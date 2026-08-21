Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

·2·Sport
Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

Londonning Tottenxem klubi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakatlarni boshladi. Goal.com xabar berishicha, ingliz klubi misrlik hujumchi Omar Marmoush transferi yuzasidan Manchester Siti bilan kengaytirilgan muzokaralarni olib bormoqda. Hozircha tomonlar oʻrtasida yakuniy kelishuvga erishilmagan boʻlsa-da, mazkur ehtimoliy transfer jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi uchun hujum chizigʻida mutlaqo yangi imkoniyatlarni ochib berishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem rahbariyati joriy mavsumda tarkibni kuchaytirish uchun katta moliyaviy resurslarni yoʻnaltirmoqda. Londonliklar transfer oynasida Jan-Paul van Xecke, Sandro Tonali va Mateus Fernandes kabi futbolchilar uchun jami 229,5 million funt-sterling sarflagan edilar. Shuningdek, Manchester Siti bilan qanot hujumchisi Savino transferi boʻyicha 75 million funt-sterlinglik kelishuvga erishilgani ham bu loyihaning qanchalik jiddiyligidan dalolat beradi.

Hujum chizigʻidagi muammolar va transfer zarurati

Omar Marmoush atrofidagi muzokaralar tasodifiy emas va klub ichidagi ikkita asosiy muammoni hal qilishga qaratilgan. Soʻnggi oʻn sakkiz oy davomida asosiy hujumchi Dominic Solanke jarohatlar sababli barqaror oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayapti. Qolaversa, braziliyalik hujumchi Risharlison amaldagi shartnomasining soʻnggi yiliga kirdi. Bu omillar Tottenxem uchun yangi va ishonchli hujumchini sotib olishni ustuvor vazifaga aylantirdi.

Misrlik hujumchi uchun faoliyatidagi soʻnggi yillar juda sermahsul kechdi. U 2023 yilning may oyida Volfsburg klubidan Frankfurtning Ayntraxt jamoasiga erkin agent sifatida oʻtgan edi. Germaniyadagi ilk mavsumidayoq u barcha musobaqalarda 17 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va oʻz oʻyinini yanada yuqori bosqichga koʻtara oldi.

Germaniyadagi parvoz va Manchester Sitidagi pasayish

2024–2025 yilgi mavsumning ilk yarmida Omar Marmoush haqiqiy yulduzga aylandi. U Germaniya chempionatining bor-yoʻgʻi 17 ta uchrashuvida 15 ta gol kiritib, 9 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Ayntraxt safini tark etguniga qadar futbolchi barcha musobaqalar doirasidagi 26 ta oʻyinda 20 ta gol urib, 13 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻygandi.

Koʻrsatkichlarning bunchalik yuqori boʻlishi Manchester Siti eʼtiborini tortdi va ingliz grandi 2025 yilning yanvarida futbolchini 59 million funt-sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi. Biroq shaharliklar safida uning jamoadagi roli va oʻyin vaqti qisqarib ketdi. Natijada futbolchi oʻz salohiyatini toʻlaqonli namoyish eta oladigan katta imkoniyatlarni izlab London klubiga yoʻl olishi mumkinligi aytilmoqda.

TottenxemOmar MarmoushManchester SitiAngliya Premyer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilariga qattiq ogohlantirish berdiJoze Mourinyo Real Madrid futbolchilariga qattiq ogohlantirish berdiBugun, 13:58Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?Bugun, 13:19Fabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakFabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakBugun, 13:00Tottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydiTottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydiBugun, 13:00Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriYan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriBugun, 12:15Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaLautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaBugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)