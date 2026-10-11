OKMK “Navbahor” bilan bahsdagi shov-shuvli vaziyatlar bo‘yicha bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OKMK jamoasi «Navbahor» bilan bo‘lib o‘tgan 2:2 hisobi bilan yakunlangan uchrashuvdagi bahsli hakamlik qarorlari yuzasidan rasmiy bayonot berdi.
- Klub rahbariyati maydon va VARdagi hakamlar harakatlaridan norozi bo‘lgani, biroq O‘zbekiston futbol hakamlari markazi (O‘zFHM) bilan o‘zaro kelishuv tufayli rasmiy shikoyat yozmaganini ma’lum qildi.
O‘zbekiston Superligasining 23-turi doirasida kechgan va dramatik 2:2 hisobi bilan yakunlangan OKMK — «Navbahor» uchrashuvi atrofidagi ehtiroslar to‘xtamayapti. Olmaliq jamoasi bahs davomida va uning final qismida qayd etilgan bir qator bahsli hakamlik qarorlari yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi.
Klub rahbariyati maydondagi va VAR tizimidagi hakamlar harakatlari yuzasidan jiddiy e’tirozlari borligini qayd etdi, biroq rasmiy shikoyat kiritilmagani sababini ochiqladi.
Nima uchun rasmiy shikoyat yozilmadi?
OKMK klubi matbuot xizmati e’lon qilgan bayonotda O‘zbekiston futbol hakamlari markazi (O‘zFHM) bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv tafsilotlari keltirib o‘tildi:
Shikoyat uchun asoslarning yetarliligi: Klub fikricha, o‘yin yakunidagi qarorlar nafaqat bosh hakam, balki videoyordamchi hakamlar (VAR) faoliyati ustidan ham to‘g‘ridan to‘g‘ri shikoyat kiritish uchun to‘la yetarli bo‘lgan;
O‘zaro kelishuv va va’da: «Lekin yaqindagina O‘zFHM va klub rahbariyati o‘rtasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvdagi o‘zaro kelishuv yuzasidan rasmiy shikoyat kiritmadik», — deya tushuntirish berilgan bayonotda;
Adolatli jazo kutilmoqda: O‘zFHM rahbariyati klublarni «bundan buyon shikoyat yozish shart emas, xato qilgan hakamlarni o‘zimiz jazolaymiz» deya ishontirgani sababli, olmaliqliklar hakamlar markazidan xolis va adolatli qaror chiqarilishini kutib qolishini ta’kidladi.
Superligadagi eng qaynoq bahs: 104-daqiqa va 2 ta penalti
Eslatib o‘tamiz, mazkur qarama-qarshilik chempionatning eng asabiy va keskin o‘yinlaridan biriga aylandi:
Qo‘shib berilgan daqiqalardagi xaos: Bahsning asosiy vaqti yakunida OKMK futbolchisi va «Navbahor» bosh murabbiyi Timur Kapadzega qizil kartochka ko‘rsatildi;
Dramaning cho‘qqisi: Qo‘shib berilgan 5-daqiqada «Navbahor» penaltini golga aylantira olmadi, biroq 90+14-daqiqada belgilangan navbatdagi 11 metrlik jarima zarbasi evaziga muvozanatni tiklab, mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
OKMKning ushbu bayonoti O‘zbekiston futbol hakamlari markazi tomonidan mazkur bahsdagi bahsli epizodlar va hakamlar brigadasi ishi sinchkovlik bilan o‘rganilishi uchun asosiy turtki bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…