Bernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyor

·15·Sport
Bernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyor
Qisqacha

Bernardo Silva mavsumoldi tayyorgarligini yakunlab, Real Madrid safida La Ligadagi debyutiga hozirlik ko'rmoqda. Uning Madrid klubiga o'tishi sobiq jamoadoshi Kylian Mbappe bilan yana bir jamoada to'p surish imkonini berdi. Bernardo Silva va Kylian Mbappe avval Monakoda ikki yil birga o'ynagan hamda endi o'sha hamkorlikni Real Madridda qayta tiklashni maqsad qilgan.

Tajribali yarimhimoyachi Bernardo Silva mavsumoldi tayyorgarligini muvaffaqiyatli yakunlab, Real Madrid safida Ispaniya chempionatidagi debyutiga qizgʻin hozirlik koʻrmoqda. Portugaliyalik futbolchi yangi jamoasiga tezda moslashib ulgurdi va Ispaniya poytaxtida oʻzining yangi sport sahifasini ochishga shay turibdi. Madridliklar La Liga doirasidagi navbatdagi bahsda oʻz maydonidan tashqarida Espanol jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Bernardo Silvaning Madrid klubiga koʻchib oʻtishi uning sobiq jamoadoshi Kylian Mbappe bilan yana bir jamoada toʻp surish imkoniyatini taqdim etdi. Ushbu ikki futbolchi avvalroq Monako tarkibida oʻzaro ajoyib hamkorlikni yoʻlga qoʻygan edi. Ikki yil davomida Fransiya klubida birga oʻynagan davrlarini esga olar ekan, Silva oʻsha paytlarda ularning har ikkisi ham yosh boʻlganini taʼkidladi.

Monako davridagi hamkorlik va yangi imkoniyatlar

Real Madrid rasmiy saytiga bergan intervyusida Bernardo Silva fransiyalik hujumchi bilan oʻtmishdagi xotiralari va kelajakdagi rejalari haqida gapirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻshanda Mbappe ham, oʻzi ham juda yosh boʻlishiga qaramay, ular maydonda oʻzaro kuchli bogʻlanish hosil qilishga muvaffaq boʻlishgan. Keyingi yillarda ular Chempionlar ligasi va terma jamoalar miqyosida raqib sifatida toʻqnash kelishgan boʻlsa, endilikda yana bir libos ostida birlashishdi.

Silva jamoadoshi haqida iliq fikrlar bildirib, uni oʻyin taqdirini yagona oʻzi hal qila oladigan noyob futbolchi sifatida taʼrifladi. Kylian oʻzining gollari va yaratadigan vaziyatlari bilan har bir uchrashuvda jamoaga ulkan foyda keltiradi, deya qoʻshimcha qildi portugaliyalik yarimhimoyachi. Ular Monakodagi oʻsha qadimgi hamkorlikni qayta tiklab, qirollik klubi muxlislariga koʻp quvonch ulashishni maqsad qilishgan.

Chempionlik poygasi va Espanol bilan oʻyin

Kataloniyaga safar uyushtirayotgan Real Madrid Ispaniya futbolining qanchalik talabchan ekanini yaxshi anglaydi. Silva chempionlik unvoni uchun kurashda har bir ochko oltin zarrasidek qadrli ekanini va Espanol ustidan gʻalaba qozonish muhimligini taʼkidladi. La Ligada gʻolib chiqish uchun koʻp ochko yoʻqotishga haqqi yoʻqligini yaxshi bilgan jamoa barcha uchrashuvlarga bir xil jiddiylikda yondashishi shart.

Tajribali futbolchining fikricha, oʻrtahol jamoalarga qarshi oʻyinlar ham grandlarga qarshi bahslar kabi bir xil ahamiyatga ega. Real Madrid mavsumni kuchli boshlab, dastlabki uchrashuvdanoq uch ochkoni qoʻlga kiritish uchun bor kuchini ishga soladi. Bu esa jamoaning Ispaniya chempionatidagi uzoq va mashaqqatli yoʻlidagi ilk jiddiy sinovlaridan biri boʻladi.

Real MadridBernardo SilvaKylian MbappeLa LigaEspanol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Bugun, 16:40«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdiBugun, 16:38Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 16:35Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Bugun, 16:32Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Bugun, 16:30Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaYuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi