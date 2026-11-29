Germaniyada Gitlerni ulug‘lagan niderlandiyalik 8 oy shartli qamoq jazosiga hukm qilindi
Germaniyaning Myunster shahrida 59 yoshli niderlandiyalik Stefan Viykamp Adolf Gitlerni omma oldida ulug‘lagani va nafrat qo‘zg‘atishda aybdor deb topildi. Sud unga 8 oylik shartli qamoq jazosi tayinladi.
WDR xabariga ko‘ra, voqea 2025 yil 19 iyul kuni Myunster shahrida o‘tkazilgan o‘ta o‘ngchilar namoyishi vaqtida yuz bergan. Viykamp namoyish doirasida YouTube kanaliga bergan intervyusida Adolf Gitlerni «daho» va «dunyoda tengi yo‘q mo‘jiza» deb atagan. Shuningdek, u «Mening Germaniyaga bo‘lgan muhabbatim — Adolf Gitler», degan mazmunda fikr bildirgan.
2026 yil 27 noyabr kuni Myunster sudi uni nafrat qo‘zg‘atishda aybdor deb topib, 8 oylik qamoq jazosiga hukm qildi. Jazo 3 yil muddatga shartli ravishda to‘xtatildi. Bundan tashqari, u Shimoliy Reyn-Vestfaliya federal yerining davlat xazinasiga 1 000 yevro to‘lashi va sud xarajatlarini qoplashi belgilandi.
Sudya Viykampning omma oldidagi bayonotlari natsistlar rejimi qurbonlarining qadr-qimmatini jiddiy tahqirlagani va jamoat tinchligini buzganini ta’kidladi.
Viykamp sudda ham Gitlerga bo‘lgan hayratini yashirmagan va o‘z fikrlarini so‘z erkinligi bilan himoyalashga uringan. Himoya tomoni oqlov hukmini so‘ragan, biroq sud bu vajni rad etgan.
Niderlandiyaning NOS davlat teleradiokompaniyasi xabariga ko‘ra, Viykamp sud qarori ustidan shikoyat berishni rejalashtirmoqda. Shu sababli hukm hali qonuniy kuchga kirmagan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…