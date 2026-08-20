Argentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildi

·0·Sport
Argentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildi

Argentina futbol assotsiatsiyasi 2026-yilgi jahon chempionati finaliga qadar bosib oʻtilgan yoʻl hamda jamoaga qarshi qaratilgan uyushgan kampaniyalarga bagʻishlangan taʼsirli videoni eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, ushbu video Albiselerte termasining mundialdagi dramatik yurishi va Angliya ustidan qozonilgan tarixiy yarim final gʻalabasini yodga soladi. Mazkur mediaxabar jamoa Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahsda magʻlub boʻlganidan roppa-rosa bir oy oʻtib eʼlon qilindi va mamlakat futbol jamoatchiligi eʼtiborini yana bir bor oʻziga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan videorolikda muxlislar kadrlari, eng muhim oʻyinlardagi vaziyatlar hamda termaning har bir raundda qiyinchiliklarni yengib oʻtgani oʻz aksini topgan. Federatsiya vakillarining taʼkidlashicha, jamoa keng tarqalgan shubhalar va tanqidlarga qaramay, ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionati finaliga yetib borishga muvaffaq boʻlgan. Video boshida jamoaning har bir bosqichda mushkul vaziyatlardan chiqib ketishdagi matonati alohida eʼtirof etilgan.

Tanqidlarga qarshi kurash va tarixiy natija

Videomurojaat matnida toʻgʻridan-toʻgʻri tanqidchilarga murojaat qilinib, shunday deyiladi: "Bir oy oldin shunday voqea sodir boʻldiki, koʻpchilik buni xohlamagandi: Argentina yana bir finalda oʻynadi. Biz har bir oʻyinda ortga qaytganimiz va Angliyani yarim finalda magʻlub etib tarix yozganimiz sodir boʻldi". Shu tariqa, federatsiya jamoa duch kelgan qiyinchiliklar va bosimlarni ochiq-oydin tilga olgan.

Assotsiatsiya bayonotida terma jamoaga qarshi maxsus uyushtirilgan harakatlar boʻlgani daʼvo qilinadi. Xabarga koʻra, Ispaniyaga qarshi kechgan hal qiluvchi uchrashuvdagi magʻlubiyatga qaramay, jamoa koʻrsatgan natijadan faxrlanadi. "Bu guruh Argentina xalqiga yana bir final tuhfa qilish maqsadi bilan keldi va bizga qarshi qancha anti-Argentina kampaniyasi boʻlmasin, baribir maqsadimizga yetdik", deyiladi videoda.

Kapitanning koʻzyoshi va kelajak uchun saboq

Videorolikning yakuniy qismi jamoaning ruhiy holati va yetakchilariga bagʻishlangan. Unda har qanday vaziyatda ham oxirigacha kurashish muhimligi urgʻulangan. "Kimdir sizga nimadir sodir boʻlganini aytsa, unga ha, deng. S sodir boʻldiki, gʻalaba uchun borini bergan, oxirigacha kurashgan va boshi dik holda maydonni tark etgan jamoa bor edi", deya qayd etiladi murojaatda.

Shuningdek, materialda jamoa sardori Lionel Messi va uning sheriklarining hissiyotlariga alohida eʼtibor qaratilgan. Xabarga koʻra, sardorning koʻzyoshlari yana bir bor gʻalaba qozonish mumkinligini, biroq nima boʻlishidan qatʼi nazar, harakatdan toʻxtamaslik kerakligini butun dunyoga oʻrgatgan. Bu kabi emotsional chiqishlar Argentina futbolidagi birlik va gʻalabaga boʻlgan chanqoqlikni yanada yaqqol koʻrsatib berdi.

ArgentinaLionel MessiJahon chempionatiFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yulduzchasi Rio Ngumoha Muhammad Saloh oʻrnini bosa oladimi?Liverpul yulduzchasi Rio Ngumoha Muhammad Saloh oʻrnini bosa oladimi?Bugun, 12:13Yuventus yangi hujumchi qidirmoqda: Mateo Retegi asosiy nomzodlar qatoridaYuventus yangi hujumchi qidirmoqda: Mateo Retegi asosiy nomzodlar qatoridaBugun, 11:50Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiMaxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 10:07Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Bugun, 10:02«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldi«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldiBugun, 09:56Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi