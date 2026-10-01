Felipe Melo Manchester Sitiʼdan Klublar oʻrtasidagi JCH sovrinini talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Felipe Melo, Fluminense'ning sobiq yarim himoyachisi, Manchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilganidan so'ng, 2023-yilgi Klublar o'rtasidagi jahon chempionati kubogini o'zlariga topshirishni hazilomuz tarzda talab qildi.
- Uning fikricha, ingliz klubi barcha sovrinlardan mahrum etilishi kerak va unga ushbu kubokni berish lozim.
Braziliyaning Fluminense jamoasining sobiq yarim himoyachisi Felipe Melo Manchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilganidan soʻng, 2023-yilgi Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati kubogini oʻzlariga topshirishni hazilomuz tarzda talab qildi. Bu haqda Goal.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Buenos-Ayresdagi Olé Summit 2026 tadbirida nutq soʻzlagan tajribali futbolchi Saudiya Arabistonida boʻlib oʻtgan final bahsida Manchester Sitiʼdan uchralgan yirik 0:4 hisobidagi magʻlubiyatni esga oldi. Oʻshanda ingliz klubi hal qiluvchi oʻyinda braziliyaliklardan ustun kelib, kubokni qoʻlga kiritgandi.
Moliyaviy qoidabuzarliklar va ehtimoliy sanksiyalarMustaqil komissiya qaroriga koʻra, Manchester Siti Premer-liganing moliyaviy qoidalarini jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topildi. 2009–2018-yillar oraligʻidagi moliya hisobotlarini soxtalashtirish boʻyicha olib borilgan uzoq yillik tekshiruvlar klub kelajagini xavf ostiga qoʻydi.
Angliya grandi endilikda qattiq jarimalar, ochkolar olib tashlanishi yoki mavjud sovrinlarning bekor qilinishi kabi rasmiy sanksiyalarni kutmoqda. Ushbu jarayon xalqaro musobaqalarda qoʻlga kiritilgan gʻalabalarga ham taʼsir qilishi mumkinligi futbol jamoatchiligida muhokama qilinmoqda.
Meloʼning Rio-de-Janeyrodagi rejasiArgentinaning Olé nashri keltirgan iqtiboslarga koʻra, Felipe Melo ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishida bu vaziyatdan oʻziga xos tarzda foydalanishga uringan. U ingliz klubi barcha sovrinlardan mahrum etilishi kerakligini taʼkidlagan.
«Manchester Siti hamma narsadan ayrilishi kerak. Menga Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatini bering! Men kubokni olib, Rio koʻchalari boʻylab — Kopakabana va Barra-da-Tijuka boʻylab mashinada sayr qilaman. Biz jahon chempioniz! Ularni barcha sovrinlardan mahrum qiling», — degan sobiq futbolchi hazil aralash.
Braziliya jamoatchiligi uchun bu kabi bayonotlar Yevropa futbolidagi moliyaviy gegemonlikka qarshi kichik bir tasalli boʻlib xizmat qilmoqda. Maʼlumot oʻrnida, Yevropa klublari 2012-yildan beri ushbu global turnirda mutlaq ustunlikni saqlab kelmoqda.
Izohlar 0
…