GuimaraesAPLTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaViktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaBugun, 09:19Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaJulian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaBugun, 08:57O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiBugun, 08:56Aleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldiAleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldiBugun, 08:51ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?Bugun, 06:20Flik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiFlik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiBugun, 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)