Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi mag‘lubiyat va Ne’matov atrofidagi shov-shuvga nuqta qo‘ydi

·0·Sport
Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi mag‘lubiyat va Ne’matov atrofidagi shov-shuvga nuqta qo‘ydi

OCHL-2 musobaqasi doirasida Qarshining «Nasaf» jamoasi o‘z maydonida BAAning «Al Vahda» klubini qabul qilib, 1:2 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi. Bellashuv dramatik voqealarga, ayniqsa darvozabon Abduvohid Ne’matovning penaltini amalga oshirishi va undan so‘ng o‘tkazib yuborilgan golga boy bo‘ldi.

Uchrashuvdan keyin tashkil etilgan matbuot anjumanida «ajdarlar» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev jurnalistlarning keskin savollariga batafsil va ochiq javob qaytardi.

«Ikki bo‘limda ikki xil jamoa ko‘rdik»

Ro‘ziqul Berdiyev uchrashuvdagi tafovut va jamoaning asosiy kamchiligi sifatida birinchi bo‘limdagi ortiqcha hayajonni ko‘rsatdi:

  • Birinchi bo‘limdagi xatolar: «Birinchi bo‘limni yomon o‘tkazdik, raqibga imkoniyat berdik. Yigitlarda tushunarsiz bir hayajon sezilib turdi va aynan shu sabab oddiy vaziyatlarda to‘pni oldirib qo‘yib, ikkita gol o‘tkazdik;

  • Ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarish: Hisob 0:2 bo‘lib turganida yigitlar ruhiy to‘siqni yengib o‘tib, erkinroq harakat qilishdi, ko‘plab vaziyatlar yaratishdi. Bugungi o‘yinimizga qaraganda, biz mag‘lubiyatga mutlaqo munosib emasdik;

  • Shoshqaloqlik va qarorlar: Hayajon va shoshqaloqlik sababli ba’zi standart vaziyatlarda noto‘g‘ri qarorlar qabul qilindi. Masalan, Zafarmurod jarima maydoniga yorib kirgan vaziyatda o‘zi zarba berishi kerak edi, ammo pas uzatishni ma’qul ko‘rdi. Bunday paytda omad ham bizdan yuz o‘girdi».

Bobur va Sardorning zaxirada qoldirilishi sababi nimada?

Jurnalistlar odatda asosiy tarkibda ko‘rishga o‘rganib qolgan yetakchilar — Sardor Bahromov hamda Bobur Abduholiqovning ikkinchi bo‘limda maydonga tushirilganiga ham to‘xtalib o‘tildi:

  • Sardorga dam berildi: Ko‘p o‘yinlarda ishtirok etgani va Murod ham safga tayyor bo‘lib qaytgani sababli unga biroz dam berishga qaror qilingan;

  • Hujumchiga signal: Boburning so‘nggi o‘yinlardagi samaradorligidan kelib chiqib zaxira tanlandi. Bosh murabbiyning fikricha, agar hujumchi o‘z vazifasini to‘liq bajarmasa, tarkibda o‘zgarish qilish tabiiy holat hisoblanadi.

Nega penaltini Ne’matov tepdi? Tavakkalchilik oqibati

Matbuot anjumanining eng qizg‘in qismi jamoa darvozaboni Abduvohid Ne’matovning 11 metrlik jarima zarbasini amalga oshirishi bilan bog‘liq bo‘ldi:

  • Kutilmagan tashabbus: «Bizda penaltini doimo Sharof Muhitdinov tepadi, u mashg‘ulotlarda ham shu bo‘yicha ishlaydi. Men ham Sharof to‘pni qo‘yganida u tepsa kerak deb o‘ylagandim. Ammo to‘pni negadir Vohid olib tepdi. Bu biz uchun ham biroz tushunarsiz bo‘ldi;

  • Katta tavakkalchilik: Albatta, darvozabonning o‘z joyini tashlab kelib zarba berishi ulkan tavakkalchilik. Agar gol bo‘lganida, hammasi to‘g‘ridek ko‘rinardi. Biroq to‘p qaytgach, darvozamizga gol kiritilishi shu tavakkalning achchiq oqibati bo‘ldi. Bu maydonda futbolchilarning o‘zaro qabul qilgan qarori edi va uni o‘zlaridan so‘raymiz».

Tarmoqlardagi tanqidlar: «Bu Vohidning muammosi emas»

Ijtimoiy tarmoqlarda mag‘lubiyatda asosiy aybdor sifatida Ne’matovni ko‘rsatishayotgani va unga bosim oshayotganiga Berdiyev keskin va mustahkam javob berdi:

  • Izohlarga e’tibor yo‘q: «Futbolchilar tarmoqdagi izohlarga qarab yashamaydi. Agar ularga e’tibor qaratishsa, ruhan qiynalib qolishadi;

  • To‘liq ishonch: Abduvohid ruhiy bosimlarga dosh bera oladigan yigit. U jamoamiz uchun ne-ne muhim o‘yinlarda g‘alaba keltirgan, sovrinlar yutishimizga beqiyos hissa qo‘shgan. Biz tomondan unga hech qanday bosim bo‘lmaydi;

  • Qat’iy pozitsiya: Kimdir Abduvohidga salbiy izoh yozsa yoki u kimgadir yoqmasa — bu o‘sha odamning shaxsiy muammosi. Bu darvozabonimizning ham, “Nasaf”ning ham muammosi emas», — deya so‘zini yakunladi mutaxassis.

OCHL-2NasafAl VahdaAbduvohid Ne’matov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiOCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindi16 sentabr 20:56Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildiRo‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildi13 oktabr 22:23Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?22 sentabr 21:58O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...14 iyul 23:31JCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiJCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdi26 iyun 20:31O‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholarO‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholar24 iyun 00:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi