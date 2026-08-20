Kavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldi
Kavan Sallivan Inter Miami va Philadelphia Union uchrashuvi so'ngida yuzaga kelgan mushtlashuvda qatnashgani uchun to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka oldi. U akasi Kuin Sallivanni himoya qilish uchun mojaro joyiga kelib, Inter Miami yarim himoyachisi Yannik Brayt bilan to'qnashdi. Bu Kavan Sallivanning professional faoliyatidagi ilk chetlatilishi bo'ldi.
Shimoliy Amerika chempionatida (MLS) Lionel Messi toʻp suradigan Inter Miami hamda Philadelphia Union jamoalari oʻrtasidagi bahs keskin va asabiy vaziyatlarga boy tarzda yakunlandi. Goal.com xabar berishicha, mazkur uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida yuzaga kelgan ommaviy mushtlashuv muxlislar va mutaxassislar diqqat markazida boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning asosiy vaqti 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlanishi kutilayotgan edi. Biroq hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarning 12-daqiqasiga kelib maydonda haqiqiy tartibsizlik boshlanib ketdi va tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar keskin pallaga yetib bordi.
Maydondagi ziddiyat va ommaviy mushtlashuv sabablariMojaro Philadelphia Union safida harakat qilayotgan futbolchi Kuin Sallivanning jarima maydonchasi ichida yiqilishidan soʻng kelib chiqdi. Inter Miami himoyachisi Ien Frey yiqilib yotgan raqibining ustidan oʻtib ketayotib, unga nisbatan qoʻpol harakat qilgani vaziyatni yanada jiddiylashtirdi.
Ushbu qoʻshimcha jismoniy kontaktga chidash bera olmagan Kuin Sallivan raqibiga nisbatan keskin javob qaytardi. Oʻz navbatida, bu holat maydondagi boshqa futbolchilarning ham eʼtiroziga sabab boʻlib, qisqa fursat ichida koʻpchilik qatnashgan janjalga aylanib ketdi.
Manchester Siti safiga oʻtishi kutilayotgan 16 yoshli iqtidorli yarim himoyachi Kavan Sallivan oʻz akasini himoya qilish maqsadida darhol voqea joyiga yetib keldi. U Inter Miami yarim himoyachisi Yannik Brayt bilan oʻzaro toʻqnashib, ularni ajratishga urinayotgan boshqa jamoadoshlar qurshovida qoldi.
Birinchi qizil kartochka va diskvalifikatsiyaBosh hakam vaziyatni jilovlab, barcha nizolashuvchilarni tinchlantirgach, qoidabuzarliklarga huquqiy baho berdi. Unga koʻra, mushtlashuv ishtirokchilari boʻlgan Kavan Sallivan hamda Yannik Braytga toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka koʻrsatildi. Mojaroni boshlab bergan Kuin Sallivan эsa sariq kartochka bilan jazolandi.
Ushbu qizil kartochka Kavan Sallivanning professional faoliyatidagi ilk chetlatilish boʻlib tarixga kirdi. Yosh futbolchi qoidabuzarligi tufayli endi avtomatik ravishda bir oʻyinlik diskvalifikatsiyani oʻtab berishi shart.
Mazkur jazo tufayli yosh iqtidor egasi jamoasining avgust oyida Austin FC klubiga qarshi safarda oʻtkaziladigan navbatdagi MLS uchrashuvini oʻtkazib yuborishga majbur boʻladi. Bu holat Sharqiy konferensiya vakili safida ajoyib mavsum oʻtkazayotgan yosh futbolchining oʻyin amaliyotidagi vaqtincha tanaffusga sabab boʻladi.
…