Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqda
Arsenal hujumchisi Viktor Gyokeres Barselona safiga qo'shilishni istamoqda va uning vakillari transfer oynasi yopilishidan oldin futbolchining xizmatlarini kataloniyaliklarga har kuni taklif qilmoqda. 28 yoshli shved hujumchisi Sporting CP safidan 55 million funt sterling evaziga Arsenalga o'tganiga atigi bir yil bo'lgan. Barselona hujumchi izlamoqda, klubning asosiy nishoni Lautaro Martinez bo'lib qolgan, Julian Alvarez transferi esa Atletiko Madrid tomonidan rad etilgan.
Angliyaning Arsenal klubi hujumchisi Viktor Gyokeres faoliyatini Ispaniyaning Barselona jamoasida davom etish istagida ekanligi va kataloniyaliklar safiga qoʻshilish uchun harakat qilayotgani maʼlum boʻldi. Goal.com xabar berishicha, transfer oynasining yopilish pallasida yuzaga kelgan bunday keskin burilish London jamoasi bosh murabbiyi Mikel Arteta uchun kutilmagan bosh ogʻriqqa aylanishi mumkin, chunki jamoa Angliya Premer-ligasi musobaqasidagi oʻz oʻrnini himoya qilishga hozirlik koʻrayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 28 yoshli shved hujumchisi Sporting CP safidan 55 million funt sterling evaziga Emirates Stadium'ga koʻchib kelganidan atigi bir yil oʻtib, Kataloniya sari yoʻl olishga intilmoqda. Garchi u oʻzining debyut mavsumida unumli harakat qilgan boʻlsa-da, Barselona klubining jozibasi futbolchining rejasini oʻzgartirib yuborgan koʻrinadi. Hozirda futbolchining vakillari transfer oynasi yakunlanishiga ulgurib qolish uchun bor imkoniyatni ishga solmoqda.
Barselona jamoasining hujumchi izlanishlari va muammolarKataloniya klubi bosh murabbiyi Hansi Flick Robert Lewandowski erkin agent sifatida ketganidan va Ferran Torres Pari Sen-Jermen safiga oʻtib ketganidan keyin jamoa hujum chizigʻida chuqurlik yaratish zarurligini bir necha bor taʼkidlagan edi. La Liga chempionlari dastlab Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez'ni oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan edi, biroq Atletiko bosh direktori Miguel Angel Gil Marin argentinalik futbolchining transferiga qatʼiy ravishda qarshi chiqdi va bitimni rad etdi.
COPE jurnalisti Victor Navarro ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida kataloniyaliklarning hujumchi qidirish jarayonidagi soʻnggi yangiliklarni boʻlishdi. Unga koʻra, Lautaro Martinez klubning barcha rahbarlari maʼqullagan holda asosiy nishonga aylangan. Shu bilan birga, Julian Alvarez variantining yopilishi fonida Viktor Gyokeres Barselona klubiga har kuni oʻz xizmatlarini taklif qilayotgani maʼlum qilindi.
Mikel Arteta qarorlari va kelajakdagi imkoniyatlarMikel Arteta oʻtgan mavsumdagi hal qiluvchi oʻyinlarda, jumladan Chempionlar ligasi finalida markaziy hujum pozitsiyasida koʻproq Kai Havertz'ga ishonch bildira boshlagandi. Ushbu tendentsiya yangi mavsumda ham davom etib, Havertz Manchester Siti ustidan qozonilgan Superkubok oʻyinini asosiy tarkibda boshlagan boʻlsa, Viktor Gyokeres maydonga faqatgina zaxiradan tushirildi. Oʻyin amaliyotining kamayib borayotgani ham futbolchining boshqa jamoaga intilishiga sabab boʻlayotgan boʻlishi mumkin.
Agar Arsenal rahbariyati Gyokeresni qoʻyib yuborishga qaror qilsa, bu klub uchun katta oʻzgarish boʻladi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2030 yilga qadar moʻljallangan boʻlib, bu London klubiga potensial xaridorlardan yuqori transfer summasini talab qilish imkonini beradi. Ayni paytda moliyaviy va logistika nuqtai nazaridan uning transferi Hansi Flick jamoasi uchun qulayroq yechim boʻlishi mumkinligi muhokama qilinmoqda.
…