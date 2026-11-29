Mercedes xodimlariga ishdan bo‘shash uchun katta pul taklif qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mercedes-Benz kompaniyasi ishlab chiqarishdan tashqari sohalarda ishlaydigan 30 mingdan ortiq xodimiga ixtiyoriy ravishda ishdan ketish evaziga 422 ming yevrogacha tovon puli taklif qilmoqda.
- 2026 yil 1 dekabrdan 2027 yil 30 sentyabrgacha amal qiladigan ushbu dastur doirasida muddatidan oldin qaror qabul qilganlarga "Turbo" nomli maxsus bonuslar ham to‘lanadi.
Germaniyaning mashhur Mercedes-Benz kompaniyasi xodimlariga ishdan ixtiyoriy ravishda bo‘shash evaziga katta miqdorda tovon puli taklif qilmoqda. Kompaniya ishlab chiqarishdan tashqari sohalarda faoliyat yuritadigan 30 mingdan ortiq xodimiga 422 ming yevrogacha kompensatsiya to‘lashga tayyor. Eng yuqori miqdordagi mablag‘ni esa belgilangan muddatdan oldin qaror qabul qilgan ayrim xodimlar olishi mumkin. Bu haqda “Bild” nashri xabar berdi.
Qayd etilishicha, yangi kompensatsiya dasturi 2026 yil 1 dekabrdan 2027 yil 30 sentyabrga qadar amal qiladi. Biroq kompaniya xodimlarga shoshilinch qaror qabul qilish uchun qo‘shimcha moliyaviy rag‘bat ham taklif etmoqda. Jumladan, 2027 yil mart oyining oxirigacha ishdan ketish uchun ariza topshirganlarga asosiy tovon pulidan tashqari “Turbo” deb nomlangan maxsus bonus ham beriladi. Bu esa belgilangan muddatdan oldin qaror qabul qilgan xodimlar uchun yanada ko‘proq mablag‘ olish imkonini yaratadi.
Kompaniyaning mazkur taklifidan faqat oddiy mutaxassislar emas, balki turli lavozimlarda ishlaydigan xodimlar ham foydalanishi mumkin. Dastur ishlab chiqarishdan tashqari bo‘limlarda faoliyat yurituvchi mutaxassislar, ustalar, guruh va bo‘lim rahbarlarini qamrab oladi. Shuningdek, bu safar ilk bor yuqori bo‘g‘in rahbarlariga ham ixtiyoriy ravishda ishdan ketish imkoniyati taqdim etilmoqda.
Biroq taklifdan foydalanish uchun muayyan talablarga javob berish lozim. Xususan, xodim 2026 yil 1 dekabr holatiga ko‘ra Mercedes-Benz kompaniyasida kamida uch yildan ortiq mehnat qilgan bo‘lishi kerak.
Hisob-kitoblarga ko‘ra, tovon puli miqdori xodimning yoshi, lavozimi va ish stajiga qarab farqlanadi. Masalan, 52 yoshli muhandis “Turbo” bonusini ham hisobga olganda, 422 ming yevrogacha mablag‘ olishi mumkin. Qo‘shimcha ustamasiz esa uning tovon puli 340 ming yevrogacha yetadi. Ma’muriy bo‘lim xodimlari uchun esa 253 ming yevrogacha kompensatsiya to‘lanishi ko‘zda tutilgan.
Xodimlar o‘zlariga qancha mablag‘ to‘lanishini oldindan bilib olishlari ham mumkin. Buning uchun Mercedes kompaniyasining ichki tizimida maxsus kalkulyator ishlab chiqilgan. U orqali har bir xodim o‘z lavozimi va boshqa ko‘rsatkichlariga qarab taxminiy tovon puli miqdorini hisoblab ko‘ra oladi. Dekabr oyi boshidan esa xodimlarga elektron pochta orqali shaxsiy moliyaviy takliflar yuborilishi kutilmoqda.
Kompaniya vakillarining ta’kidlashicha, bunday dasturni joriy etishga iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi sabab bo‘lgan. Ayniqsa, Mercedes uchun muhim bozorlardan biri hisoblangan Xitoyda savdo hajmining pasayishi moliyaviy bosimni kuchaytirgan. Boshqa hududlardagi tushumlar esa ushbu kamayishning o‘rnini to‘liq qoplay olmayapti.
Shu bilan birga, Germaniyada xodimlarning bandligini 2034 yil oxirigacha kafolatlovchi kelishuv amal qilmoqda. Bu sababli Mercedes-Benz ish o‘rinlarini odatiy tartibda qisqartirish imkoniyatiga ega emas. Kompaniya shuning uchun xodimlarni o‘z xohishi bilan ishdan ketishga undash maqsadida yirik moliyaviy kompensatsiyalar taklif qilmoqda.
Ma’lumot uchun, Mercedes-Benz 2025 yilda ham shunga o‘xshash ixtiyoriy ishdan bo‘shash dasturini amalga oshirgan. O‘shanda kompaniya xodimlarga tovon puli sifatida jami 1,6 milliard yevro to‘lagan. Bu esa avtomobilsozlik giganti xarajatlarni kamaytirish va faoliyatini qayta tashkil etish uchun ixtiyoriy ketish dasturlaridan avval ham foydalanganini ko‘rsatadi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…