Kavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldi

·15·Sport
Kavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldi
Qisqacha

Kavan Sallivan Inter Miami va Philadelphia Union uchrashuvi so'ngida yuzaga kelgan mushtlashuvda qatnashgani uchun to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka oldi. U akasi Kuin Sallivanni himoya qilish uchun mojaro joyiga kelib, Inter Miami yarim himoyachisi Yannik Brayt bilan to'qnashdi. Bu Kavan Sallivanning professional faoliyatidagi ilk chetlatilishi bo'ldi.

Shimoliy Amerika chempionatida (MLS) Lionel Messi toʻp suradigan Inter Miami hamda Philadelphia Union jamoalari oʻrtasidagi bahs keskin va asabiy vaziyatlarga boy tarzda yakunlandi. Goal.com xabar berishicha, mazkur uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida yuzaga kelgan ommaviy mushtlashuv muxlislar va mutaxassislar diqqat markazida boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning asosiy vaqti 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlanishi kutilayotgan edi. Biroq hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarning 12-daqiqasiga kelib maydonda haqiqiy tartibsizlik boshlanib ketdi va tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar keskin pallaga yetib bordi.

Maydondagi ziddiyat va ommaviy mushtlashuv sabablari

Mojaro Philadelphia Union safida harakat qilayotgan futbolchi Kuin Sallivanning jarima maydonchasi ichida yiqilishidan soʻng kelib chiqdi. Inter Miami himoyachisi Ien Frey yiqilib yotgan raqibining ustidan oʻtib ketayotib, unga nisbatan qoʻpol harakat qilgani vaziyatni yanada jiddiylashtirdi.

Ushbu qoʻshimcha jismoniy kontaktga chidash bera olmagan Kuin Sallivan raqibiga nisbatan keskin javob qaytardi. Oʻz navbatida, bu holat maydondagi boshqa futbolchilarning ham eʼtiroziga sabab boʻlib, qisqa fursat ichida koʻpchilik qatnashgan janjalga aylanib ketdi.

Manchester Siti safiga oʻtishi kutilayotgan 16 yoshli iqtidorli yarim himoyachi Kavan Sallivan oʻz akasini himoya qilish maqsadida darhol voqea joyiga yetib keldi. U Inter Miami yarim himoyachisi Yannik Brayt bilan oʻzaro toʻqnashib, ularni ajratishga urinayotgan boshqa jamoadoshlar qurshovida qoldi.

Birinchi qizil kartochka va diskvalifikatsiya

Bosh hakam vaziyatni jilovlab, barcha nizolashuvchilarni tinchlantirgach, qoidabuzarliklarga huquqiy baho berdi. Unga koʻra, mushtlashuv ishtirokchilari boʻlgan Kavan Sallivan hamda Yannik Braytga toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka koʻrsatildi. Mojaroni boshlab bergan Kuin Sallivan эsa sariq kartochka bilan jazolandi.

Ushbu qizil kartochka Kavan Sallivanning professional faoliyatidagi ilk chetlatilish boʻlib tarixga kirdi. Yosh futbolchi qoidabuzarligi tufayli endi avtomatik ravishda bir oʻyinlik diskvalifikatsiyani oʻtab berishi shart.

Mazkur jazo tufayli yosh iqtidor egasi jamoasining avgust oyida Austin FC klubiga qarshi safarda oʻtkaziladigan navbatdagi MLS uchrashuvini oʻtkazib yuborishga majbur boʻladi. Bu holat Sharqiy konferensiya vakili safida ajoyib mavsum oʻtkazayotgan yosh futbolchining oʻyin amaliyotidagi vaqtincha tanaffusga sabab boʻladi.

Kavan SallivanLionel MessiInter MiamiMLSFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiArsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiBugun, 13:14Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiJoau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiBugun, 13:11Barselona Julian Alvares transferidan voz kechdiBarselona Julian Alvares transferidan voz kechdiBugun, 12:34Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?Bugun, 12:33Argentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildiArgentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildiBugun, 12:14Liverpul yulduzchasi Rio Ngumoha Muhammad Saloh oʻrnini bosa oladimi?Liverpul yulduzchasi Rio Ngumoha Muhammad Saloh oʻrnini bosa oladimi?Bugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi