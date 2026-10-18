Milan — Atalanta: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Milan — Atalanta uchrashuvi 18 oktyabr, 21:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Milan boshlang‘ich tarkibi: 16. Menyan M. (kapitan), 21. Chukvueze S., 5. De Vinter K., 34. Xila M., 14. Modrich L., 22. Moreyra D., 80. Musa Yu., 31. Pavlovich S., 11. Pulishich K., 12. Rabo A., 9. Ramush G.
Milan bosh murabbiyi: Amorim R.
Atalanta boshlang‘ich tarkibi: 29. Karnesekki M., 16. Bellanova R., 47. Bernaskoni L., 17. De Ketelare Sh., 13. Ederson (kapitan), 23. Kolashinas S., 31. Kristensen T., 90. Krstovich N., 8. Pashalich M., 11. Rou Dj., 10. Samardjich L.
Atalanta bosh murabbiyi: Sarri M.
Izohlar 0
…