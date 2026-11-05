Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Britaniyalik jurnalist Pirs Morgan 41 yoshli Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash qaroriga munosabat bildirib, uni jahon futboli tarixidagi eng buyuk shaxs deb atadi.
- Morgan futbolchining 23 yillik faoliyati davomida 234 ta o'yinda 146 ta gol urib, uchta yirik sovrinni qo'lga kiritganini alohida e'tirof etdi.
Taniqli britaniyalik jurnalist va teleboshlovchi Pirs Morgan Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash to‘g‘risidagi qaroriga munosabat bildirdi. U 41 yoshli afsonaviy hujumchining ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan hissiyotlarga boy va samimiy videomurojaatini alohida e’tirof etdi.
Morgan portugaliyalik yulduzning xalqaro maydonda erishgan natijalarini yuqori baholab, uni jahon futboli tarixidagi eng buyuk shaxs sifatida ta’rifladi.
«U tarixdagi eng buyuk futbolchi»: Pirs Morganning munosabati
Britaniyalik jurnalist o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida futbol afsonasining merosi haqida iliq fikrlarni bildirdi:
Samimiy va hissiyotli qadam: «Krishtianu Ronaldu milliy jamoadagi faoliyatini yakunlayotganini hissiyotlarga boy va samimiy videoda e’lon qildi», — deb yozdi u;
Takrorlanmas statistika va sovrinlar: «U milliy jamoa safida hammadan ko‘p — 234 ta bahsda maydonga tushgan. Eng ko‘p — 146 ta gol urgan. Portugaliyaga uning tarixidagi uchta yirik sovrinni olib kelgan»;
Yakuniy e’tirof: «U tarixdagi eng buyuk futbolchi. Tabriklayman», — deya so‘zini yakunladi jurnalist.
23 yillik buyuk saltanat raqamlarda
Krishtianu Ronalduning milliy jamoa safidagi ulug‘vor sayohati futbol tarixiga oltin harflar bilan bitildi:
2003 yilgi debyut: U milliy jamoa libosidagi faoliyatini 2003 yilda boshlagan bo‘lib, 23 yil davomida o‘z vatani sharafini munosib himoya qilib keldi;
Yevropa va Millatlar ligasi zafarlari: Hujumchi sardor sifatida Portugaliyaga 2016 yilgi Yevropa chempionati hamda ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini taqdim etdi;
5 noyabrdagi rasmiy xayrlashuv: 41 yoshli futbolchi 2026 yil 5 noyabr kuni estafetani yosh avlodga topshirish fursati yetganini e’lon qilib, xalqaro sahnadagi faoliyatiga nuqta qo‘ydi.
Izohlar 0
…