Messi ChatGPT'dan shaxmat maslahati so‘radi: sun’iy intellekt nima tavsiya qildi?

·54·Sport
Messi ChatGPT'dan shaxmat maslahati so‘radi: sun’iy intellekt nima tavsiya qildi?

Futbol yulduzi Lionel Messi ChatGPT'dan o‘zining o‘yin uslubiga mos shaxmat debyutini tanlab berishni so‘radi. Sun’iy intellekt unga kutilmagan nomga ega bo‘lgan — «Goat Horns» debyutini tavsiya qildi.

Ushbu ochilish usuli raqibni g‘ayrioddiy yurishlar bilan hayratda qoldirish va kutilmagan vaziyatlarni yuzaga keltirishga qaratilgan. Asosiy maqsad — raqibni odatiy strategiyasidan chetga chiqarib, uni murakkab qarorlar qabul qilishga majburlash.

Qizig‘i shundaki, ingliz tilidagi «GOAT» qisqartmasi «barcha davrlarning eng zo‘ri» degan ma’noni anglatadi. Bu ibora ko‘pincha Messiga nisbatan ham qo‘llanadi.

Shu tariqa, ChatGPT tanlagan debyutning nomi futbol yulduzining mashhur laqabi bilan uyg‘un keldi.

Lionel MessiChatGPTshaxmatGoat Horns
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi15 sentabr 07:49«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42Yangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladiYangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladi29 sentabr 21:06Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdiNakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi29 sentabr 08:59Shaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandiShaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi28 sentabr 22:04Samarqandda kumush medal olgan qozog‘istonlik shaxmatchi qizlar nega mukofotsiz qoldi?Samarqandda kumush medal olgan qozog‘istonlik shaxmatchi qizlar nega mukofotsiz qoldi?6 oktabr 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi