Argentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildi
Argentina futbol assotsiatsiyasi 2026-yilgi jahon chempionati finaliga qadar bosib oʻtilgan yoʻl hamda jamoaga qarshi qaratilgan uyushgan kampaniyalarga bagʻishlangan taʼsirli videoni eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, ushbu video Albiselerte termasining mundialdagi dramatik yurishi va Angliya ustidan qozonilgan tarixiy yarim final gʻalabasini yodga soladi. Mazkur mediaxabar jamoa Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahsda magʻlub boʻlganidan roppa-rosa bir oy oʻtib eʼlon qilindi va mamlakat futbol jamoatchiligi eʼtiborini yana bir bor oʻziga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan videorolikda muxlislar kadrlari, eng muhim oʻyinlardagi vaziyatlar hamda termaning har bir raundda qiyinchiliklarni yengib oʻtgani oʻz aksini topgan. Federatsiya vakillarining taʼkidlashicha, jamoa keng tarqalgan shubhalar va tanqidlarga qaramay, ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionati finaliga yetib borishga muvaffaq boʻlgan. Video boshida jamoaning har bir bosqichda mushkul vaziyatlardan chiqib ketishdagi matonati alohida eʼtirof etilgan.
Tanqidlarga qarshi kurash va tarixiy natijaVideomurojaat matnida toʻgʻridan-toʻgʻri tanqidchilarga murojaat qilinib, shunday deyiladi: "Bir oy oldin shunday voqea sodir boʻldiki, koʻpchilik buni xohlamagandi: Argentina yana bir finalda oʻynadi. Biz har bir oʻyinda ortga qaytganimiz va Angliyani yarim finalda magʻlub etib tarix yozganimiz sodir boʻldi". Shu tariqa, federatsiya jamoa duch kelgan qiyinchiliklar va bosimlarni ochiq-oydin tilga olgan.
Assotsiatsiya bayonotida terma jamoaga qarshi maxsus uyushtirilgan harakatlar boʻlgani daʼvo qilinadi. Xabarga koʻra, Ispaniyaga qarshi kechgan hal qiluvchi uchrashuvdagi magʻlubiyatga qaramay, jamoa koʻrsatgan natijadan faxrlanadi. "Bu guruh Argentina xalqiga yana bir final tuhfa qilish maqsadi bilan keldi va bizga qarshi qancha anti-Argentina kampaniyasi boʻlmasin, baribir maqsadimizga yetdik", deyiladi videoda.
Kapitanning koʻzyoshi va kelajak uchun saboqVideorolikning yakuniy qismi jamoaning ruhiy holati va yetakchilariga bagʻishlangan. Unda har qanday vaziyatda ham oxirigacha kurashish muhimligi urgʻulangan. "Kimdir sizga nimadir sodir boʻlganini aytsa, unga ha, deng. S sodir boʻldiki, gʻalaba uchun borini bergan, oxirigacha kurashgan va boshi dik holda maydonni tark etgan jamoa bor edi", deya qayd etiladi murojaatda.
Shuningdek, materialda jamoa sardori Lionel Messi va uning sheriklarining hissiyotlariga alohida eʼtibor qaratilgan. Xabarga koʻra, sardorning koʻzyoshlari yana bir bor gʻalaba qozonish mumkinligini, biroq nima boʻlishidan qatʼi nazar, harakatdan toʻxtamaslik kerakligini butun dunyoga oʻrgatgan. Bu kabi emotsional chiqishlar Argentina futbolidagi birlik va gʻalabaga boʻlgan chanqoqlikni yanada yaqqol koʻrsatib berdi.
…