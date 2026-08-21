Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi
Londonning Tottenxem klubi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakatlarni boshladi. Goal.com xabar berishicha, ingliz klubi misrlik hujumchi Omar Marmoush transferi yuzasidan Manchester Siti bilan kengaytirilgan muzokaralarni olib bormoqda. Hozircha tomonlar oʻrtasida yakuniy kelishuvga erishilmagan boʻlsa-da, mazkur ehtimoliy transfer jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi uchun hujum chizigʻida mutlaqo yangi imkoniyatlarni ochib berishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem rahbariyati joriy mavsumda tarkibni kuchaytirish uchun katta moliyaviy resurslarni yoʻnaltirmoqda. Londonliklar transfer oynasida Jan-Paul van Xecke, Sandro Tonali va Mateus Fernandes kabi futbolchilar uchun jami 229,5 million funt-sterling sarflagan edilar. Shuningdek, Manchester Siti bilan qanot hujumchisi Savino transferi boʻyicha 75 million funt-sterlinglik kelishuvga erishilgani ham bu loyihaning qanchalik jiddiyligidan dalolat beradi.
Hujum chizigʻidagi muammolar va transfer zaruratiOmar Marmoush atrofidagi muzokaralar tasodifiy emas va klub ichidagi ikkita asosiy muammoni hal qilishga qaratilgan. Soʻnggi oʻn sakkiz oy davomida asosiy hujumchi Dominic Solanke jarohatlar sababli barqaror oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayapti. Qolaversa, braziliyalik hujumchi Risharlison amaldagi shartnomasining soʻnggi yiliga kirdi. Bu omillar Tottenxem uchun yangi va ishonchli hujumchini sotib olishni ustuvor vazifaga aylantirdi.
Misrlik hujumchi uchun faoliyatidagi soʻnggi yillar juda sermahsul kechdi. U 2023 yilning may oyida Volfsburg klubidan Frankfurtning Ayntraxt jamoasiga erkin agent sifatida oʻtgan edi. Germaniyadagi ilk mavsumidayoq u barcha musobaqalarda 17 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va oʻz oʻyinini yanada yuqori bosqichga koʻtara oldi.
Germaniyadagi parvoz va Manchester Sitidagi pasayish2024–2025 yilgi mavsumning ilk yarmida Omar Marmoush haqiqiy yulduzga aylandi. U Germaniya chempionatining bor-yoʻgʻi 17 ta uchrashuvida 15 ta gol kiritib, 9 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Ayntraxt safini tark etguniga qadar futbolchi barcha musobaqalar doirasidagi 26 ta oʻyinda 20 ta gol urib, 13 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻygandi.
Koʻrsatkichlarning bunchalik yuqori boʻlishi Manchester Siti eʼtiborini tortdi va ingliz grandi 2025 yilning yanvarida futbolchini 59 million funt-sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi. Biroq shaharliklar safida uning jamoadagi roli va oʻyin vaqti qisqarib ketdi. Natijada futbolchi oʻz salohiyatini toʻlaqonli namoyish eta oladigan katta imkoniyatlarni izlab London klubiga yoʻl olishi mumkinligi aytilmoqda.
…