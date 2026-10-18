Milan — Atalanta: tarkiblar va jonli matn

·8·Sport
Milan — Atalanta: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi MilanAtalanta uchrashuvi 18 oktyabr, 21:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Milan boshlang‘ich tarkibi: 16. Menyan M. (kapitan), 21. Chukvueze S., 5. De Vinter K., 34. Xila M., 14. Modrich L., 22. Moreyra D., 80. Musa Yu., 31. Pavlovich S., 11. Pulishich K., 12. Rabo A., 9. Ramush G.

Milan bosh murabbiyi: Amorim R.

Atalanta boshlang‘ich tarkibi: 29. Karnesekki M., 16. Bellanova R., 47. Bernaskoni L., 17. De Ketelare Sh., 13. Ederson (kapitan), 23. Kolashinas S., 31. Kristensen T., 90. Krstovich N., 8. Pashalich M., 11. Rou Dj., 10. Samardjich L.

Atalanta bosh murabbiyi: Sarri M.

MilanAtalantaItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaMilan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqda14 avgust 01:57Rafael Leau kelajagi haqidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydiRafael Leau kelajagi haqidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi11 avgust 22:11Ruben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiRuben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldi14 iyul 01:13Ruben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiRuben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi28 iyul 16:33Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildi6 iyun 21:44Atalanta — Pafos: tarkiblar va jonli matnAtalanta — Pafos: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...