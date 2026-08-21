Toshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlari

·14·Sport
Toshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlari

O‘zbekiston futzalida yangi mavsum katta voqelik bilan start oladi. 2 sentyabr kuni Toshkentdagi muhtasham «Humo Arena» saroyida futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi uchrashuvi bo‘lib o‘tadi. Unda amaldagi mamlakat chempioni BMB hamda «SQB» jamoalari bosh sovrin uchun bahs olib boradi.

Superkubok-2026: Vaqt, manzil va asosiy ishtirokchilar

Yo‘nalish

Tafsilotlar

Musobaqa

Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi

Juftlik

BMB (Amaldagi chempion) — «SQB»

Sana va vaqt

2 sentyabr, 18:00

Manzil

«Humo Arena» ko‘p tarmoqli muz saroyi (Toshkent)

Maxsus mehmonlar

Jahon futbolining 11 nafar afsonaviy yulduzi

Afsonalar shou-o‘yini

3 sentyabr — Jahon afsonalari vs O‘zbek futboli yulduzlari

«Kuarejma, Materatssi, Oskar va Kurani»: Toshkentga kelayotgan jahon yulduzlari

Tribuna.uz ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston futzal federatsiyasi bu yilgi Superkubok finaliga jahon futbolining 11 nafar yorqin yulduzini maxsus mehmon sifatida taklif etgan. Ular orasida quyidagi nomdor futbolchilar bor:

  • Oskar — «Chelsi» va Braziliya terma jamoasi sobiq yulduzi

  • Rikardu Kuarejma — Portugaliya bilan Yevro-2016 chempioni

  • Marko Materatssi — Italiya bilan JCH-2006 g‘olibi

  • Kevin Kurani — Germaniya terma jamoasining taniqli sobiq hujumchisi (va boshqa yulduzlar)

3 sentyabr: Afsonalar o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi

O‘rnatilgan an’anaga ko‘ra, Superkubok finalidan so‘ng, ya’ni 3 sentyabr kuni Toshkentda jahon futboli afsonalari hamda o‘zbek futboli faxriylari o‘rtasida katta shou-o‘rtoqlik uchrashuvi tashkil etiladi.

Sizningcha, futzal bo‘yicha ushbu shiddatli Superkubok bahsida qaysi jamoaning qo‘li baland keladi — BMBmi yoki «SQB»?

O‘z taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring va barcha futbol ixlosmandlariga ushbu ajoyib bayramona xabarni darhol ulashing!

TashkentHumo ArenaChelsiMarko MateratssiRikardu Kuarejma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdiAjoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdiBugun, 18:26UFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiUFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiBugun, 18:07Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiRo‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiBugun, 18:00Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Bugun, 17:49Eng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaEng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaBugun, 17:46Chelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiChelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiBugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)