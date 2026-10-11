OKMK “Navbahor” bilan bahsdagi shov-shuvli vaziyatlar bo‘yicha bayonot berdi

·64·Sport
OKMK “Navbahor” bilan bahsdagi shov-shuvli vaziyatlar bo‘yicha bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OKMK jamoasi «Navbahor» bilan bo‘lib o‘tgan 2:2 hisobi bilan yakunlangan uchrashuvdagi bahsli hakamlik qarorlari yuzasidan rasmiy bayonot berdi.
  • Klub rahbariyati maydon va VARdagi hakamlar harakatlaridan norozi bo‘lgani, biroq O‘zbekiston futbol hakamlari markazi (O‘zFHM) bilan o‘zaro kelishuv tufayli rasmiy shikoyat yozmaganini ma’lum qildi.

O‘zbekiston Superligasining 23-turi doirasida kechgan va dramatik 2:2 hisobi bilan yakunlangan OKMK — «Navbahor» uchrashuvi atrofidagi ehtiroslar to‘xtamayapti. Olmaliq jamoasi bahs davomida va uning final qismida qayd etilgan bir qator bahsli hakamlik qarorlari yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi.

Klub rahbariyati maydondagi va VAR tizimidagi hakamlar harakatlari yuzasidan jiddiy e’tirozlari borligini qayd etdi, biroq rasmiy shikoyat kiritilmagani sababini ochiqladi.

Nima uchun rasmiy shikoyat yozilmadi?

OKMK klubi matbuot xizmati e’lon qilgan bayonotda O‘zbekiston futbol hakamlari markazi (O‘zFHM) bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv tafsilotlari keltirib o‘tildi:

  • Shikoyat uchun asoslarning yetarliligi: Klub fikricha, o‘yin yakunidagi qarorlar nafaqat bosh hakam, balki videoyordamchi hakamlar (VAR) faoliyati ustidan ham to‘g‘ridan to‘g‘ri shikoyat kiritish uchun to‘la yetarli bo‘lgan;

  • O‘zaro kelishuv va va’da: «Lekin yaqindagina O‘zFHM va klub rahbariyati o‘rtasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvdagi o‘zaro kelishuv yuzasidan rasmiy shikoyat kiritmadik», — deya tushuntirish berilgan bayonotda;

  • Adolatli jazo kutilmoqda: O‘zFHM rahbariyati klublarni «bundan buyon shikoyat yozish shart emas, xato qilgan hakamlarni o‘zimiz jazolaymiz» deya ishontirgani sababli, olmaliqliklar hakamlar markazidan xolis va adolatli qaror chiqarilishini kutib qolishini ta’kidladi.

Superligadagi eng qaynoq bahs: 104-daqiqa va 2 ta penalti

Eslatib o‘tamiz, mazkur qarama-qarshilik chempionatning eng asabiy va keskin o‘yinlaridan biriga aylandi:

  • Qo‘shib berilgan daqiqalardagi xaos: Bahsning asosiy vaqti yakunida OKMK futbolchisi va «Navbahor» bosh murabbiyi Timur Kapadzega qizil kartochka ko‘rsatildi;

  • Dramaning cho‘qqisi: Qo‘shib berilgan 5-daqiqada «Navbahor» penaltini golga aylantira olmadi, biroq 90+14-daqiqada belgilangan navbatdagi 11 metrlik jarima zarbasi evaziga muvozanatni tiklab, mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.

OKMKning ushbu bayonoti O‘zbekiston futbol hakamlari markazi tomonidan mazkur bahsdagi bahsli epizodlar va hakamlar brigadasi ishi sinchkovlik bilan o‘rganilishi uchun asosiy turtki bo‘lishi kutilmoqda.

OKMKNavbahorO‘zbekiston futbol hakamlari markaziVAR
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?Bugun 21:14OKMK va «Navbahor» uchrashuvi "superdrama" bilan yakunlandi...OKMK va «Navbahor» uchrashuvi "superdrama" bilan yakunlandi...Bugun 19:33Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»10 sentabr 06:49VAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandiVAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandi3 oktabr 18:36Sobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildiSobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildi23 sentabr 07:04«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi21 sentabr 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi