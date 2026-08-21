Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqda

·1·Sport
Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqda
Qisqacha

Arsenal hujumchisi Viktor Gyokeres Barselona safiga qo'shilishni istamoqda va uning vakillari transfer oynasi yopilishidan oldin futbolchining xizmatlarini kataloniyaliklarga har kuni taklif qilmoqda. 28 yoshli shved hujumchisi Sporting CP safidan 55 million funt sterling evaziga Arsenalga o'tganiga atigi bir yil bo'lgan. Barselona hujumchi izlamoqda, klubning asosiy nishoni Lautaro Martinez bo'lib qolgan, Julian Alvarez transferi esa Atletiko Madrid tomonidan rad etilgan.

Angliyaning Arsenal klubi hujumchisi Viktor Gyokeres faoliyatini Ispaniyaning Barselona jamoasida davom etish istagida ekanligi va kataloniyaliklar safiga qoʻshilish uchun harakat qilayotgani maʼlum boʻldi. Goal.com xabar berishicha, transfer oynasining yopilish pallasida yuzaga kelgan bunday keskin burilish London jamoasi bosh murabbiyi Mikel Arteta uchun kutilmagan bosh ogʻriqqa aylanishi mumkin, chunki jamoa Angliya Premer-ligasi musobaqasidagi oʻz oʻrnini himoya qilishga hozirlik koʻrayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 28 yoshli shved hujumchisi Sporting CP safidan 55 million funt sterling evaziga Emirates Stadium'ga koʻchib kelganidan atigi bir yil oʻtib, Kataloniya sari yoʻl olishga intilmoqda. Garchi u oʻzining debyut mavsumida unumli harakat qilgan boʻlsa-da, Barselona klubining jozibasi futbolchining rejasini oʻzgartirib yuborgan koʻrinadi. Hozirda futbolchining vakillari transfer oynasi yakunlanishiga ulgurib qolish uchun bor imkoniyatni ishga solmoqda.

Barselona jamoasining hujumchi izlanishlari va muammolar

Kataloniya klubi bosh murabbiyi Hansi Flick Robert Lewandowski erkin agent sifatida ketganidan va Ferran Torres Pari Sen-Jermen safiga oʻtib ketganidan keyin jamoa hujum chizigʻida chuqurlik yaratish zarurligini bir necha bor taʼkidlagan edi. La Liga chempionlari dastlab Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez'ni oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan edi, biroq Atletiko bosh direktori Miguel Angel Gil Marin argentinalik futbolchining transferiga qatʼiy ravishda qarshi chiqdi va bitimni rad etdi.

COPE jurnalisti Victor Navarro ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida kataloniyaliklarning hujumchi qidirish jarayonidagi soʻnggi yangiliklarni boʻlishdi. Unga koʻra, Lautaro Martinez klubning barcha rahbarlari maʼqullagan holda asosiy nishonga aylangan. Shu bilan birga, Julian Alvarez variantining yopilishi fonida Viktor Gyokeres Barselona klubiga har kuni oʻz xizmatlarini taklif qilayotgani maʼlum qilindi.

Mikel Arteta qarorlari va kelajakdagi imkoniyatlar

Mikel Arteta oʻtgan mavsumdagi hal qiluvchi oʻyinlarda, jumladan Chempionlar ligasi finalida markaziy hujum pozitsiyasida koʻproq Kai Havertz'ga ishonch bildira boshlagandi. Ushbu tendentsiya yangi mavsumda ham davom etib, Havertz Manchester Siti ustidan qozonilgan Superkubok oʻyinini asosiy tarkibda boshlagan boʻlsa, Viktor Gyokeres maydonga faqatgina zaxiradan tushirildi. Oʻyin amaliyotining kamayib borayotgani ham futbolchining boshqa jamoaga intilishiga sabab boʻlayotgan boʻlishi mumkin.

Agar Arsenal rahbariyati Gyokeresni qoʻyib yuborishga qaror qilsa, bu klub uchun katta oʻzgarish boʻladi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2030 yilga qadar moʻljallangan boʻlib, bu London klubiga potensial xaridorlardan yuqori transfer summasini talab qilish imkonini beradi. Ayni paytda moliyaviy va logistika nuqtai nazaridan uning transferi Hansi Flick jamoasi uchun qulayroq yechim boʻlishi mumkinligi muhokama qilinmoqda.

Viktor GyokeresBarselonaArsenalMikel ArtetaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiArsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiBugun, 09:11Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaJulian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaBugun, 08:57O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiBugun, 08:56Aleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldiAleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldiBugun, 08:51ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?Bugun, 06:20Flik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiFlik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiBugun, 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)