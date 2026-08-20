Bernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyor
Bernardo Silva mavsumoldi tayyorgarligini yakunlab, Real Madrid safida La Ligadagi debyutiga hozirlik ko'rmoqda. Uning Madrid klubiga o'tishi sobiq jamoadoshi Kylian Mbappe bilan yana bir jamoada to'p surish imkonini berdi. Bernardo Silva va Kylian Mbappe avval Monakoda ikki yil birga o'ynagan hamda endi o'sha hamkorlikni Real Madridda qayta tiklashni maqsad qilgan.
Tajribali yarimhimoyachi Bernardo Silva mavsumoldi tayyorgarligini muvaffaqiyatli yakunlab, Real Madrid safida Ispaniya chempionatidagi debyutiga qizgʻin hozirlik koʻrmoqda. Portugaliyalik futbolchi yangi jamoasiga tezda moslashib ulgurdi va Ispaniya poytaxtida oʻzining yangi sport sahifasini ochishga shay turibdi. Madridliklar La Liga doirasidagi navbatdagi bahsda oʻz maydonidan tashqarida Espanol jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Bernardo Silvaning Madrid klubiga koʻchib oʻtishi uning sobiq jamoadoshi Kylian Mbappe bilan yana bir jamoada toʻp surish imkoniyatini taqdim etdi. Ushbu ikki futbolchi avvalroq Monako tarkibida oʻzaro ajoyib hamkorlikni yoʻlga qoʻygan edi. Ikki yil davomida Fransiya klubida birga oʻynagan davrlarini esga olar ekan, Silva oʻsha paytlarda ularning har ikkisi ham yosh boʻlganini taʼkidladi.
Monako davridagi hamkorlik va yangi imkoniyatlarReal Madrid rasmiy saytiga bergan intervyusida Bernardo Silva fransiyalik hujumchi bilan oʻtmishdagi xotiralari va kelajakdagi rejalari haqida gapirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻshanda Mbappe ham, oʻzi ham juda yosh boʻlishiga qaramay, ular maydonda oʻzaro kuchli bogʻlanish hosil qilishga muvaffaq boʻlishgan. Keyingi yillarda ular Chempionlar ligasi va terma jamoalar miqyosida raqib sifatida toʻqnash kelishgan boʻlsa, endilikda yana bir libos ostida birlashishdi.
Silva jamoadoshi haqida iliq fikrlar bildirib, uni oʻyin taqdirini yagona oʻzi hal qila oladigan noyob futbolchi sifatida taʼrifladi. Kylian oʻzining gollari va yaratadigan vaziyatlari bilan har bir uchrashuvda jamoaga ulkan foyda keltiradi, deya qoʻshimcha qildi portugaliyalik yarimhimoyachi. Ular Monakodagi oʻsha qadimgi hamkorlikni qayta tiklab, qirollik klubi muxlislariga koʻp quvonch ulashishni maqsad qilishgan.
Chempionlik poygasi va Espanol bilan oʻyinKataloniyaga safar uyushtirayotgan Real Madrid Ispaniya futbolining qanchalik talabchan ekanini yaxshi anglaydi. Silva chempionlik unvoni uchun kurashda har bir ochko oltin zarrasidek qadrli ekanini va Espanol ustidan gʻalaba qozonish muhimligini taʼkidladi. La Ligada gʻolib chiqish uchun koʻp ochko yoʻqotishga haqqi yoʻqligini yaxshi bilgan jamoa barcha uchrashuvlarga bir xil jiddiylikda yondashishi shart.
Tajribali futbolchining fikricha, oʻrtahol jamoalarga qarshi oʻyinlar ham grandlarga qarshi bahslar kabi bir xil ahamiyatga ega. Real Madrid mavsumni kuchli boshlab, dastlabki uchrashuvdanoq uch ochkoni qoʻlga kiritish uchun bor kuchini ishga soladi. Bu esa jamoaning Ispaniya chempionatidagi uzoq va mashaqqatli yoʻlidagi ilk jiddiy sinovlaridan biri boʻladi.
…