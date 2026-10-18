Urugvayda hakam futbolchini ogohlantirish uchun ilk bor elektron qurilmadan foydalandi

·55·Sport
Urugvayda hakam futbolchini ogohlantirish uchun ilk bor elektron qurilmadan foydalandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Urugvayda «Nasonal» va «Rentistas» o‘rtasidagi o‘yinda bosh hakam Eduardo Varela ilk bor an’anaviy kartochka o‘rniga elektron qurilmadan foydalanib, futbolchini ogohlantirdi.
  • Ushbu qurilma qoidabuzarlik sodir bo‘lgan daqiqani, futbolchi raqamini va intizomiy jazo turini soniyasigacha aniq muhrlab, ma’lumotlarni COMET tizimiga real vaqt rejimida uzatadi.
  • Bu ixtiro ma’muriy qog‘ozbozlikni qisqartirish va inson omili bilan bog‘liq xatolarni bartaraf etishga qaratilgan.

Jahon futbolidagi eng qadimiy va klassik an’analardan biri bo‘lgan hakamlarning sariq kartochka ko‘rsatishi hamda yozib olish odati raqamlashtirish bo‘sag‘asida turibdi. Urugvay kubogi doirasida kechgan «Nasonal» va «Rentistas» jamoalari o‘rtasidagi rasmiy uchrashuvda bosh hakam Eduardo Varela futbolchini ogohlantirish uchun an’anaviy plastmassa kartochka o‘rniga telefon o‘lchamidagi maxsus elektron qurilmadan foydalandi.

Ushbu tarixiy sinov futbol hakamlarining intizomiy qarorlarini real vaqt rejimida raqamli formatda qayd etish hamda ma’muriy ortiqcha qog‘ozbozlikni qisqartirishga qaratilgan ilk qadam bo‘ldi.

«Futboldagi so‘nggi analog jarayonga barham beramiz»

Mazkur loyihani ishlab chiqqan REFe startap kompaniyasi bosh direktori Mauro Sakko Urugvayning nufuzli El Espectador Deportes radiosiga bergan intervyusida ushbu ixtironing asl maqsadini ochiqladi:

  • Texnologik inqilob: «Biz zamonaviy futbolda hali ham analog va qo‘lbola usulda amalga oshirilayotgan yagona jarayon — ogohlantirishlarni qog‘oz daftarchaga yozib borish tizimiga yuqori texnologiyalarni olib kirishni maqsad qildik;

  • Yomg‘irli kunda tug‘ilgan g‘oya: Ushbu tashabbus bundan uch yil oldin men va hamkorim Diyego de la Penya yomg‘irli kunda o‘tgan futbol uchrashuvini kuzatayotganimizda paydo bo‘lgan. Noqulay ob-havoda hakamlarning qog‘ozi ho‘l bo‘lib, ogohlantirishlarni yozishi qiyinlashganini ko‘rib, bu ma’lumotlarni raqamli tizimga o‘tkazish zarurligini angladik».

Qurilma qanday ishlaydi va qanday afzalliklarga ega?

Hakamning qo‘lida bo‘lgan ushbu elektron gadjet bahs davomida bir qator muhim vazifalarni avtomatik tarzda bajaradi:

  • Vaqt belgisi va aniq qayd: Qurilma qoidabuzarlik sodir bo‘lgan daqiqani, futbolchi raqamini va intizomiy jazo turini soniyasigacha aniq muhrlaydi;

  • COMET tizimiga tezkor uzatish: Hakam qabul qilgan barcha qarorlar va rasmiy bayonnomalar Urugvay futbol assotsiatsiyasining yagona COMET raqamli platformasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yuboriladi;

  • Xatolarning oldini olish: O‘yindan keyin bayonnoma to‘ldirish va ma’lumotlarni qayta kiritish jarayoni yo‘qoladi, bu esa inson omili bilan bog‘liq chalkashliklarni bartaraf etadi.

Agar sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, yaqin kelajakda FIFA va boshqa qit’a konfederatsiyalari ham an’anaviy sariq va qizil kartochkalardan voz kechib, hakamlarni shunday ixcham elektron qurilmalar bilan ta’minlashi mumkin.

REFeCOMETFIFANasonal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaKolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiya28 iyun 05:14«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi21 sentabr 10:28JCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldi14 iyul 09:12JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?13 iyul 10:46«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi21 sentabr 06:39Urugvayda "Rasing" klubi "Bavariya" tarmog'idagi ilk chempionlikni qo'lga kiritdiUrugvayda "Rasing" klubi "Bavariya" tarmog'idagi ilk chempionlikni qo'lga kiritdi27 aprel 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...