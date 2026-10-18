Urugvayda hakam futbolchini ogohlantirish uchun ilk bor elektron qurilmadan foydalandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Urugvayda «Nasonal» va «Rentistas» o‘rtasidagi o‘yinda bosh hakam Eduardo Varela ilk bor an’anaviy kartochka o‘rniga elektron qurilmadan foydalanib, futbolchini ogohlantirdi.
- Ushbu qurilma qoidabuzarlik sodir bo‘lgan daqiqani, futbolchi raqamini va intizomiy jazo turini soniyasigacha aniq muhrlab, ma’lumotlarni COMET tizimiga real vaqt rejimida uzatadi.
- Bu ixtiro ma’muriy qog‘ozbozlikni qisqartirish va inson omili bilan bog‘liq xatolarni bartaraf etishga qaratilgan.
Jahon futbolidagi eng qadimiy va klassik an’analardan biri bo‘lgan hakamlarning sariq kartochka ko‘rsatishi hamda yozib olish odati raqamlashtirish bo‘sag‘asida turibdi. Urugvay kubogi doirasida kechgan «Nasonal» va «Rentistas» jamoalari o‘rtasidagi rasmiy uchrashuvda bosh hakam Eduardo Varela futbolchini ogohlantirish uchun an’anaviy plastmassa kartochka o‘rniga telefon o‘lchamidagi maxsus elektron qurilmadan foydalandi.
Ushbu tarixiy sinov futbol hakamlarining intizomiy qarorlarini real vaqt rejimida raqamli formatda qayd etish hamda ma’muriy ortiqcha qog‘ozbozlikni qisqartirishga qaratilgan ilk qadam bo‘ldi.
«Futboldagi so‘nggi analog jarayonga barham beramiz»
Mazkur loyihani ishlab chiqqan REFe startap kompaniyasi bosh direktori Mauro Sakko Urugvayning nufuzli El Espectador Deportes radiosiga bergan intervyusida ushbu ixtironing asl maqsadini ochiqladi:
Texnologik inqilob: «Biz zamonaviy futbolda hali ham analog va qo‘lbola usulda amalga oshirilayotgan yagona jarayon — ogohlantirishlarni qog‘oz daftarchaga yozib borish tizimiga yuqori texnologiyalarni olib kirishni maqsad qildik;
Yomg‘irli kunda tug‘ilgan g‘oya: Ushbu tashabbus bundan uch yil oldin men va hamkorim Diyego de la Penya yomg‘irli kunda o‘tgan futbol uchrashuvini kuzatayotganimizda paydo bo‘lgan. Noqulay ob-havoda hakamlarning qog‘ozi ho‘l bo‘lib, ogohlantirishlarni yozishi qiyinlashganini ko‘rib, bu ma’lumotlarni raqamli tizimga o‘tkazish zarurligini angladik».
Qurilma qanday ishlaydi va qanday afzalliklarga ega?
Hakamning qo‘lida bo‘lgan ushbu elektron gadjet bahs davomida bir qator muhim vazifalarni avtomatik tarzda bajaradi:
Vaqt belgisi va aniq qayd: Qurilma qoidabuzarlik sodir bo‘lgan daqiqani, futbolchi raqamini va intizomiy jazo turini soniyasigacha aniq muhrlaydi;
COMET tizimiga tezkor uzatish: Hakam qabul qilgan barcha qarorlar va rasmiy bayonnomalar Urugvay futbol assotsiatsiyasining yagona COMET raqamli platformasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yuboriladi;
Xatolarning oldini olish: O‘yindan keyin bayonnoma to‘ldirish va ma’lumotlarni qayta kiritish jarayoni yo‘qoladi, bu esa inson omili bilan bog‘liq chalkashliklarni bartaraf etadi.
Agar sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, yaqin kelajakda FIFA va boshqa qit’a konfederatsiyalari ham an’anaviy sariq va qizil kartochkalardan voz kechib, hakamlarni shunday ixcham elektron qurilmalar bilan ta’minlashi mumkin.
Izohlar 0
…