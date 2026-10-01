Felipe Melo Manchester Sitiʼdan Klublar oʻrtasidagi JCH sovrinini talab qildi

·21·Sport
Felipe Melo Manchester Sitiʼdan Klublar oʻrtasidagi JCH sovrinini talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Felipe Melo, Fluminense'ning sobiq yarim himoyachisi, Manchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilganidan so'ng, 2023-yilgi Klublar o'rtasidagi jahon chempionati kubogini o'zlariga topshirishni hazilomuz tarzda talab qildi.
  • Uning fikricha, ingliz klubi barcha sovrinlardan mahrum etilishi kerak va unga ushbu kubokni berish lozim.

Braziliyaning Fluminense jamoasining sobiq yarim himoyachisi Felipe Melo Manchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilganidan soʻng, 2023-yilgi Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati kubogini oʻzlariga topshirishni hazilomuz tarzda talab qildi. Bu haqda Goal.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Buenos-Ayresdagi Olé Summit 2026 tadbirida nutq soʻzlagan tajribali futbolchi Saudiya Arabistonida boʻlib oʻtgan final bahsida Manchester Sitiʼdan uchralgan yirik 0:4 hisobidagi magʻlubiyatni esga oldi. Oʻshanda ingliz klubi hal qiluvchi oʻyinda braziliyaliklardan ustun kelib, kubokni qoʻlga kiritgandi.

Moliyaviy qoidabuzarliklar va ehtimoliy sanksiyalar

Mustaqil komissiya qaroriga koʻra, Manchester Siti Premer-liganing moliyaviy qoidalarini jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topildi. 2009–2018-yillar oraligʻidagi moliya hisobotlarini soxtalashtirish boʻyicha olib borilgan uzoq yillik tekshiruvlar klub kelajagini xavf ostiga qoʻydi.

Angliya grandi endilikda qattiq jarimalar, ochkolar olib tashlanishi yoki mavjud sovrinlarning bekor qilinishi kabi rasmiy sanksiyalarni kutmoqda. Ushbu jarayon xalqaro musobaqalarda qoʻlga kiritilgan gʻalabalarga ham taʼsir qilishi mumkinligi futbol jamoatchiligida muhokama qilinmoqda.

Meloʼning Rio-de-Janeyrodagi rejasi

Argentinaning Olé nashri keltirgan iqtiboslarga koʻra, Felipe Melo ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishida bu vaziyatdan oʻziga xos tarzda foydalanishga uringan. U ingliz klubi barcha sovrinlardan mahrum etilishi kerakligini taʼkidlagan.

«Manchester Siti hamma narsadan ayrilishi kerak. Menga Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatini bering! Men kubokni olib, Rio koʻchalari boʻylab — Kopakabana va Barra-da-Tijuka boʻylab mashinada sayr qilaman. Biz jahon chempioniz! Ularni barcha sovrinlardan mahrum qiling», — degan sobiq futbolchi hazil aralash.

Braziliya jamoatchiligi uchun bu kabi bayonotlar Yevropa futbolidagi moliyaviy gegemonlikka qarshi kichik bir tasalli boʻlib xizmat qilmoqda. Maʼlumot oʻrnida, Yevropa klublari 2012-yildan beri ushbu global turnirda mutlaq ustunlikni saqlab kelmoqda.

Felipe MeloManchester CityFluminenseKlublar oʻrtasidagi JCHFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

David Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildiDavid Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildi29 sentabr 23:12Liam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdiLiam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdi28 sentabr 11:57Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandiErling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandi26 sentabr 01:10Erling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadiErling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadi25 sentabr 13:15Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdi5 sentabr 22:59Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?13 avgust 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi