Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?

·86·Sport
Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Britaniyalik jurnalist Pirs Morgan 41 yoshli Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash qaroriga munosabat bildirib, uni jahon futboli tarixidagi eng buyuk shaxs deb atadi.
  • Morgan futbolchining 23 yillik faoliyati davomida 234 ta o'yinda 146 ta gol urib, uchta yirik sovrinni qo'lga kiritganini alohida e'tirof etdi.

Taniqli britaniyalik jurnalist va teleboshlovchi Pirs Morgan Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash to‘g‘risidagi qaroriga munosabat bildirdi. U 41 yoshli afsonaviy hujumchining ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan hissiyotlarga boy va samimiy videomurojaatini alohida e’tirof etdi.

Morgan portugaliyalik yulduzning xalqaro maydonda erishgan natijalarini yuqori baholab, uni jahon futboli tarixidagi eng buyuk shaxs sifatida ta’rifladi.

«U tarixdagi eng buyuk futbolchi»: Pirs Morganning munosabati

Britaniyalik jurnalist o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida futbol afsonasining merosi haqida iliq fikrlarni bildirdi:

  • Samimiy va hissiyotli qadam: «Krishtianu Ronaldu milliy jamoadagi faoliyatini yakunlayotganini hissiyotlarga boy va samimiy videoda e’lon qildi», — deb yozdi u;

  • Takrorlanmas statistika va sovrinlar: «U milliy jamoa safida hammadan ko‘p — 234 ta bahsda maydonga tushgan. Eng ko‘p — 146 ta gol urgan. Portugaliyaga uning tarixidagi uchta yirik sovrinni olib kelgan»;

  • Yakuniy e’tirof: «U tarixdagi eng buyuk futbolchi. Tabriklayman», — deya so‘zini yakunladi jurnalist.

23 yillik buyuk saltanat raqamlarda

Krishtianu Ronalduning milliy jamoa safidagi ulug‘vor sayohati futbol tarixiga oltin harflar bilan bitildi:

  • 2003 yilgi debyut: U milliy jamoa libosidagi faoliyatini 2003 yilda boshlagan bo‘lib, 23 yil davomida o‘z vatani sharafini munosib himoya qilib keldi;

  • Yevropa va Millatlar ligasi zafarlari: Hujumchi sardor sifatida Portugaliyaga 2016 yilgi Yevropa chempionati hamda ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini taqdim etdi;

  • 5 noyabrdagi rasmiy xayrlashuv: 41 yoshli futbolchi 2026 yil 5 noyabr kuni estafetani yosh avlodga topshirish fursati yetganini e’lon qilib, xalqaro sahnadagi faoliyatiga nuqta qo‘ydi.

Krishtianu RonalduPirs MorganPortugaliya milliy terma jamoasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydiKrishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydiBugun 15:58“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdi“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdiBugun 22:47Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Bugun 22:23Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiPortugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiBugun 19:21Ronalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariRonalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariBugun 18:15Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBugun 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi