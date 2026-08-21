Toshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlari
O‘zbekiston futzalida yangi mavsum katta voqelik bilan start oladi. 2 sentyabr kuni Toshkentdagi muhtasham «Humo Arena» saroyida futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi uchrashuvi bo‘lib o‘tadi. Unda amaldagi mamlakat chempioni BMB hamda «SQB» jamoalari bosh sovrin uchun bahs olib boradi.
Superkubok-2026: Vaqt, manzil va asosiy ishtirokchilar
Yo‘nalish
Tafsilotlar
Musobaqa
Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi
Juftlik
BMB (Amaldagi chempion) — «SQB»
Sana va vaqt
2 sentyabr, 18:00
Manzil
«Humo Arena» ko‘p tarmoqli muz saroyi (Toshkent)
Maxsus mehmonlar
Jahon futbolining 11 nafar afsonaviy yulduzi
Afsonalar shou-o‘yini
3 sentyabr — Jahon afsonalari vs O‘zbek futboli yulduzlari
«Kuarejma, Materatssi, Oskar va Kurani»: Toshkentga kelayotgan jahon yulduzlari
Tribuna.uz ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston futzal federatsiyasi bu yilgi Superkubok finaliga jahon futbolining 11 nafar yorqin yulduzini maxsus mehmon sifatida taklif etgan. Ular orasida quyidagi nomdor futbolchilar bor:
Oskar — «Chelsi» va Braziliya terma jamoasi sobiq yulduzi
Rikardu Kuarejma — Portugaliya bilan Yevro-2016 chempioni
Marko Materatssi — Italiya bilan JCH-2006 g‘olibi
Kevin Kurani — Germaniya terma jamoasining taniqli sobiq hujumchisi (va boshqa yulduzlar)
3 sentyabr: Afsonalar o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi
O‘rnatilgan an’anaga ko‘ra, Superkubok finalidan so‘ng, ya’ni 3 sentyabr kuni Toshkentda jahon futboli afsonalari hamda o‘zbek futboli faxriylari o‘rtasida katta shou-o‘rtoqlik uchrashuvi tashkil etiladi.
Sizningcha, futzal bo‘yicha ushbu shiddatli Superkubok bahsida qaysi jamoaning qo‘li baland keladi — BMBmi yoki «SQB»?
O‘z taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring va barcha futbol ixlosmandlariga ushbu ajoyib bayramona xabarni darhol ulashing!
…